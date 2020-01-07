周日柏林会议：成为迈向利比亚和平的第一步？

（德国之声中文网）如同请柬上所写的那样，联邦政府的远期目标是：实现"一个主权的利比亚"和一个"利比亚内部的和解进程"。该国目前尚远离这一目标。在的黎波里，有一个国际社会承认的以萨拉杰（Fajis al-Sarradsch）总理为首的民族团结政府；而叛军将领哈夫塔尔（Chalifa Haftar）及其武装却控制着大部分国土、多数油田，在军事上使以萨拉杰政府日益受到压力。

境外势力的干预使局势变得复杂。例如，土耳其支持的黎波里政府，安卡拉亦已向利比亚派遣了军队；俄罗斯、埃及、沙特及阿联酋等国则支持哈夫塔尔，并明里暗里向他提供军援。甚至欧盟在利比亚问题上也处于分裂状态：法国被称与哈夫塔尔暗通款曲；前殖民主意大利则被认为与萨拉杰关系更近。

在举行了多次官员级会晤后，现在，德国政府邀请了各方最高代表前来德国总理府与会：交战对手萨拉杰和哈夫塔尔、所有直接或间接参与国家的元首或政府首脑、欧盟、非盟和阿盟的代表。而因此次国际会议是与联合国共同主办，联合国秘书长古特雷斯也将到场。

至少有一个国家感觉受到了忽视。突尼斯大使沙夫拉（Ahmed Chafra）在接受德国之声采访时便表示，突尼斯未在受邀之列，这使他"至感困惑"，因为，"突尼斯是受利比亚局势影响最大的国家"，那里发生的事情给该国带来"最大伤害"。

事关全局

然而， 此次国际会议能有何作为？德国外交部发言人布劳伊尔（Rainer Breul）表示，现在还未涉及和平谈判，此次国际会议的目标是，"国际各方就框架条件取得共识，从而减少其在当地的影响"。

据本周二基民盟议会党团会议的参加者说，默克尔总理表示过，只要境外军事物资继续流入利比亚，那里的军事冲突便不会消停，因此，也便不会有任何政治解决办法。她指出，在利比亚冲突中分站一边的俄罗斯总统普京和土耳其总统埃尔多安愿意参加此次国际会议，这是一个良好的信号。

不过，柏林国际会议的意义超越了利比亚。基民盟外交事务专家哈尔特（Jürgen Hardt）表示，利比亚实现和平是"北非和西非实现稳定的钥匙。若我们能成功使利比亚走向和平的未来，这将是对整个地区而言的一座里程碑"。自民党外交政策发言人吉尔-沙劳伊（Bijan Djir-Sarai）对德国之声表示，俄罗斯尤其要负起责任。他指出，"作为哈夫塔尔的支持者，俄罗斯应紧急说服该将领，为达至和平计划而扮演积极角色，参加柏林的利比亚峰会"。

左翼党议会党团副主席达格德伦（Sevim Dagdelen）则认为，作为斡旋人的联邦德国政府本身缺乏可信度。她表示，"在抱怨利比亚军售禁令遭破坏的同时，德国自己仍继续向土耳其、卡塔尔、埃及和阿联酋等利比亚冲突的参与方出售军火，实属寡廉鲜耻。"

哈夫塔尔态度若何？

一个关键问题是，萨拉杰和哈夫塔尔这两个利比亚国内冲突的对手是否会去柏林；另外如果去，是否会在那里直接会晤。

本周二， 在莫斯科的一次会议上，显然因哈夫塔尔的拒绝态度，未能实现直接会晤。此后，土耳其外长恰武什奥卢（Mevlüt Cavusoglu）甚至对柏林国际会议的意义提出质疑。在土耳其媒体发表的一份视频上，他表示，"倘哈夫塔尔继续这么干，柏林峰会便毫无意义"。不过，根据迄今为止的计划，埃尔多安总统无论如何都将出席。埃尔多安对利比亚政府提供军事支持，而此举正是联邦德国政府要求避免的。不仅如此，埃尔多安还称哈夫塔尔是"政变者"，若继续军事攻击的黎波里政府，就将给他"一个教训"。

周四，德国外长马斯（Heiko Maas）得以宣布一个迄今僵局中的重要成果：俩人在哈夫塔尔位于班加西（Bengasi）的重镇会晤时，这位叛军将领承诺，愿意停火。而此前，马斯重申了德国政府的最重要信息：在该冲突中，任何一方都无法在军事上有所获利。而现在，存在让这场冲突摆脱境外影响的机会。

德国影响力有限

伦敦智库--皇家国际事务研究所（Chatham House）北非问题专家伊顿（Tim Eaton）对德国是否能成功表示质疑。在接受德国之声采访时，他指出，直接军事干预利比亚冲突、与战争中的一方直接合作的那些国家，对政治进程当有更大影响。而德国不属于任何一方。他强调，"斡旋努力是困难的，因为，国际社会以及德国自己的欧洲伙伴们在利比亚问题上如此不一致。"他认为，一段时间以来，土耳其和俄罗斯在利比亚扮演重要角色，并因而可期待与这个能源供应国达成贸易协定为形式的"红利"，因此对德国而言，要让自己的设想能为各方所接受，势必非常困难。

德国政府完全清楚面临的挑战，同时也知道，需要有耐心。政府发言人德默尔（Ulrike Demmer）如此表述了德方的期待："柏林利比亚会议不是终点，而是由联合国主导的一个政治进程的开始；利比亚问题的解决不会在一天内成功。"