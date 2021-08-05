 台湾争取参加民主峰会 《环时》：决不允许蔡英文与会 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.08.2021

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时政风云

台湾争取参加民主峰会 《环时》：决不允许蔡英文与会

台湾正积极争取参与美国即将在12月举办的民主峰会。对此，《环球时报》主编胡锡进措辞强硬地表示，大陆决不会允许蔡英文与会，否则将是“对一个中国原则的宣战”。

Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen spricht auf dem vierten jährlichen Kopenhagener Demokratiegipfel

（德国之声中文网）白宫周三（8月11日）宣布，美国将于12月9日召开为期两日的虚拟民主领袖峰会，召集政府、民间社会和私营领域领导人，与会名单暂未出炉。台湾外交部表示正努力争取参加美国举办的民主峰会。 

台湾外交部北美司副司长陈慧蓁周四在外交部例行记者会上表示，台湾政府会持续同拜登政府协调，努力争取参加峰会。“峰会主题包括对抗威权主义、打击贪腐跟促进人权，这些都是台美共享的价值，我们会与美国和其他理念相近国家共同捍卫民主跟人权。” 

台湾驻美代表萧美琴周三也对媒体表示，美国将台湾视为重要民主伙伴，台方会继续就相关会议的参与进洽美方。萧美琴在今年二月便曾透露，已向美方表达期待台湾能参与拜登政府即将举行的峰会，而且获得了“非常积极的回应”。 

美国《新闻周刊》（Newsweek）指出，此前已有迹象显示，台湾可能获邀参与民主峰会。美国国务卿布林肯三月出席众议院外委会听证会时曾承诺邀请台湾与会。布林肯当时形容台湾是“强健的民主政体”、“一个能对世界做出贡献的国家”。 

拜登在竞选期间表示，美国的内政及外交政策密切相关，作为总统他将立即采取措施提振美国的民主和联盟，并再次将美国置于首位，带领全球应对最紧迫的挑战。他承诺在入主白宫的第一年邀集全球民主国家领导人制定共同议程来应对共同价值观所遭受的威胁。

白宫计划在第一次峰会举行的一年后再次邀请全球民主国家领袖及官员与会，以评估取得的进展并开辟共同前进的道路，若条件允许，第二次峰会将以实体形式召开。 

McLean, USA | Joe Biden zu Besuch bei ODNI

美国总统拜登在竞选期间及上任后都承诺会在任内举办民主峰会

胡锡进：不会坐视美台突破底线 

对于台湾争取参与拜登主办的民主峰会，中国官媒《环球时报》主编胡锡进周四发表措辞激烈的社评称，大陆决不会允许蔡英文与会。“让她与各国元首和政府首脑参加同一个会议，出现在同一个屏幕上，那将是对一个中国原则的宣战。” 

胡锡进写道，此次峰会是拜登对抗中国的又一出招，“等于是把世界各国强行定义成民主的和非民主或‘独裁’的国家，肯定是一次分裂世界的会议”。 

他还警告称，美方如果邀请台湾与会，需要参照APEC的做法，否则“这次大会就是干预台湾问题的一次严重升级”。“中国大陆决不会坐视美台以这种方式突破底线，届时台海必出现前所未有的惊涛骇浪。” 文末还威胁，若“美台勾连越线”，解放军机将飞跃台湾；“如果台军胆敢对解放军战机开火，那么大陆瞄准台军目标的大量导弹以及我们的大批轰炸机队将做出决定性回答，书写历史。”

台湾在1991年以中华台北（Chinese Taipei）名义加入亚太经济合作会议（APEC）。由于APEC遵循“一个中国”政策，台湾总统依照惯例无法参加APEC领袖峰会，必须指派领袖代表与会，历届代表包括萧万长、辜振甫、彭淮南、李远哲、连战等。台湾总统蔡英文执政期间先后指派总统府资政宋楚瑜行政院科技顾问张忠谋与会。

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