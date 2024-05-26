台海紧张局势之下 中日韩举行峰会

（德国之声中午网）三方会谈后，中日韩三国将就六个领域的合作事宜发表联合声明，其中包括经贸、科技、健康保健以及人口老龄化等问题。韩国副国家安全顾问金泰孝在首尔表示：“此次峰会将成为中日韩三方合作体制全面恢复和正常化的一个转折，它将为惠及三国人民的前瞻性务实合作提供动力。” 金泰孝表示，台湾问题不会对本次峰会产生任何影响。此前，中国曾就日韩议员出席台湾总统赖清德就职仪式提出强烈批评。

国际局势已发生了变化

上一次中日韩三国峰会于2019年12月在中国城市成都举行，当时与会的日本首相安倍晋三稍后遇刺身亡，时任中国总理的李克强后来也因病离世，当时的韩国总统文在寅目前也已卸任。然而，不仅与会首脑换了人，国际形势也同上一次大不相同。北京对俄结盟、对台威吓的行为，令日韩两国对中国的霸权努力提高了警惕。有鉴于此，日韩两国已经搁置了就强制劳工赔偿问题产生的争执，并强化了同美国一道构筑安全架构以强化对中国进行军事阻遏的努力。

韩美不断加强军事合作，图为2022年釜山海域举行的一次美韩联合军演。 图像来源: Mc3 Gray Gibson/US Navy/ZUMA Wire/IMAGO

东京大学社会学研究所专家马斯劳（Sebastian Maslow）表示：“日美韩三国正在执行共同的地缘政治战略。他们的目标集中在印太区域，这里是同中国竞争的焦点所在。”他表示，此次首尔举行的中日韩峰会发出的一个信号就是，这一地缘政治新格局已经引起了北京的担忧。来自德国的政治学者马斯劳表示：“此次峰会只能这样解读，即北京要尝试给日美韩三国安全合作的活力施加一些阻力。”

峰会只是表象

日本媒体《日经新闻》此前报道称，作为三方峰会的轮值东道主，韩国曾多次就确定峰会日期向中国提出建议，但在相当长的时期内，一直遭到北京的拒绝，中日韩三方峰会本应每年举行一次。中国方面一直对日韩两国在安全政策上靠拢美国的做法感到不满，而此次允诺出席峰会，则是为了给日韩同美国的安全合作增加羁绊。

去年11月26日，中日韩外长在釜山举行会晤。 图像来源: Ahn Young-joon/AFP

去年十一月，北京曾同意出席中日韩三国外长会议。但由于今年四月韩国举行议会选举，中方不希望通过峰会给尹锡悦总统加分，稍后又由于台湾总统赖清德的就职典礼，峰会日期只得一拖再拖。

戴维营之后 中方改变了思路

北京改变对日韩立场的原因之一，是韩国现任总统尹锡悦对北京的施压一概置之不理，同其前任文在寅的温柔对华政策形成鲜明对比。另一方面，去年八月，美日韩三国首脑在戴维营举行历史性的峰会，也为北京敲响了警钟。

去年8月18日，美日韩三国首脑在戴维营举行历史性峰会。 图像来源: Andrew Harnik/AP/dpa/picture alliance

不过，日韩两国也有充分理由同中国进行高层接触。中国是韩国的第一大和日本的第二大贸易伙伴。在同中国密切的经贸关系和安全政策利益之间，日韩两国必须找到均衡。

除此之外，东京和首尔都对朝鲜的军备扩张感到忧虑，而同俄罗斯建立新的伙伴关系之后，平壤变得更加自信。而作为朝鲜最大的贸易伙伴，中国对平壤具有巨大的影响力。马斯劳表示：“我认为，峰会期间，日韩两国将会提及中俄以及中朝关系，并敦促北京在解决上述安全危机方面扮演建设性的角色。”

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