「台湾」还是「台北及周边」 约翰霍普金斯三变

(德国之声中文网) 美国网路媒体Axios记者贝书颖 (B. Allen Ebrahimian)11日发现约翰霍普金斯大学的疫情地图将「台湾」改成「台北及周边」 。她与约翰霍普金斯大学联系后，联系者表示已经发现并会改回「台湾」。

但不久之后，她又发现约翰霍普金斯大学一度两个名称都不用，之后再把「台北及周边」放在中国之下，与之前将「台湾」放在国家或地区一栏不同。同时，香港和澳门也从国家或地区被移至中国之下。

最后，约翰霍普金斯大学告诉她，最初的联系人员「搞不清楚」，现在是按照世卫的方式罗列。

贝书颖认为，已经有人表示过实际上根本没有人会用「台北及周边」这种称乎，连中国共产党的官员都不会。她要大家去看看中国国家主席习近平是否这样说过。

中国台湾?中华台北?中华民国?

联合国下的世界卫生组织在有关新冠病毒最新报告中，在确诊病例栏位将台湾列为「台北及周边」 。此前，世卫使用过「中国台湾」和「台北」等名称。这些举措让台湾外交部发出强烈谴责，要求将其名称列为「台湾」，并将其数据与中国分开。

此外，世卫之前也曾因为错误登录台湾的病例数引起争议。

台湾在联合国被列为中国的一部分，不过实际上，中国共产党从未统治过台湾，但中国声称台湾为其领土的一部份。

台湾一度被允许以「中国台北」的名义，以观察员的身份参加世界卫生组织。但是2016年民进党籍的蔡英文当选总统后，由于北京不满蔡偏向独立的太度，就将台湾排拒在世卫之外。

不过新冠疫情爆发期间，台湾的邦交国、日本首相安倍晋三、加拿大总理特鲁多和欧美等地区的议员曾呼吁让台湾加入联合国。

除了名称上的争议，因为台湾在国际组织中常被列为中国一省，也导致疫情间对中国的飞行禁令几次将台湾纳入。比如意大利日前施加了旅行限制就包括台湾的航班。越南和菲律宾旅遊禁令则是先纳入台湾后来又撤销。