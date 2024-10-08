反制电动车关税：中国将对欧盟产白兰地征收高额保证金

本周二中国宣布对欧盟进口白兰地实施反倾销措施。这被认为是对上周欧盟国家表决通过对中国电动车加征关税的回应。中国商务部还表示，正在研究提高进口大排量燃油车关税等措施。

（德国之声中文网）中国商务部周二（10月8日）宣布，对原产于欧盟的进口相关白兰地实施临时反倾销措施。商务部公报称，初步认定原产于欧盟的进口相关白兰地存在倾销，“国内相关白兰地产业受到实质损害威胁，而且倾销与实质损害威胁之间存在因果关系”。

白兰地与电动车

调查机关决定采用保证金形式实施临时反倾销措施。自2024年10月11日起，进口经营者在进口被调查产品时，应依据商务部公告所确定的各公司的保证金比率向中华人民共和国海关提供相应的保证金。保证金以海关审定的完税价格从价计征，从30.6%到39.0%不等。

今年8月，尽管中国方面的反倾销调查得出结论认为，从欧盟进口的白兰地以低于市场价的价格销售，但中国商务部决定暂不征收关税，但调查将持续至2025年初并有可能延长。

欧盟成员国于上周五表决通过在未来五年对中国电动汽车征收高额关税。中国商务部批评欧盟此举“不公平”，并警告将采取反制措施保护中国企业的利益。

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在欧盟内部有关电动车关税的讨论中，法国一直支持对中国产电动车征收额外关税，以保护欧洲的汽车制造业。

法国酒业喊冤

中国宣布对欧洲白兰地的反倾销措施后，法国葡萄酒商的股价应声下滑。据新加坡《联合早报》报道，截至当地时间周二下午，全球第二大葡萄酒和烈酒生产集团法国公司保乐利加（Pernod Ricard）的股价下跌4%，法国酒业巨头人头马君度（Remy Cointreau）的股价下滑8.3%。两家公司的单日股价跌幅将分别写下11个月和10个月来的新低。

法国全国干邑行业间委员会(BNIC)周二表示，中国对白兰地新的关税是对欧盟向中国电动车加征关税的报复性措施。该组织呼吁当局保护欧洲的白兰地产业，“必须尽一切努力避免有关措施落实执行。”

据中国海关统计，2023年1月至11月，中国进口的白兰地价值达15.7亿美元。而法国白兰地占欧盟出口总量的99.8%。

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北京的下一个目标：大排量燃油车

除了白兰地，中国还对自欧盟进口的猪肉和乳制品发起了反倾销、反补贴调查。中国商务部发言人周二答记者问就有关调查表示，目前中方正在依法开展调查，将充分保障各利害关系方权利，并根据调查结果作出客观公正裁决。

商务部发言人同时表示，中方正在研究提高进口大排量燃油车关税等措施。“中方将采取一切必要措施，坚定维护中国产业和企业正当权益。”

（路透社、法新社）

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