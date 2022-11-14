 哈里斯与习近平短暂交谈 呼吁保持沟通 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.11.2022

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时政风云

哈里斯与习近平短暂交谈 呼吁保持沟通

继周一的拜习会后，美国副总统哈里斯周六在曼谷与中国领导人简短谈话。哈里斯呼吁保持沟通渠道畅通，以负责任地管理两国之间的竞争。

哈里斯与习近平在APEC峰会场边短暂交谈

哈里斯与习近平在APEC峰会场边短暂交谈

（德国之声中文网）美国副总统哈里斯周六在泰国曼谷出席亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议期间与中国国家主席习近平简短谈话。

一名不具名的白宫官员表示，哈里斯与习近平在APEC峰会闭门会议的场边交换了意见。哈里斯呼应了总统拜登在本周早些时候与习近平会晤时的评论称，中国和美国必须保持开放的沟通渠道，「以负责任地管理我们两国之间的竞争」。

中国外交部发布的简短声明写道，习近平同哈里斯交谈时表示，他同拜登在印尼巴厘岛的会晤「富有战略性和建设性」，「对下阶段中美关系具有重要指导意义」。声明引述习近平称：「希望双方进一步增进相互了解，减少误解误判，共同推动中美关系重回健康稳定的轨道。希望副总统女士为此发挥积极作用。」

美中在一系列问题上发生摩擦，包括贸易技术、台湾及香港议题、新冠疫情、人权及其他问题。本周一，美国总统拜登在印尼巴厘岛的G20峰会期间与习近平进行长达三小时会晤。这是拜登就任总统以来首次与习近平面对面谈话。

美中官员对于修复外交关系抱持积极态度，但并未针对台湾等议题的实质性解决方案做出预测。

习近平和拜登同意美国国务卿布林肯明年初访问中国。这将是2018年以来美国高级外交官首次访华。布林肯在曼谷对记者表示，这些接触旨在确保「竞争不会演变成冲突」，同时研究应对气候变化等全球挑战的合作领域。

美方还表示，希望中国采取更多措施来遏制盟友朝鲜。朝鲜周五试射了一枚洲际弹道导弹，美日官员表示，其射程足以到达美国本土。

一名随哈里斯出访的美国官员表示，中国应利用其影响力说服朝鲜「不要朝挑衅的方向前景，这么做只会破坏区域和世界稳定。」

    

拜习同框! 两人见面说了什么

对俄罗斯施压

若美中关系维持不变，明年美国在旧金山主办APEC峰会时，习近平或将与拜登碰面。

习近平在2017年曾访问美国，与时任总统特朗普在其位于佛罗里达州的庄园会晤，但双边关系后来因贸易、台湾问题、人权和新冠疫情而急剧恶化。

由21个经济体组成的亚太经合组织主要着眼于贸易而非政治议题。但在美国的坚持下，APEC遵循本周G20峰会的模式，处理成员国俄罗斯入侵乌克兰的问题。

APEC在联合声明中表示：「大部分成员强烈谴责对乌克兰的战争，并强调战争正造成巨大的人类苦难，加剧全球经济现存的脆弱性。」

声明也指出，一些与会者对于乌克兰相关局势与制裁持不同的看法和评估。

对于中国与名义上的盟友俄罗斯保持距离，包括拒绝发送军事物资的请求，美国持谨慎乐观的态度。

在与习近平接触的同时，美国避开俄罗斯总统普京，后者缺席了本周在亚洲举行的一系列峰会，而且几乎肯定不会受到旧金山APEC会议的邀请。

哈里斯在曼谷对与会的各国领导人表示，美国将把明年的峰会重点放在提高气候目标上。她要求各国及时为2023峰会及时制定电力行业减排的新目标，希望多数APEC成员国能提升对碳排放净零的长期承诺。

（美联社、法新社）

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