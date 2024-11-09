哈贝克希望代表绿党竞选德国总理

（德国之声中文网）德国副总理兼经济和气候保护部部长哈贝克于本周五（11月8日）下午在社交媒体平台上宣布，他将竞选成为其党派绿党在下一次联邦选举中的首席候选人。在其公布的一段影片中，哈贝克坐在一张厨房的桌子前，向德国民众宣布：“我将作为绿党的候选人参选——为了德国人民。”他继续说到：“如果您愿意的话，我也可以作为总理候选人[竞选]。但这不由我来决定，而是由您来决定，也只有您能决定。”

然而何时举行总理大选目前尚未确定：由社民党（SPD）、绿党和自民党（FDP）组成的联合执政联盟宣告破裂，总理肖尔茨提议联邦议院于明年1月15日对其领导的柏林政府举行信任投票，若无法获得信任多数，则最可能的大选日期是2025年3月中旬。

不过在正式宣布前，哈贝克的总理候选人身份还需通过党内决议，下周绿党将在威斯巴登举行党代会进行表决。但观察人士认为哈贝克代表绿党参选基本已无变数。

德国政坛“地震”

然而，哈贝克胜选的可能性并不大。目前哈贝克所在党绿党的民调支持率在9%至11%之间。并且，哈贝克的竞选时机并不理想：本周政坛大事件接踵而至，首先是特朗普击败卡玛拉·哈里斯当选下任美国总统，这对于寄希望于民主党胜选的德国政府来说是第一个坏消息。紧接着周三当晚，在有关决定德国未来经济政策走向和预算等争议问题的协商讨论失败后，总理肖尔茨宣布解雇自民党籍财政部长林德纳。随后，自民党籍前教育部长施塔克-瓦青格（Bettina Stark-Watzinger）以及前司法部长布施曼（Marco Buschmann）自行宣布辞职。自此，交通灯执政联盟宣告破裂，哈贝克所属绿党同总理肖尔茨及其所在党社民党一道进入少数派执政状态，政治操作空间有限，前景并不乐观。

德国政府危机：经济政策之争 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

默尔茨嘲讽哈贝克

哈贝克希望继续为气候保护和经济转型奋斗，包括采取立法手段以及提供高额政府补贴来实现这些目标，这也是绿党的核心议题。但哈贝克作为一个严格的市场经济支持者，在绿党左翼内部并不总是受到欢迎。与于此同时，哈贝克对于同意收紧难民和移民政策的态度也令许多绿党支持者感到困惑。此外，哈贝克和绿党的选择本来就很有限：目前在民调中领先的基民盟和基社盟对于和哈贝克合作兴趣不大。本周五，基民盟主席默尔茨（Friedrich Merz）——同时也是下任德国总理的有力竞争者——对哈贝克的竞选声明进行了嘲讽：“以9%的民调支持率宣称自己是总理候选人，确实是颇具幽默感。”默尔茨补充道，绿党“需要自己和其选民协商解决这个问题”。

红绿灯联盟执政初期，哈贝克在马里乌波尔附近访问时，向民众解释了新上台政府的乌克兰政策 图像来源: Klaus Remme/dpa/picture alliance

部分民众将执政联盟的失败归咎于绿党

在德国红绿灯政府上台执政初期，哈贝克的公众形象相对良好：相比沉默寡言的总理，哈贝克更好地向德国民众解释了俄乌战争带来的动荡和巨变，解释了能源价格上涨以及通货膨胀的原因。但不久之后，政府在几乎所有重要议题上开始了持续的争论。根据最新的ARD民调结果，目前有59%的德国人对红绿灯执政联盟（红绿黄色分别代表了执政党颜色）的解体表示欢迎。40%的受访者将执政失败的原因归咎于前财政部长林德纳所在的自民党，然而，仍有26%的受访者认为绿党应对此负责。对哈贝克来说，情况本不至于这么糟。

尽管如此，哈贝克还是一再强调，相对于回顾过去，他更想要做的是展望未来。为应对政府危机，总理肖尔茨已取消了下周前往巴库出席联合国气候峰会的行程，哈贝克则并未改变其出行计划：下周初他将参加在里斯本举行的“网络峰会”（Web Summit），这一峰会被视作世界领先的科技会议。他似乎传达了这样的信息：即便几乎所有迹象都表明他不太可能成为联邦总理，他也不会放弃希望。

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