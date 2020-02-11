 「台湾」还是「台北及周边」 约翰霍普金斯三变 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.03.2020

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时政风云

「台湾」还是「台北及周边」 约翰霍普金斯三变

政治治理和公卫系统实际上独立于中国的台湾在疫情地图上到底应该怎么称乎?除了世卫，现在约翰霍普金斯大学也陷入这个风暴。

Taiwan Athleten mit Taiwanesischer Flagge (Taiwan Presidential Office)

根据台湾官方的说法，正式的「国名」是中华民国。目前蔡英文在正式场合多使用「中华民国台湾」一词。在台湾国际地位未明下，目前在国际体育赛事中是以「中华台北」的名义参赛。

(德国之声中文网) 美国网路媒体Axios记者贝书颖 (B. Allen Ebrahimian)11日发现约翰霍普金斯大学的疫情地图将「台湾」改成「台北及周边」 。她与约翰霍普金斯大学联系后，联系者表示已经发现并会改回「台湾」。

但不久之后，她又发现约翰霍普金斯大学一度两个名称都不用，之后再把「台北及周边」放在中国之下，与之前将「台湾」放在国家或地区一栏不同。同时，香港和澳门也从国家或地区被移至中国之下。

最后，约翰霍普金斯大学告诉她，最初的联系人员「搞不清楚」，现在是按照世卫的方式罗列。

贝书颖认为，已经有人表示过实际上根本没有人会用「台北及周边」这种称乎，连中国共产党的官员都不会。她要大家去看看中国国家主席习近平是否这样说过。

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中国台湾?中华台北?中华民国?

联合国下的世界卫生组织在有关新冠病毒最新报告中，在确诊病例栏位将台湾列为「台北及周边」 。此前，世卫使用过「中国台湾」和「台北」等名称。这些举措让台湾外交部发出强烈谴责，要求将其名称列为「台湾」，并将其数据与中国分开。

此外，世卫之前也曾因为错误登录台湾的病例数引起争议。

台湾在联合国被列为中国的一部分，不过实际上，中国共产党从未统治过台湾，但中国声称台湾为其领土的一部份。

台湾一度被允许以「中国台北」的名义，以观察员的身份参加世界卫生组织。但是2016年民进党籍的蔡英文当选总统后，由于北京不满蔡偏向独立的太度，就将台湾排拒在世卫之外。

不过新冠疫情爆发期间，台湾的邦交国、日本首相安倍晋三、加拿大总理特鲁多和欧美等地区的议员曾呼吁让台湾加入联合国。

除了名称上的争议，因为台湾在国际组织中常被列为中国一省，也导致疫情间对中国的飞行禁令几次将台湾纳入。比如意大利日前施加了旅行限制就包括台湾的航班。越南和菲律宾旅遊禁令则是先纳入台湾后来又撤销。

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