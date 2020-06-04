呼唤“新中国” 郝海东的人生轨迹

（德国之声中文网）素有"郝大炮"之称的中国足球名将郝海东似乎加入了富商郭文贵发起的"爆料革命"，在2020年6月4日当天宣布成立"新中国"，并宣读了长篇"新中国联邦宣言"。宣言中，这位在举国体制下成长起来的一代中国足球巨星表示：消灭中共，是正义的需要。是"打碎中国人民的奴隶枷锁和真正实现世界和平之必需"。

当年和郝海东一起在中国的体育界奋斗过的队友对他的这种做法褒贬不一。许多仍然在中国体制内任职，或生活在中国的队友表示不理解郝海东的行为，甚至有人说他"脑子有病"、"疯了"。而同时也有许多如今生活在海外的当年队友表示对他公开与中国共产党统治为敌的做法表示钦佩。

郝海东生于1970年5月9日，是山东青岛人。10岁时被入选进入当时代表中国体育界最高水平的八一队。6年后由八一少年队正式进入主队。1992年，郝海东入选中国国家足球队，并在同一年代表中国参加亚洲杯。

体制留下的伤疤

1995年，郝海东得到人生第一个到海外踢球的机会。因为他在中国国家队与乌拉圭佩纳罗尔足球俱乐部的两回合友谊赛中表现出色，获得佩纳罗尔发出的邀请函，并开出20万美元的年薪。然而由于八一队不愿放人，这桩转会最终未能成行。在中国"举国体制"下培养的运动员，想要脱离体制去自身发展一直是相当困难的事情。官方的理由大都是：祖国培养了你，现在是报效祖国的时候，你不能说走就做。当然也有说法称当时中国足协和体工大队对佩纳罗尔开出的条件不满意。

没能加入当时势头正旺的佩纳罗尔队，让郝海东时至今日仍然认为自己失去了一次足球生涯中最重要的机会。但铁心要离开八一队的想法已经形成。

随后大连万达向郝海东伸出了橄榄枝，要求其转会，并动用了一切可以动用的政界关系。据"网易体育"报道，当时大连市委主管书记亲自给八一队管理层打电话，请求放人，同时大连一位女副市长原来曾在八一田径队当过运动员，也到处找人帮忙，给体工队说情，八一队没法留住郝海东，只能让他走人。郝海东1997年离开俱乐部加盟大连万达，放弃了自己的少校军衔。报道称：郝海东的离去，使八一足球队失去了历史上最后一个核心球员。

当时大连万达的老板是后来在中国赫赫有名的商界巨贾王健林。但那时，王健林离中国首富的排名还很远，只是中国各地千千万万个"先富起来"的一部分人之一。而当时在大连市担任市长的正是后来中国政坛陨落的政治明星薄熙来。

天时地利人和尽占的"中国足球先生"

加入万达后，郝海东创造了中国职业足球联赛史上第一顶"帽子戏法"，也就是在一场比赛的非点球时间中射门成功3次，带领万达夺得了中国甲A联赛冠军，亚洲俱乐部冠军杯亚军、超霸杯足球赛冠军等殊荣。但当时的他就展露出了我行我素的浓烈个人色彩，在1998年对阵北京国安时作为替补队员冲进比赛场内，攻击对方球员，被中国足协做出停赛两场，并且罚款1000人民币的处罚。也是在这一年，郝海东得到了"中国足球先生"的称号。

2000年，郝海东代表大连实德队参加中国甲A联赛，获得冠军，并且在之后的两年中包揽了中国甲A联赛的冠军。期间更是获得了亚冠联赛最佳射手，亚洲优胜者杯亚军等成绩大连实德的董事长名叫徐明，与中国政坛人物薄熙来、王立军等人关系密切。王立军在2012年薄熙来遭中共高层立案调查的过程中被逮捕入狱，2015年死于狱中。

像郝海东这样曾经是军人，后来又和中国的政界和商界高层有所交集的人在中国社会或可称为既得利益者，无论是从社会地位，人脉关系还是从个人财富来说，都属于精英阶层。大部分人选择的是服从体制的游戏规则，追求个人利益的最大化和家人的平安幸福。郝海东如今高调参与"建国"，在同行人看来是相当难以理解的事情。

部分熟悉郝海东的人认为，他的思想形成，与他在中国的体制下目睹以及亲身经历到各种不公平待遇，后来又远赴英国学习执教有关。在国外生活期间，郝海东能够站在第三方视角思考审视中国体育界和中国社会的各种问题所在。

足球是中国社会的缩影

就像郝海东所说，中国足球是中国社会的一个缩影。足球搞不好，不是运动员和教练的问题，而是体制内官员外行领导内行的问题。让球、贿赂、设立违反人性的训练达标内容、教练员和体育官员以个人意志安排运动员命运，等等等等，是一个中国体育圈内人人皆知，但没有多少人愿意像郝海东这样勇敢点破的问题。当年和他一起在"举国体制"中效力中国体育的一位队员表示，郝海东夫妇如今在六月四日宣布"建立新中国"时透露的中国体育界黑幕无一不是事实。而且这对冠军夫妇在爆料时已经有所克制。比如教练因为和队员发生性关系，而以国家荣誉的需要安排其他运动员比赛时让球的传统，并不是郝海东夫妇爆料的内容，但确是俩人应该知道的事实。

怀着对中国足坛，中国体育制度的不满，郝海东走上了"郝大炮"的道路。近年来更是突破体育范畴，对中国时政加以鞭挞。如今他最重要的"发声筒"--新浪微博账号已经被中国审查机关全面关闭。审查机器也在他宣读"建国宣言"后，开启了大规模的删除与郝海东有关内容的行动。

他最后一次被推上中国舆论场风口浪尖上的时候是2020年的5月初，郝海东在微博转载了一篇有关在文革期间被迫害致死的北大才女林昭的文章，并评论指出："一个民族一个国家一个社会连说真话都要干预了，是这个民族的悲哀是这个国家的悲哀是这个社会的悲哀，更是我们每一个人的悲哀。"

与中共决裂然后呢？

这篇已被删除的博文发出后迅速被部分网民解读为"支持方方"。曾担任湖北省作协主席的方方（本名汪芳）在武汉封城期间陆续在中国网络上发表日记，引发争议，尤其在其日记将发行英文和德文版的消息传出后，这位作家遭遇的网络暴力不断升级。多名发声支持她的学者也受到牵连，被网军锁定起底。

现在最令关心郝海东的人担心的是，中共高层可能对他和家人的"锁定起底"。从最新公布的视频来看，郝海东夫妇两人在西班牙陪伴在当地踢球的儿子。他的队友认为，如今宣布"建国"的郝海东估计以后再也无法进入中国。家人和亲属也有可能受到牵连。据悉他仍在中国有部分财产。