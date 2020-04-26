吸烟能预防新冠病毒感染？

（德国之声中文网）吸烟者通常被认为是新冠病毒感染的危险人群。根据发表在《中华医学杂志》的一项研究结论，与非吸烟者相比，吸烟者感染上新冠病毒之后，往往会引发更严重和更持久的并发症，死亡率因此也会更高。

然而，法国巴斯德研究所（Pasteur Institut）神经生物学家尚若（Jean-Pierre Changeux）带领的研究团队认为，尼古丁贴剂可以帮助预防这种危险病毒的感染。他们在科学网站Qeios上发表了这一假说。

与中国同行采集的数据不同，法国研究者发现新冠病毒感染者中吸烟者比例不高。研究人员认为，尼古丁可能将病毒阻止，令它们无法进入细胞，也就无法在生物体内扩散。

这项研究考察了大约500名新冠病毒患者，其中350名住院治疗，150名病情较轻。该项研究负责人阿姆拉（Zahir Amoura）教授对法新社说，其中吸烟者只占5％，比普通人群中的烟民比例少了80%。

意大利维罗纳的研究者利皮（Giuseppe Lippi）带领的研究人员在早前的研究中得出过类似的结论：与其他人群相比，吸烟者感染新冠病毒的可能性更小。

尼古丁有保护作用吗？

这项法国研究假定尼古丁可以预防新冠病毒。其原理是， "尼古丁附着在被新冠病毒利用的细胞表面受体ACE2上，从而阻止了该病毒的附着"，也任职于法兰西公学院（Le Collège de France）的尚若这样解释。

研究人员得出结论：假定尼古丁将新冠病毒阻止，它将无法进入细胞并在生物体内扩散。巴黎比提耶-萨尔贝提耶尔医院（Pitie-Salpetriere Hospital）正在对此发现进行更详细的调查。

ACE2受体到底起什么作用？

但是，关于ACE2受体对新冠病毒阻断作用，研究人员之间尚未达成共识。美国弗吉尼亚州费尔法克斯的神经科学家奥尔兹（James L. Olds）和卡班尼（Nadine Kabbani）于3月18日在《欧洲生物化学联合会杂志》（FEBS Journal）上发表的相关研究表明，尼古丁实际上会刺激该细胞受体。这就意味着新冠病毒由此拥有更多的机会渗透细胞。该研究称，这可以解释为什么吸烟者感染后病情严重。

吸烟不是解决方案

谁的结论更正确，是法国研究者还美国研究者？这有待进一步的研究来证实。但是，几乎所有的医生都同意，吸烟会增加新冠疾病的风险。他们建议吸烟者尽快戒烟，因为吸烟损害肺部，而那正是新冠病毒的主要攻击目标。吸烟绝非无害，因为尼古丁有毒。一支香烟中含有大约12毫克的尼古丁。跟纯粹使用尼古丁贴剂不同，抽烟还会带给人体更多的有害物质，甚至可能致癌。

尼古丁对于某些特殊病例有帮助作用

在此之前，科学家已经研究过尼古丁对人体产生积极影响的可能性。例如，他们研究了尼古丁类似物质对帕金森氏症和阿尔茨海默氏病的治疗作用。对于一些严重的痴呆症患者来说，尼古丁的益处大过弊端。

到目前为止，法国那项研究的结论，并不意味着人人都应该尝试吸烟，越快越好，多多益善。