 古巴新宪法草案 限制元首任期 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.12.2018

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时政风云

古巴新宪法草案 限制元首任期

周六(12月22日)，古巴全国人民政权代表大会高票批准了新宪法草案，将在明年2月24日提交全民公决。新宪草引入了元首任期限制，承认私营经济合法性，同时也保留了规定古巴共产党为唯一执政党的条款。

Kuba Parlament in Havanna (Imago/Agencia EFE/A. Padrón Padilla)

古巴全国人民政权代表大会高票批准了新宪法草案

(德国之声中文网) 在周六的国会表决前，这部新宪法草案已经历了3个月的公众讨论期，78.3万古巴民众就草案发表了意见(全国总人口1148万)。在此过程中，草案一度删除了一党专政条款，但是周五(12月21日)，国会决定重新加入这一条款，规定"古巴共产党是唯一的、杰出的领导国家与社会的政治力量"，强调共产党"在建设社会主义、迈向共产主义的共同奋斗中发挥主导作用"。

在确立共产党领导国家、国家主导经济的同时，新宪法草案也强调了私营企业的合法性以及外国投资的重要性，承认自由市场以及私有财产。

实际上，近十年来，古巴已经逐步放开了对私营经济的管制，数十万古巴人成为了私营个体户。菲德尔·卡斯特罗（Fidel Castro）和劳尔·卡斯特罗(Raul Castro)两任领导人也都将经济改革、对外开放作为国家的重要目标。目前，古巴的小型私营企业吸纳了全国约13%的劳动力。

此外，古巴也陆续颁布了《外国投资法》等经济改革法规，吸引外资进入古巴市场。而此次国会表决，则是将这些改革成果纳入到新宪法草案中，让市场经济、私有财产也正式成为官方意识形态的一部分。

Kuba Havanna - ALBA Gipfel: Miguel Diaz-Canel (Getty Images/AFP/Y. Lage)

迪亚斯-卡内尔

分权并废除终身制

值得注意的是，新宪法草案也引入了元首任期限制。草案规定，作为国家元首的古巴国务委员会主席，任期不得超过两届，每届5年。同时，恢复部长会议主席(又译总理)职权，原则上不再由国务委员会主席兼任。

1959年古巴革命后，菲德尔·卡斯特罗一直把持着国务委员会主席、部长会议主席职位。2008年，他将权力移交给了弟弟劳尔·卡斯特罗。后者在任期内推动废除领导职务终身制。今年4月，迪亚斯-卡内尔(Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez)接任了国务委员会主席、部长会议主席职位，按计划还将在2021年接任古巴共产党第一书记职务。

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宪法生效需全民公决

此外，备受关注的同性婚姻条款，最终没能进入宪法草案。草案第68条曾一度规定，"婚姻是两个人的自愿结合"，拟取代现行宪法中的"婚姻是一男一女的自愿结合"之措辞。而经历了公示讨论后，国会最终决定不在新宪草中明确究竟谁是婚姻主体。国会表示，这是因为许多民众都对同性婚姻有意见。现在，古巴方面计划在《家庭法》中对同性婚姻地位进行规定，这部法案预计在两年后提交全民公决。

古巴现行宪法是在1976年经由全民公决生效的。国会批准了新宪法草案后，还要在明年2月24日提交全民公决，通过后才能正式取代现行宪法。

在国会闭幕式演讲中，国务委员会主席迪亚斯-卡内尔表示，这一制宪流程 "体现了人民权力的真实性、证明了古巴政治体制的显著参与性与民主性"。而路透社则引述一些反对者的意见指出，制宪过程中，古巴当局不允许讨论国家政体的根本问题。

文山/王凡/(法新社、路透社)

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