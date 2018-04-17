哪个更可怕——气候变化还是物种灭绝？

（德国之声中文网）联合国本周发布的《生物多样性和生态系统服务全球评估报告》指出，人类活动正导致大量物种以惊人速度从地球上消失。联合国生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台(IPBES)主席沃森（Robert Watson）表示，目前有充足的证据指向这样的晦暗前景。"人类正在全球各地侵蚀经济、生存、粮食安全和生活品质的实质基础。"

报告指出，国际社会必须尽快将核心目标从经济增长转移至永续发展系统。IPBES在向联合国递交的报告中提出了许多令人担忧的现象：全球约800万动植物物种中，近百万物种正面临灭绝危机。报告写道，当前的物种灭绝规模超越人类历史上任何一个时期，而且速度不断增快。陆上四分之三以及海洋中三分之二的自然栖地因为人类活动而发生大规模改变。

关乎人类命运

报告撰写人在文中多次强调，生物多样性的降低不仅是环境议题，也会对人类发展、经济、政治稳定性、甚至是难民潮等社会议题造成影响。该报告警告，生态系统的改变可能对人类带来灾难性后果。沃森表示，现在采取应对措施为时不晚，"但前提是从地方至全球层面都必须展开行动"；人类必须对科技、经济和社会进行根本改变，设定范例、目标和价值观。

砍伐森林破坏野生动植物的生存空间

阿根廷科尔多瓦大学生态学家迪亚兹（Sandra Díaz ）表示："生物多样性和以及人类的天赋是我们的共同资产，也是人类生存繁衍最重要的安全网。"但这个安全网正濒临破裂。迪亚兹、德国赫尔姆霍兹环境研究中心（UFZ）的塞特尔（Josef Settele）以及巴西人类学家布隆迪齐奥（Eduardo Brondízio）是IPBES报告的主要撰写人。

报告指出，在陆上的多数栖息地中，天然物种的数量自1900年起平均减少了至少20%。超过40%的两栖物种、近33%的造礁珊瑚和超过三分之一的海洋哺乳动物生存受到威胁。此外，牲畜的多样性也在减少：截至2016年，作为肉类供应来源的牲口或是劳动用途的哺乳类动物已有9%绝种。

报告撰写人塞特尔指出，生态系统、野生物种和养殖牲口及作物的损失是人类活动造成的直接后果，"对全球所有地区人类的福祉带来直接威胁"。虽然生态保护已有所进展，但却尚未达到各方协调的环保以及永续发展目标，德国也不例外。德国哥廷根大学农业生态学教授查恩特克（Teja Tscharntke ）表示："德国和欧洲的生物多样性策略只是纸上谈兵，缺乏进展。"

掠夺式开发和污染

该份生态报告的作者对造成破坏性变化的主因及严重程度进行排序。其中带来最大影响的是人类对陆地及海洋的使用方式，其次是对生物的直接剥削、气候变迁、环境污染以及外来物种的侵略。在未来的数十年内，气候变迁的影响性将愈发剧烈，至少在部分领域中依旧是造成严重破坏的主因。

偷猎威胁物种多样性 受到威胁的非洲象 偷猎威胁着所有的野生动物物种。据世界自然保护基金会组织（WWF ）的报告，非洲象尤其受到威胁。仅在最近两年，至少有60,000头大象被捕杀。非洲象的数量每年下降5%至10%。 100年前，非洲大陆还生活着约500万头大象，如今只有47万至69万头。

偷猎威胁物种多样性 象牙雕刻 地位的象征 大象被捕杀的主要原因是为了获取象牙。虽然在全球范围内象牙贸易在很大程度上被禁止，但是非法出口仍屡禁不衰。2013年，被有关部门查获的象牙共有 42吨— 一个可悲的记录。在中国，象牙的价格甚至比黄金还高。象牙雕刻艺术品被视为是地位的象征。

偷猎威胁物种多样性 非洲之角的偷猎 和大象的命运相类似，犀牛也受到偷猎者的严重威胁。现在，所有非洲和亚洲国家都明文禁止犀牛产品的交易。犀牛受到威胁的程度因种类而定，差别很大。如今，北方白犀牛几乎濒临灭绝。

偷猎威胁物种多样性 犀牛角茸能治病？ 犀牛角的买家主要来自中国和其他亚洲国家。亚洲的传统医学认为，犀牛角茸具有退烧功效，如今还被视为所谓的治癌良药。黑市上的价格与象牙相似。

偷猎威胁物种多样性 抢手的虎皮 老虎的皮毛很抢手。如今在野生环境中生存的老虎只有3200只 。而在一百年前大约有10万只。自《濒危野生动植物物种国际贸易公约》1975年在华盛顿签署之后，老虎产品交易被禁止。但是除了偷猎之外，对森林的砍伐尤其给老虎的栖息地造成威胁。

偷猎威胁物种多样性 藐视猎杀限制 此外，野生熊也在惨遭猎杀之列。通常情况下，熊身体的某些部分常被作为用来炫耀的战利品，而根据亚洲传统医学的记载，熊的某些部位具有治疗和滋补功效。在亚洲，猎杀熊没有被全面禁止。许多国家规定可以猎杀一定数量的熊，但偷猎者常常无视当局的限制。

偷猎威胁物种多样性 缺少栖息之地 气候变化尤其给北极熊带来威胁。极地冰雪融化使北极熊的生活区域越来越小。同时，它们常常受到当地土著民的猎杀。如今北极熊的数量总共只有20000 至25000只。据估计，全球范围内每年有大约700只北极熊被捕杀。

偷猎威胁物种多样性 危险的习俗 山地大猩猩总共只剩下大约700只，是猿类动物中最濒危的物种之一。预计15年后大猩猩将彻底灭绝。猎杀猴类动物主要是为了食其肉。根据一些原住民的说法，吃猴肉可以强身健脑。

偷猎威胁物种多样性 人工饲养挽救鳄鱼？ 鳄鱼早就受到大肆捕杀的威胁，原因是鳄鱼皮非常珍贵。如今鳄鱼的数量明显上升。因为为了满足皮革工业的需求，鳄鱼被大量人工饲养繁殖。

偷猎威胁物种多样性 死亡在迁徙途中 在欧洲，候鸟尤其受到偷猎者的威胁。它们在从非洲返回欧洲大陆的途中被大量枪杀或被用网捕捉。据德国自然保护联合会（ NABU）称，由于候鸟在返回孵化地的途中遭到猎杀，许多鸟类的数量急剧下降，在德国和其它欧洲国家已经被列入濒危野生物种名单。 作者: Marcus Lütticke



报告中所列举的许多发展情势与全球人口的快速增长有密切关联。自1970年起，农作物产量提高了三倍，伐木的数量增加了近了两倍。而人类每年开采600亿吨的可再生或不可再生原料及资源，与1980年相比翻了近一番。相较于1992年，城市建设的整体面积已经扩大超过两倍。自1980年开始，塑料垃圾污染甚至增加十倍，此外还有大量的重金属、有毒物质和其它工厂废料被排放入水中。

距离上一份同类型的全球生物多样性报告发表已过了14年。此次联合国最新版本的报告是由全球50个国家145名作者协力完成，另外还有逾300名专家花费3年时间统整了约1.5万份研究及其它文献资料。IPBES成员国的132名代表此前在巴黎就报告摘要内容进行斟酌讨论。联合国5月6日公布的报告包含了一份全面分析的核心内容，完整的分析报告会在日后公开。

与政府间气候变化专门委员会（IPCC）的报告相同，《生物多样性报告》旨在增加国际对现今形势的认知，并推出可能的解决方案。参与研究的学者期盼能借此促进物种保护，并推动可持续性发展转型。这份新发表的报告对于即将于2020年在昆明举行的生物多样性公约缔约方大会而言具有相当的重要性。届时各方将商议2020年后全球物种保护的各项要点。

张筠青/苗子（德新社）