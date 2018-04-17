哪个更可怕——气候变化还是物种灭绝？

联合国发表的最新报告指出，上百万物种正因为人类的活动而濒临灭绝危机。专家警告，生物多样性的减少将对人类发展带来负面影响，可能的严重后果不容忽视。
（德国之声中文网）联合国本周发布的《生物多样性和生态系统服务全球评估报告》指出，人类活动正导致大量物种以惊人速度从地球上消失。联合国生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台(IPBES)主席沃森（Robert Watson）表示，目前有充足的证据指向这样的晦暗前景。"人类正在全球各地侵蚀经济、生存、粮食安全和生活品质的实质基础。"
报告指出，国际社会必须尽快将核心目标从经济增长转移至永续发展系统。IPBES在向联合国递交的报告中提出了许多令人担忧的现象：全球约800万动植物物种中，近百万物种正面临灭绝危机。报告写道，当前的物种灭绝规模超越人类历史上任何一个时期，而且速度不断增快。陆上四分之三以及海洋中三分之二的自然栖地因为人类活动而发生大规模改变。
关乎人类命运
报告撰写人在文中多次强调，生物多样性的降低不仅是环境议题，也会对人类发展、经济、政治稳定性、甚至是难民潮等社会议题造成影响。该报告警告，生态系统的改变可能对人类带来灾难性后果。沃森表示，现在采取应对措施为时不晚，"但前提是从地方至全球层面都必须展开行动"；人类必须对科技、经济和社会进行根本改变，设定范例、目标和价值观。
砍伐森林破坏野生动植物的生存空间
阿根廷科尔多瓦大学生态学家迪亚兹（Sandra Díaz ）表示："生物多样性和以及人类的天赋是我们的共同资产，也是人类生存繁衍最重要的安全网。"但这个安全网正濒临破裂。迪亚兹、德国赫尔姆霍兹环境研究中心（UFZ）的塞特尔（Josef Settele）以及巴西人类学家布隆迪齐奥（Eduardo Brondízio）是IPBES报告的主要撰写人。
报告指出，在陆上的多数栖息地中，天然物种的数量自1900年起平均减少了至少20%。超过40%的两栖物种、近33%的造礁珊瑚和超过三分之一的海洋哺乳动物生存受到威胁。此外，牲畜的多样性也在减少：截至2016年，作为肉类供应来源的牲口或是劳动用途的哺乳类动物已有9%绝种。
报告撰写人塞特尔指出，生态系统、野生物种和养殖牲口及作物的损失是人类活动造成的直接后果，"对全球所有地区人类的福祉带来直接威胁"。虽然生态保护已有所进展，但却尚未达到各方协调的环保以及永续发展目标，德国也不例外。德国哥廷根大学农业生态学教授查恩特克（Teja Tscharntke ）表示："德国和欧洲的生物多样性策略只是纸上谈兵，缺乏进展。"
掠夺式开发和污染
该份生态报告的作者对造成破坏性变化的主因及严重程度进行排序。其中带来最大影响的是人类对陆地及海洋的使用方式，其次是对生物的直接剥削、气候变迁、环境污染以及外来物种的侵略。在未来的数十年内，气候变迁的影响性将愈发剧烈，至少在部分领域中依旧是造成严重破坏的主因。
报告中所列举的许多发展情势与全球人口的快速增长有密切关联。自1970年起，农作物产量提高了三倍，伐木的数量增加了近了两倍。而人类每年开采600亿吨的可再生或不可再生原料及资源，与1980年相比翻了近一番。相较于1992年，城市建设的整体面积已经扩大超过两倍。自1980年开始，塑料垃圾污染甚至增加十倍，此外还有大量的重金属、有毒物质和其它工厂废料被排放入水中。
距离上一份同类型的全球生物多样性报告发表已过了14年。此次联合国最新版本的报告是由全球50个国家145名作者协力完成，另外还有逾300名专家花费3年时间统整了约1.5万份研究及其它文献资料。IPBES成员国的132名代表此前在巴黎就报告摘要内容进行斟酌讨论。联合国5月6日公布的报告包含了一份全面分析的核心内容，完整的分析报告会在日后公开。
与政府间气候变化专门委员会（IPCC）的报告相同，《生物多样性报告》旨在增加国际对现今形势的认知，并推出可能的解决方案。参与研究的学者期盼能借此促进物种保护，并推动可持续性发展转型。这份新发表的报告对于即将于2020年在昆明举行的生物多样性公约缔约方大会而言具有相当的重要性。届时各方将商议2020年后全球物种保护的各项要点。
张筠青/苗子（德新社）
最新的一项研究显示：全球气候变化的恶果之一是让自然保护区近一半的动植物物种受到灭绝的威胁。联合国的气候保护目标即使顺利实现，也仅能略微降低上述情况出现的风险。 (26.03.2018)