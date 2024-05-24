台湾总统赖清德上任后，中国发动大规模围台军演。近年来，台湾发展不对称战力，用较小但有效的武器提高侵略代价。两岸军事力量悬殊，台湾能否抵御中国军事入侵？

（德国之声中文网）在台湾总统赖清德5月20日宣誓就职数日后，中国举行为期两日的“联合利剑－2024A”大规模环台军演。

赖清德在就职演说中誓言捍卫台湾民主，并呼吁北京停止对台湾文攻武吓。

中国领导层将台湾视为中国领土，必须与大陆 “统一”，而且必要时可以动用武力。

中国人民解放军东部战区发言人李熹周四对官媒表示，环台军演是对“台独”势力的“有力惩戒”，也是“对外部势力干涉挑衅的严重警告”。

台湾国防安全研究院国防战略与资源研究所所长苏紫云对德国之声表示，中国近年来发展出“以军事手段传递政治信号”的行为模式，这一次也不例外。

中国解放军东部战区发布的演习区域示意图 图像来源: https://mil.huanqiu.com

台湾的“不对称”战力

台湾国防部谴责中国军演是“不理性挑衅、破坏区域和平稳定行动”，并表示已检派海、空及地面兵力应对，“全体官兵严阵以待”。

近年来，随着不对称战力（又称“豪猪战略”）的扩大，台湾对中国解放军的防御能力也随之增强。该战略主张使用使用较小型但高效的武器来对抗规模较大的敌方武力。

根据美国国会近期一份关于台湾防务的报告，华盛顿正推动一种非对称防御战略，该战略“设想台湾投资旨在通过结合反舰导弹、水雷和其他类似的小型、可分散且相对便宜的武器系统来削弱两栖入侵的能力”。

这包括使用无人机，例如去年推出的国产“锐鸢二型”无人机。

而移动式岸防巡航导弹系统（CDCMs）等低成本弹药可以摧毁中国昂贵的海军舰艇和装备。

隐形快速攻击艇和微型导弹突击艇是其他相对便宜但非常有效的装备。它们可以分散在台湾各港口的渔船上。

水雷和快速布雷艇则可使任何入侵海军的登陆作战复杂化。

台湾的天然屏障

地理位置是台湾防务的另一项优势。全面攻台需要派遣数十万军队穿越台湾海峡，这将是一项漫长而艰难的行动，大批船只容易受到攻击。

美国对外关系委员会亚洲问题研究员萨克斯（David Sachs）写道：“入侵台湾或成功实施封锁 ”将是 “现代史上最复杂的军事行动”，需要海陆空三军协调并与网络战同步进行。

萨克斯指出，季风季节意味着登陆行动一年中只有几个月可以进行。

此外，入侵部队需要的深水港口或足够大的海滩登陆点非常少。台湾本岛东海岸遍布悬崖峭壁，为大规模入侵提供了天然屏障。西部海岸水浅，这意味着大型船只需要停泊在离岸较远处。

水雷、快速攻击艇和导弹攻击艇，加上部署在海岸和附近岛屿上的陆基弹药，将在解放军建立滩头堡之前最脆弱的阶段进行反击。

台湾的地理位置提供了天然的防御屏障

萨克斯强调，即使入侵部队能够建立滩头阵地，台湾的多山地形也会限制军事行动。

台湾首都台北坐落在群山环绕的盆地中，只有少数几个入口，给防御阵地提供了优势。

台湾还为城市游击战做了准备，以防解放军成功登陆。

便携式防空系统（MANPADS）和高机动性火箭炮系统（HIMARS）等移动式反装甲武器可以用于城市战斗，而建筑物可以改造成兵营。

台湾增加国防开支

台湾还在大型武器系统上投入巨资。

美国是台湾最大的军事援助国，数十年来，华盛顿一直根据《台湾关系法》向台湾出售武器，该法允许供应“防御性”武器。

台湾仍在等待美国交付价值190亿美元的军事装备，包括战斗机、坦克、导弹和小型武器。2019年至2023年，台湾政府的国防支出平均每年增加近5%，从GDP的2%提高至2.5%。

尽管增速放缓，但2024年的国防支出预计将再次增加，达到188亿美元。

中国想通过演习达到何种目的？

近几十年来，中国以吞并台湾为目标，不断扩大其军事能力并使其现代化。

在台湾政局偏离北京利益的高调时刻，或者在美国议员与台湾官员接触之后，北京往往会在军事上“秀肌肉”以表明立场。

北京称台湾总统赖清德为“危险分裂分子”。2022年8月，美国前众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）访台后，中国在台湾周边进行了有史以来规模最大的环台军事演习。

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台湾淡江大学两岸关系研究中心主任张五岳在接受德国之声采访时表示，此次的演习规模似乎小于2022年8月的演习，与当年的实弹军事演习不同，北京这次没有宣布“禁飞区”，而且演习只持续两天。

张五岳指出，“联合利剑－2024A”军演的名称透露了可能还有B、C等后续演习；这一次，尽管北京升高了压力，但现阶段看来，“风险仍然可控”。

不过，张五岳认为中国很有可能闯入台湾离岛禁限制水域，以此“正式打破”此一概念，正如同过去几年来推翻了“台海中线”的默契一样。“北京现在是采取一个不断渐进、不断推进的方式，希望每一次的方式都能够加大力度。”

关于中国军事演习对台湾社会的影响，防务研究员苏紫云认为，随着震撼效应的逐渐消退，中国旨在分裂台湾民众士气的“灰色地带”战术的有效性逐渐减弱。

（周昱君、李宥臻、Monir Gahedi对本文亦有贡献）

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