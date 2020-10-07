 发现″不对称有机催化″ 德、美学者获诺贝尔化学奖 | 科技环境 | DW | 06.10.2021

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科技环境

发现"不对称有机催化" 德、美学者获诺贝尔化学奖

2021年诺贝尔化学奖周三揭晓。德国化学家李斯特和美国化学家麦克米伦因在"不对称有机催化"方面的发现获得这一奖项。

Nobelpreis für Chemie 2021 | Benjamin List und David W.C. MacMillan

2021年诺贝尔化学家得主李斯特（左）和麦克米伦

（德国之声中文网）本年度诺贝尔化学奖授予德国的本杰明·李斯特（Benjamin List）和美国的大卫·麦克米伦（David MacMillan），以表彰他们发现"不对称有机催化剂"的贡献。

前一天，德国物理学家、气候研究者哈瑟尔曼（Klaus Hasselmann）刚刚与另两名科学家共获诺贝尔物理学奖。因此，李斯特获化学奖的消息在德国引发一片欣喜。历来低调的马克斯-普朗克研究院也喜出望外。

出生于1968年的李斯特在诺奖得主中，属于相当年轻的。他是马克斯-普朗克研究院碳化学研究所（Max-Planck-Institut für Kohlenforschung）的主任。与他分享化学奖的麦克米伦也是1968年出生，来自苏格兰，曾是普林斯顿大学教授。

接到获奖消息时，李斯特正和家人在阿姆斯特丹度假。来自瑞典皇家科学院的电话打到了早餐桌上。李斯特说，他当时以为有人在跟他开玩笑，这个消息让他倍感意外，"很难形容那一刻的心情。那是一个很特殊的时刻，我永远不会忘记。"

Nobelpreis für Chemie 2021 | Benjamin List

化学家李斯特

更快、更廉价、更环保

两位化学家因发现"不对称有机催化"而获奖。诺奖委员会称他们的发明是"构建分子的出色工具"，有机催化对开发新药物具有重大影响，并让化学变得更加环保。

在许多研究和工业领域，都需要化学家构建分子，使其能形成具有延展性的稳定材料，以便在电池中储存能量，或成为药物中抑制病变的有效成分。这一过程需要催化剂--它能加速或控制化学反应，但本身不会成为最终产物的一部分。比如汽车尾气催化剂。

我们的身体里也有很多以酶的形式存在的催化剂。很长时间以来研究者一度认为，只存在两种形式的催化剂：金属和酶。

发现第三类催化剂

2000年，李斯特和麦克米伦分别发现了第三类催化剂。它被称为"不对称有机催化剂"，以微小的有机分子为基础。

诺贝尔化学奖评奖委员会主席阿契斯特（Johan Åqvist）说："这一催化机制如此简单而又巧妙，很多人都不禁问，为什么我们之前没有想到。"

Vier-Wege-Katalysator

汽车尾气催化剂已应用十分普遍

有机催化剂具有碳-碳键组成的稳固结构，能够连接其他活跃的化学基团。后者往往含有氧、氮、硫、磷等原子。这类催化剂不仅更环保，而且制造成本更低廉。有机催化剂的应用迅速增加，主要得益于其不对称催化的功能。在构建有机分子时，经常会形成两种手性同分异构体，就像人的双手一样不对称。而化学家们往往只需要其中的一种，特别是是在制造药物时。

2000年以来，有机催化剂领域取得了令人吃惊的快速发展。如今，李斯特和麦克米伦依旧是这一领域领先的研究者。他们证明了，有机催化剂可在众多的化学反应中得到应用，从而让有机合成过程更高效，不论是制药行业，还是光伏发电，都能从中受益。

 

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