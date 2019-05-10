台湾驻美外交机构更名 蔡英文赞"台美关系紧密"

（德国之声中文网）"周末早上，我们和美国有外交进展的好消息！"台湾总统蔡英文周六早上在其Facebook帐号中写道。她表示，1979年，美国依据《台湾关系法》成立了"美国在台协会"（AIT），作为执行美国政府与台湾相关事务的代表机构。而台湾则于同一年在美国设立"北美事务协调委员会"，作为AIT的对等机构。

"因为当年有特殊的时空背景，所以我们用'北美'代替'美国'的称呼"，蔡英文说，这也突显出台湾当时的困难外交处境。她还称，"北美事务协调委员会"正式更名为"台湾美国事务委员会"（Taiwan Council for US Affairs），表示"新名称来自台美之间的共识，……也是我们第一次把'台湾'和'美国'对等放入事务机构名称，象征了台美关系紧密，存在良好的互信"。

台湾外交部也在推特上发布了这一消息，并写道"真的很喜欢这个新名称！"台媒在报道该新闻时，将之称为"重大突破"。

2019年是《台湾关系法》立法40周年，美国在台协会在台北推出一系列活动，同时美国在台协会入驻位于台北市内湖的新办公室。而此前AIT发言人也首次对外证实，美国自2005年起，一直在该处派驻现役军人。此消息引起海峡两岸的高度关注以及北京的斥责。