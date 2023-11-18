台积电创始人：拜习会有助台海稳定

（德国之声中文网）92岁的台积电创始人张忠谋出席APEC峰会期间表示，他希望美国总统拜登与中国国家主席习近平的会晤能有助于缓解中美之间以及地区的紧张局势。本周五（11月17日）他在新闻发布会上说，此次会晤可能会促进经济稳定和可靠的供应链：“你不需要是领导者也能知道，如果没有和平，根本就没有供应链可言。”

张忠谋表示，拜登与习近平的会晤是一次“积极”的会谈，他指出双方同意恢复军事高层对话：“这将有助于减少美中之间的紧张关系，同时应该也会增加台湾海峡的稳定。”台湾仍然是中美关系中最棘手的问题之一。在长达4个多小时的会谈中，拜登对习近平强调美方不接受任何单方面改变台海现状，并期待能和平解决台湾问题上的分歧。他还呼吁中方在台海区域“克制”其军事行动，也提到要求尊重台湾选举程序。

图说旧金山拜习会 抵达旧金山 11月14日，中国国家主席习近平乘专机抵达旧金山展开他六年来的首次访美之行。美国财政部长耶伦、美国驻华大使伯恩斯以及加州州长纽森夫妇前往机场迎接。旧金山拜习会举行前，美国政府一名高阶官员曾表示：“激烈的竞争需要激烈的外交来管理紧张局势，防止竞争演变为冲突或对抗。”在这场高层外交成形前，为了重建美中外交通道，美国国务卿布林肯、财政部长耶伦、商务部长雷蒙多、气候特使克里都曾前往北京访问。白宫国家安全顾问沙利文与中国外长王毅举行过三场会晤。

图说旧金山拜习会 相隔一年之后的“拜习会” 当地时间11月15日上午11点，美国总统拜登和中国国家主席习近平在旧金山以南的费罗丽庄园（Filoli Estate）举行会晤。双方与会代表包括美国国务卿布林肯、财长耶伦、商务部长雷蒙多、总统气候问题特使克里；中共政治局常委兼中办主任蔡奇、中共中央外事办主任兼外长王毅、国家发改委主任郑栅洁等。正式会晤持续两个多小时。工作午餐餐后拜登和习近平在费罗丽庄园散步交谈。

图说旧金山拜习会 旧金山面貌一新 为了举办APEC峰会，旧金山展开了城市“大扫除”，街头垃圾和大量流浪汉统统都被“移走”。加州州长纽森甚至在一场新闻发布会上直言不讳地承认，“清理这个地方，只是因为所有那些高级别的领导人都要来”。这一表述引发了大量批评之声。很多人批评纽森比起为住在旧金山每天纳税的美国人民改善生活环境，给中方领导人留下深刻印象更为重要。在中国社交媒体上，大量网民则是忙着调侃“旧金山争创卫生文明城市”。

图说旧金山拜习会 拜习对“美中竞争”解释不同 拜登在会晤前的开场白中强调，面对面的沟通无可替代，“美中之间的竞争不能走向冲突”。他说过去与习近平的会面“坦诚、直接和有益”。习近平则说：“大国竞争不是这个时代的底色，解决不了中美两国和世界面临的问题。”他说：“这个地球容得下中美两国，我们各自的成功是彼此的机遇。”

图说旧金山拜习会 斐洛里庄园 美中元首加州峰会的举行地选在斐洛里庄园（Filoli Estate）。斐洛里庄园位于美国加州旧金山以南约40公里。庄园由美国建筑大师威利斯·波克(Willis Polk)设计，建造于1915-1917年。原为金矿主和水务公司总裁威廉·伯恩二世（William Bowers Bourn II）夫妇。伯恩二世一直遵循人生格言：“Fight-Love-Live——to fight for a just cause; to love your fellow man; to live a good life(为正义而奋斗，爱你的同胞，并享受美好生活)。”他把三个英文单词的前两个字母连起来，就是斐洛里（Filoli）。

图说旧金山拜习会 红旗和野兽 中国媒体公布的一段视频显示，元首会晤结束后，拜登总统将习近平主席送到上车处道别。拜登看到习近平乘坐的红旗牌轿车时说：“这车好漂亮。”习近平指着汽车的方向说：“我们红旗车，国产的。”这时有工作人员打开车门，拜登探身向里望了望，然后他说：“就好像我的卡迪拉克那样。每次我出访，车都跟着我。你知道它叫什么吗？野兽。”然后宾主双方都笑了。

图说旧金山拜习会 拜登单独举行新闻发布会 会晤结束后美中两国没有发表共同声明。拜登总统单独举行了新闻发布会，他说：“我相信这是我们进行过的最具建设性和富有成效的讨论。”他还表示，双方在合作打击芬太尼、恢复军事接触和人工智能安全问题上取得重要进展。被媒体问到是否改变保护台湾免受中国军事行动的承诺时，拜登重申，美国的一中政策不变。拜登还在回应一个记者的提问时再次将习近平称作“独裁者”，“因为他领导一个共产党国家，所基于的政府形式跟我们完全不同”。

图说旧金山拜习会 美国商界晚宴 习近平结束了与拜登的会晤后，他出席“美中关系全国委员会”（NCUSCR）和美中贸易全国委员会（USCBC）主办的商界晚宴活动。他在致辞时说：“我一直在思考，如何让中美关系这艘巨轮避开暗礁浅滩、穿越狂风巨浪，不偏航、不失速、不碰撞？首先要回答的是，中美到底是对手，还是伙伴。这是一个根本的、也是管总的问题。道理很简单，如果把对方视为最主要竞争对手、最重大地缘政治挑战和步步紧逼的威胁，必然导致错误的政策、采取错误的行动、产生错误的结果。中国愿意同美国做伙伴、做朋友。我们处理中美关系的根本遵循就是相互尊重、和平共处、合作共赢。”

图说旧金山拜习会 美国商界大巨头云集 据报道，多名美国企业巨头出席这场晚宴。社交平台X上列出的宾客名单中包括包括苹果CEO库克、黑石创始人苏世民、波音公司CEO斯坦·迪尔、桥水基金创始人达利欧、贝莱德CEO拉里·芬克、辉瑞董事长艾伯乐、Visa公司总裁麦金纳尼等。 ​​《纽约时报》上周曾报道称，晚宴和招待会门票每张售价2000美元。“一位知情人士称，企业可以花4万美元购买一桌八个座位，外加习近平那桌的一个座位。”





会谈现场的美国政府官员还向媒体披露，习近平向拜登持续表达忧虑，并强调台湾问题是中美关系中最大、也是最具潜在危险性的冲突点。据悉，习近平在会谈中强调台海两岸应当和平统一，但是保留武力选项。

代表台湾总统蔡英文出席APEC峰会的张忠谋表示，他受蔡英文委托传达了台湾致力于地区和平繁荣的消息，台湾将与合作伙伴共同应对气候变化，建设更具韧性的供应链。他还透露，尽管没有正式会谈，他与拜登进行了多次互动。他还与多位美国高官，包括副总统哈里斯、国务卿布林肯见了面。他表示还和日本首相岸田文雄举行了会晤，双方讨论了地区和平、经济发展和供应链等问题，不过在峰会期间，他并未与习近平进行交谈。

国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）周五也就拜习会发表了看法，她告诉路透社，这场会晤是一个凸显世界需要更多合作的迫切信号：“它向世界其他国家发出了一个信号，那就是我们必须找到合作的方式来应对那些没有任何国家能单独成功解决的挑战。”

这次会晤并未改变世界两大经济体之间基于国家安全而不断增加的贸易和投资限制，但格奥尔基耶娃表示，在全球经济非常不确定的时刻，恢复沟通是至关重要的。她还补充指出，中美关系的缓和对APEC峰会上的领导人产生了积极影响，她的印象是“合作意愿明显更加强烈。而且世界确实需要这种合作。” 格奥尔基耶娃还指出，中美重新建立的沟通渠道还将有助于促进在全球性挑战，特别是气候变化方面的合作。

战争的影响

以哈战争给加沙地区民众和经济造成 "破坏性 "影响，也冲击了约旦和西岸的经济。埃及、黎巴嫩和约旦等国承受经济压力，因为这些国家的旅游业出现下滑，天然气成本则上升。这位国际货币基金组织总裁还指出，以色列经济也会受到影响，因为近8%的劳动力正被用于兵役。不过，格奥尔基耶娃指出，以色列与极端伊斯兰组织哈马斯的战争对全球经济的影响“非常有限“，因为能源价格没有持续上涨，但如果发生意外，导致冲突扩大或持续时间长，其造成的影响可能会增加。她说：“我们已经看到反犹太主义和伊斯兰恐惧症造成的影响，在全世界逐渐蔓延。这场战争越早结束越好。”

以哈战争引发中国网络反犹太情绪

（美联社，路透社等）

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