各国向以色列提供了哪些有争议的武器？

虽然以色列拥有非常先进和高效的国防工业，但为了满足加沙军事行动的需要，该国仍需要从国外购置军火，但这类军火交易并非没有争议。

（德国之声中文网）过去几十年以来，美国一直是以色列最重要的军火供应国。来自斯德哥尔摩和平研究所的数据显示，从2019年至2023间，以色列进口军火中的99%均来自美国和德国两个国家，其中美国为69%，德国占比则为30%。

哈马斯对以色列发动恐怖袭击之前，美国平均每年向以色列出口大约30亿美元的军火。不过，从出口数额的绝对数来看，以色列并不是中东地区美国军火的最大买家。过去五年当中，沙特阿拉伯在美国军火出口中的占比为15%，卡塔尔为8.2%，科威特为4.5%，而以色列则为3.6%。在以色列对加沙哈马斯武装以及黎巴嫩真主党民兵发起的军事行动中，购自美国的战斗机扮演着重要的角色。除此之外，来自斯德哥尔摩和平研究所的数据还显示，美国在去年年底还向以色列提供了数千枚制导武器和火箭炮。

以哈冲突中，美国为以色列提供了哪些武器？

在是否应向以色列提供重型炸弹的问题上，美国国内一直争议很多。今年五月，拜登总统曾一度叫停向以色列提供2000磅级及500磅级重型炸弹的计划。以军的作战方式以及加沙地带大量平民的丧生，令美国政府一时顾虑重重。哈马斯控制之下的加沙卫生局公布的数字显示，加沙地带平民死亡数字已经高达38000人，不过，这一数据无法得到独立证实。

一名美国高级官员对路透社表示：“无论是过去，还是现在，以军是否会在拉法或加沙其他地区投掷两千磅级重型炸弹，都是我们最为担心的事情。”

尽管美国方面曾连续数周停止向以色列提供重型炸弹，但这并不妨碍美制武器仍在源源不断地被运往以色列。路透社的一份报道称，从爆发加沙军事行动到今年六月底，美国共向以色列提供了至少14000 枚2000磅级MK-84 炸弹、6500 枚500磅炸弹、3000枚“地狱火”精确制导空对地导弹、1000 枚掩体炸弹、2600 枚小型空投炸弹和其他弹药，并在2024 年 7 月恢复了500磅级炸弹的交付。

MK84 炸弹为何备受争议？

重达 2000 磅的 MK84 炸弹是美军武器库中最大的常规自由落体炸弹之一。内置400 多公斤TNT炸药的这款炸弹破坏力极大，可以穿透混凝土和金属结构。这种炸弹常用于对付重兵把守的目标或地下掩体。由于其爆炸半径大、破坏力强，是否可以在人口稠密地区使用这种炸弹，一直是一个有争议的话题。

加州一个训练基地上空，美军 F-15战机在进行投掷Mk-84重型炸弹的训练。 图像来源: USAF/Getty Images

德国向以色列提供了哪些武器？

去年，德国政府总共批准向以色列出口总价值为３.２６５亿欧元的武器，其中防御设备占３亿欧元，战争武器则为两千万欧元。

据媒体报道，这批武器中包括三千套便携式反坦克武器，五十万发自动及半自动步枪子弹和各类引信及推进剂等。三亿欧元防御设备中主要包括装甲车、军用卡车以及安全玻璃。



今年7月17日，以军对加沙地带Nuseirat发动的空袭，造成严重破坏。 图像来源: EYAD BABA/AFP/Getty Images

２０２３年上半年，德国政府批准的对以军火出口仅为３８５０万欧元，但２０２３年１０月７日哈马斯对以色列发动恐怖袭击后，德国对以军火出口开始大幅攀升。

去年１１月，负责军火出口的德国经济部表示，鉴于以色列遭到恐怖袭击，“对以军火出口的申请将得以优先处理和优先审批。”而战争武器的占比也从２０２２年的２％飙升至近６％。

随着对以军火出口的大幅增长，购买德国军火的各国中，以色列排名已经跃居第七，但同购置德国军火超过四十亿的乌克兰、以及超过十亿欧元的挪威和匈牙利等国相比，以色列购置德国军火的数量仍低很多。

德以在军事高科技领域的合作

德国同以色列规模最大、耗资最多的军备合作项目之一是海豚２级潜艇的研发。这款潜艇既有柴油动力，也拥有燃料电池动力，其姊妹潜艇INS Tanin和INS Rahav，目前已经在以色列海军中服役，而最大型的海豚级潜艇 INS Drakon目前则仍在德国基尔的蒂森克虏伯海军系统中接受检测。



同前两艘潜艇相比，INS Drakon的设计进行了大幅调整，其中包括炮塔区域。这款潜艇将配备导弹垂直发射系统，该装置可能也可用于发射核导弹。近２０年前，德以双方就建造海豚２级潜艇达成原则性共识，而２０２３年底，德国联邦安全委员会正式批准了建造INS Drakon 潜艇的项目。

一艘海豚 II 级潜艇在德国基尔港进行下水试验。 图像来源: Markus Scholz/dpa/picture alliance

对以军备援助并非没有争议

过去多年以来，德国对以色列提供的军备援助一直饱受争议。今年四月，人权组织“欧洲宪法及人权中心”曾向柏林行政法庭提交紧急诉状，要求叫停德国对以色列的军火出口。

“欧洲宪法及人权中心”是以加沙地带五名巴勒斯坦人的名义提起诉讼的，这五名原告的亲属在以军发起的导弹袭击中丧生。今年六月中旬，柏林行政法庭驳回了这一紧急诉状，理由是德国政府批准对以军火出口，符合德国现行法律以及德国的国际法义务。

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