和解与友谊：美德法等国领导人纪念一战结束

（德国之声中文网）周日的巴黎凯旋门前，聚集了数十位各国国家元首和政府首脑，因为这里要举行纪念一战结束百年的大型活动。通向凯旋门的香榭丽舍大道上也装点了法国国旗。

上午11点整，法国全国各地敲响钟声，以悼念在战争中的死难者。1918年11月11日那一天，法国也曾经在全境内敲响钟声以宣示战争的结束。周六，在当年签署停战协定的地方，马克龙已经和默克尔共同出席了一场纪念活动。

法国仪仗队

对于法国总统马克龙来说，周六下午在贡比涅森林（Compiègne）和默克尔总理共同出席的纪念活动应该能够让他稍微松口气--尤其是在当天上午和带着"火药味"来访的特朗普会面之后。在马克龙提出欧洲应该在安全防务政策上有更多的自主性之后，特朗普毫不客气地通过推特表达了不满。马克龙费了很大力气，才努力扭转了气氛，防止了更尴尬的局面出现，以维持共同纪念一战结束的庄严氛围。

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贡比涅是复仇与和解的象征

100年前的今天，英法两国的代表就是在贡比涅森林火车站的一节火车车厢里与德国签署的停战协定，这也宣告了第一次世界大战的正式结束。不过如今停在这里的车厢只是复制品，真品在一战结束之后被法国人带到巴黎，当作胜利的标志展出。1940年，希特勒又在这里和法国代表签署了停战协定，并且把这节车厢带回柏林，以宣示对法国的胜利。二战末期，它毁于盟军的轰炸炮火之中。这节车厢的命运转折也体现了法德之间历史恩怨的复杂曲折，同时更彰显出从仇恨走向和解的重要意义。

共同赢得未来

在开启纪念一战系列活动之前，马克龙就利用回顾历史的机会来警示现实："我们如今正经历着一个与战争十分相似的时刻"。他指出，欧洲的民粹主义势力抬头，对少数群体的歧视排斥以及反犹主义思潮都开始卷土重来。

马克龙和默克尔还共同检阅了象征着法德两国决心世代友好、永不再战的"法德混合旅"的部分成员，两位领导人共同在一本金色纪念簿上签字留念。在聆听了童声合唱团的演出之后，马克龙说："愿我们的孩子们永远不再经历战争。"

睦邻友好的范本

也许在早几年的时候，德国游客在法国北部还会被当地人在背后叫做"德国鬼子"，而如今两国社会之间的友谊已经深入人心：根据民意调查，62%的法国人对德国总理默克尔抱有好感，大约八成法国人对德国的印象很好。当然，这其中也许掺杂着对于德国经济成就的一点点羡慕。