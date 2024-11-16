台湾APEC峰会代表邀请拜登访台

出席APEC秘鲁峰会的台湾代表林信义周五与美国总统拜登会晤交谈，并邀请他在不久的将来访问台湾。林信义还与习近平并排出席经济领袖晚宴，间隔7位领袖的距离。

（德国之声中文网）出席亚太经济合作组织（APEC）秘鲁峰会的台湾代表林信义周五（11月15日）会见了美国总统拜登，并邀请他在不久的将来访问台湾。台湾代表团称，两人交谈互动热络，并合影留念。

APEC峰会少数几个台湾和中国都派代表参加的国际会议之一。但是，由于中国的反对，台湾并不由总统率团出席。中共将台湾视为中国的领土，不承认其有进行国与国外交关系的权利。

林信义是台湾前行政院副院长和前经济部长，也是目前台湾总统府资政，他今年代表台湾总统赖清德参加在秘鲁首都利马举行的APEC领导人峰会。

林信义与拜登"交谈互动热络"

台湾代表团说，林信义和拜登在"领袖与贵宾非正式对话"期间进行了晤谈，加拿大总理杜鲁道也在一旁聆听。除了就台美议题进行交流，林信义也向拜登过去四年对促进台美关系所作出的贡献表示感谢，并热情邀请拜登，在不久的将来方便时访台，两人交谈互动热络。

拜登政府一名官员对此事进行了淡化，称这只是会厅里的"一次握手"。

白宫暂未回应拜登是否计划访问台湾的置评请求。根据日程，拜登将在明年1月20日卸任，届时特朗普将宣誓继任。

这不是第一次台湾APEC领袖代表在场边与美国总统互动，去年台湾代表张忠谋与拜登也有互动，但大多是社交寒暄，林信义此次则交流了台美议题并邀拜登访台。

林信义与布林肯谈"持续强化伙伴关系"

林信义还于周四与美国国务卿布林肯会晤，两人就台美双方在各层面伙伴关系的持续强化交换意见。台湾代表团称，会谈也针对如何确保区域的和平稳定，共同促进区域及台湾友邦繁荣与发展等议题进行意见交流。整体会谈气氛热络。

美国国务院对此未立即发表评论。

布林肯周五在一场演讲中提到台湾，称其参与了由美国、澳大利亚、日本和新西兰推动的项目，旨在为太平洋岛国安装海底电缆，以改善数字接入。

林信义与习近平并排出席经济领袖晚宴

台湾媒体还报道，林信义15日晚间也出席了在秘鲁总统府举办的经济领袖晚宴，与会的20名经济体领袖，以秘鲁总统博鲁阿尔特居中，一字排开就坐，欣赏秘鲁所准备的特色歌舞演出。林信义被安排在舞台右方第5个位置，习近平则被安排在舞台左方第8个位置，与林信义之间隔了7位领袖。

尽管华盛顿自1979年起进行外交转向，与中国建交并切断了与台湾的正式外交关系，但美国仍是台湾最重要的国际盟友和武器供应者。

台湾的民选政府拒绝接受中国的主权主张，强调台湾的未来只能由台湾人民决定。

（路透社、台湾媒体）

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