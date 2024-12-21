反对初版支出法案 马斯克被指控陷中国太深

美国民主党众议员德劳罗指控马斯克强烈反对初版支出法案，是因为其中包含限制美国对华投资条款。在最终得到国会通过的版本中，共和党议员删除了这一条款。

（德国之声中文网）美国众议院拨款委员会的最高级别民主党议员周五（12月20日）表示，国会中的共和党议员通过“删除支出法案中限制美国对华投资的条款”来保护马斯克在中国的投资利益。

众议员罗莎·德劳罗（Rosa DeLauro）周五致信国会领导人说，马斯克为了保护自己的利益和中国共产党的统治，不惜牺牲美国工人、创新者和企业的利益，出手干预避免美国政府停摆的支出法案。

这项法案的最初版本包含了一项得到两党支持的条款，该条款涉及限制和审查美国对华投资。

特斯拉全球收入的近四分之一来自上海工厂生产的中国制造汽车的销售 图像来源: CFOTO/picture alliance

德劳罗：马斯克与中国有千丝万缕的商业联系

马斯克作为特斯拉首席执行官和最大股东，与中国有着千丝万缕的商业联系。特斯拉在上海运营着一个大型制造工厂，并寻求与中国企业建立更深层次的合作关系。

德劳罗引用特斯拉在中国的运营资讯，认为马斯克反对法案是因为其中包含对华投资限制条款。她还提到，包括自动驾驶汽车和长效电池等技术在内的关键问题都可能涉及中国制造。

“近年来，马斯克在中国的投资不断增加，他与中国共产党的联系日渐加深。特斯拉在上海的工厂大约生产了特斯拉全球汽车产量的50%，”德劳罗写道。

德劳罗指出，2023年，特斯拉全球收入的近四分之一来自上海工厂生产的中国制造汽车的销售额。她还提到，特斯拉在中国投资建设了一座耗资2亿美元的工厂，用于制造电动车供应链中至关重要的大型电池。

她说，支持对美国对华投资进行监管的倡议者提议将大型电池制造纳入对外投资审查的技术清单中。

2024年4月，马斯克在北京与中国总理李强会面。 图像来源: Wang Ye/AP/picture alliance

马斯克：德劳罗“应该被逐出国会”

“令人极为担忧的是，在一位未经选举授权的亿万富翁的推动下，众议院共和党领导层放弃了两党和两院协商后达成一致的法案，而该法案中包含了这项关键条款，旨在保护美国的就业市场和关键能力，”德劳罗写道。

她说：“考虑到埃隆·马斯克在中国关键领域的广泛投资，以及他与中国共产党领导层的个人联系，这尤其令人担忧。这让人对马斯克反对支出法案初步协议的真实动机产生疑问。”

特斯拉公司尚未对此指控作出评论。马斯克在其社交媒体平台X上发布了多条批评德劳罗的帖子，其中一条称她“应该被逐出国会”。

2023年5月，马斯克在北京与中国前外交部长秦刚会面。 图像来源: ASSOCIATED PRESS/picture alliance

修正方案：删除对华投资限制条款

当选总统特朗普任命亿万富翁马斯克为削减政府成本项目的联合负责人。

在他拥有的社交媒体平台X上，马斯克猛烈抨击两党达成的支出法案初步协议。马斯克提到了法案中的许多问题——主要包括其高成本、时间长度以及包含议员加薪的条款——但他没有提到有关对华投资限制的条款。

今年10月，美国财政部出台一项将于明年1月2日生效的规定，限制美国在中国人工智能及其他可能威胁国家安全的技术领域的投资。

周五，德劳罗在众议院议事厅表示，将继续为相关条款而战。“为了保护我们的供应链和关键能力，这是必须完成的事情。”她说，马斯克“威胁共和党议员，让他们违背自己的承诺”。

周六，该项法案的修正版获得美国国会通过。在最终方案中，共和党议员删除有关对华投资限制的条款。

马斯克在他拥有的社交媒体平台X上表示，他对修正后的法案感到满意，称它得到了大大的精简。

（综合报道）

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