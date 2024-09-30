周五举行关税表决 欧盟称之后还可继续谈

这已经是一次迟到的表决，但仍可能继续推迟。德国和西班牙因担心贸易战而反对关税惩罚机制。欧中正在紧锣密鼓地讨论替代方案。

（德国之声中文网）据彭博新闻周六（9月28日）援引知情人士报道，欧盟计划于本周五（10月4日）就是否对中国制造的进口电动汽车征收高达45%的关税进行投票。周一（9月30日）路透社确认了以上表决日期。

据悉，欧盟成员国已经收到了拟议措施的法规草案，关税水平是在9月计算出的。

由于欧盟与北京旨在避免征收新关税的最后谈判尚未结束，投票时间比最初的略有推迟。原定的投票日是9月25日。不过，一名匿名人士对彭博社表示，表决日期仍可能发生变化。

路透社周一（9月30日）报道称，即便最终进口关税的投票结束后，仍将继续与中国进行谈判。

如果成员国通过关税投票，新的关税将于11月开始实施，为期5年。但是如果有15个代表欧盟65%以上人口的成员国投票反对，关税措施即被否决。这些新的关税是在现有10%税率基础上的额外关税，最高可达35%，最终关税可最高达到45%。

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德国西班牙反对关税措施

根据各方一致的报道，虽然欧委会对关税投票的通过持乐观态度，但也对产生的后果保持谨慎。西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）最初支持关税措施，但在9月访华后公开呼吁应重新考虑这一政策，表示反对征收关税。德国也一直在推动与北京达成协议。西班牙和德国均认为，关税措施可能导致贸易战。中国是欧盟第二大贸易伙伴，去年双方的贸易额达到7390亿欧元。

德国联邦经济部长哈贝克（Robert Habeck）上周一（9月23日）表示，“我不赞成反补贴关税，因为这可能导致反制措施，并将我们卷入与中国的关税争端，甚至关税战。”他说，更好的方案是“政治解决”，“我正在努力寻找一种不会将我们引入关税战的政治解决方案。”

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以最低限价取代关税？

据悉，欧盟和中国正在讨论的解决方案，包括建立一个控制价格和出口量的机制，作为关税的替代方案。相关媒体（efahren.com）报道，中国商务部长王文涛与欧盟委员会负责贸易事务的副主席东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）日前显然在布鲁塞尔达成某种一致，未来中国汽车制造商将被要求在欧洲以最低限价销售其电动汽车；作为交换，欧盟将撤回计划中的关税增加。

不过，具体价格如何设定仍需进一步讨论。中国商务部发言人于9月26日表示，双方的技术团队目前正“抓紧就灵活的价格承诺方案进行磋商，全力以赴争取在终裁前就解决方案框架达成共识”。

（综合报道）

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