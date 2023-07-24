 台灣漢光演習登場 看點有哪些？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.07.2023

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台灣漢光演習登場 看點有哪些？

第39號漢光演習24日展開實兵操演階段，這次的「重頭戲」包含桃園機場的反空機降演練，以及西北海岸的反登陸演習；除了部隊操演，全民防衛動員的「萬安演習」也同步登場。在台灣舉行大規模演練之際，中國會有何反應？專家有何看法？

圖為2021年舉行的第37號漢光演習。

圖為2021年舉行的第37號漢光演習。

（德國之聲中文網）週一（7月24日）下午1時30分，大台北街頭準時響起模擬空襲警報，拉開「萬安46號」演習的序幕。聽聞警報聲，車輛紛紛停靠路邊，街上民眾則依規定就近疏散到防空避難所。

配合「漢光演習」的實兵操演，台灣各縣市分階段實施30分鐘的「萬安演習」，模擬一般民眾的疏散避難。

據台灣軍方的公開資訊，本屆漢光演習的實兵操演為期5日，自週一（24日）至週五（28日）為止，聚焦於戰力保存、海上截擊與護航作戰、國土防衛作戰、後勤支援、防疫措施等面向。台灣中央社引述知情者說法指，美國將「循例組成觀摩團」，關注台灣的備戰狀況。

在台灣舉行大規模演習前夕，中國軍機持續在台灣附近活動。台灣國防部24日表示，前一天總計偵獲解放軍軍機11架次，其中有4架次進入台灣西南空域；另有6艘中國軍艦出現在台海周邊。

針對台灣漢光軍演，中國官媒《環球時報》5月15日撰文引述許多「網友」言論，批評台灣的演習只是「做做樣子」，並提及中國國台辦發言人馬曉光去年4月的說法稱︰「就台灣那點武器裝備，還有台軍演習的那個水平，連我這個外行人都看不上。」對此，當時有民進黨立委反擊道，中國不該低估台灣的國防實力，以及台灣人捍衛家園的決心

「台灣並沒有挑釁中國，現在是中共，它是要摧毀台灣的民主。」台灣國防安全研究院戰略與資源研究所所長蘇紫雲24日告訴DW，透過這次演習，台灣不只向北京傳遞訊息，也向國際社會表明台灣「不輕啟戰端」，軍演純粹是防衛性質；此外，也要讓外界知道「台灣有決心、有意志防衛自己」，且不斷強化防衛實力，藉由備戰來阻止戰爭發生。

蘇紫雲認為，中國這次可能會繼續派遣軍機、軍艦騷擾台灣，並持續散播錯假訊息。對此，他表示：「一定要避免掉進北京的認知作戰……認知作戰的戰略目的，就是要塑造這種斯德哥爾摩症候群，不去指責搶匪，反而去指責受害人。我想這是不對的。」

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實兵演練有哪些項目？

根據台灣國防部今年4月公布的規劃，本次漢光演習分為兩階段：5月的電腦兵推，以敵軍侵犯台灣的可能性為基礎，參考近年各項擾台軍演狀況，並借鏡俄烏戰爭，進行模擬推演；7月的實兵演練，則設想情境與假想敵，「誘導三軍部隊實施5天4夜實兵、實裝、部分實彈對抗演練」。

蘇紫雲向DW表示，這次漢光演習的一大特色是「結合基礎設施防護」，包含民用機場、煉油廠等。而台灣也從烏克蘭的經驗得知，保護機場、無人機演練以及防空作戰，都是非常重要的項目。蘇紫雲進一步指出，未來或許可強化「電子作戰」的攻防，例如干擾敵人通訊，還有戰場偵察能力等。

台灣《中時新聞網》形容，這次可說是漢光演習舉辦39年來「最接近實戰的一次」。據中央社整理，漢光軍演實兵演練首日的重點為「戰力保存」，目的是確保在敵軍飛彈襲擊台灣西部時，台灣三軍仍有完善戰力。具體演習內容，是由駐防在台灣西部海空軍基地的軍機轉場至東部的花蓮、台東；海軍艦艇則編隊出港至指定位置集結待命，並執行防禦性布雷。

不過，此一「由西轉東」的轉場規劃，近期在台灣引發是否有必要的討論。台灣《自由時報》指出，中國解放軍「已將台灣東部納為武力投射範圍」，例如今年4月舉行的「聯合利劍」演習，亦曾派航空母艦「山東號」於台灣東南部外海進行艦載機起降。

對此，淡江大學國際事務與戰略研究所學者林穎佑、台灣國家政策研究基金會副研究員揭仲等人，都向中央社表示「仍有必要」，原因是「若將船艦、軍機留在西部港口及機場更危險」，且現階段解放軍「聯合火力打擊投射至（台灣）東部的能力仍有限」。

中國官媒新華社4月釋出影像，顯示山東號航母正在進行艦載機起降。

中國官媒新華社4月釋出影像，顯示山東號航母正在進行艦載機起降。

演習第2日與第3日，關注重點則是台東豐年機場的軍機起降，以及桃園國際機場的反空機降演練；後者是因應解放軍可能以三棲登陸方式進犯台灣的「紅色沙灘」（即可以實施大規模正規登陸的灘岸），因此首度在民用的桃園機場進行此操演。不過，受颱風逼近的影響，台灣國防部24日決定取消豐年機場的演習。

除了民用機場演練之外，著重於防空能力的「聯翔操演」，以及「海空聯合截擊作戰」項目，也將在演習第2、3日登場。

海空聯合演習往年都是漢光演習的「重頭戲」，台灣軍方更曾邀請媒體登上海軍艦艇採訪，但今年較為低調，並未透露太多細節。《自由時報》指，今年將關注解放軍的軍機、軍艦侵擾台灣海上交通要道，「西南海、空域也是潛在操演區域」；中央社則稱，這次將「循例在重點海域進行布雷、反潛及截擊作戰」。

演習最後2日，重點是「國土防衛作戰」，將在台灣西北海岸的八里、台北港及淡水河一帶，也就是號稱為「防衛鐵三角」的要地，進行「聯合反登陸」演習，防守台灣的政經中樞。中央社指出，八里演練規模最大，將出動黑鷹、阿帕契直升機、玉山軍艦、F16V戰機等裝備參與訓練。

據台灣國防部24日下午消息，漢光演習首日在基隆一處彈藥庫發生意外，至少有9位官兵因爆炸事件而受輕重傷。

圖為去年9月在台灣南部的屏東舉行的實彈演習。

圖為去年9月在台灣南部的屏東舉行的實彈演習。

其他演練內容

據中央社報導，除了公開的實兵操演項目，台灣軍方還將針對「海底電纜中斷時的備援通訊系統接替演練」，並在離島模擬「不明無人機」出現時應如何防禦應處。另外，為了「確保指揮能量遭敵軍攻擊時不會中斷」，亦會模擬「天貂計畫」，也就是當身為「空軍大腦」的台北公館指揮所（蟾蜍山）遇襲時，空戰指揮權將轉移至其他的備援指揮所。

此外，不只針對部隊之內，這次演習還結合其他多項軍民互相配合的全民防衛動員演練，包含「萬安演習」（模擬疏散避難、災害救濟等項目）、「同心演習」（以教育召集令動員後備軍人）、「自強演習」（演練軍需物資徵購徵用等項目）、「民安演習」（地方政府演練在戰時進行災害搶救）。

演習重點另含反制假訊息與認知作戰，以及資安防護演練。在今年漢光演習前夕，早有許多傳聞在中國網路平台上散播，包括聲稱台灣總統蔡英文要藉民用機場來進行「逃命彩排」等。據路透社7月初報導，台灣官員認為北京此舉目的是製造恐慌、削弱公眾對台灣領導階層的信任。

（綜合報導，DW記者李宥臻對此文亦有貢獻）

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