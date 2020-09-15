友台派岸信夫出任日防卫相 北京急放话

（德国之声中文网）现年61岁的岸信夫是前日本外相安倍晋太郎与安倍洋子的第三子，出生后不久就过继给舅舅岸信和当养子，因此随养父姓岸。有传言说，岸信夫念大学时才知道自己的身世，受到不小打击。而安倍晋三也是在大学升学考试，去政府机关取家里的户籍登记资料时，才知道这位表弟其实是自己的亲弟弟。

岸信夫1981年毕业于庆应义塾大学经济学部，2002年在第20次参议院选举中首次当选参议员，从此踏入政界。2008年担任防卫大臣政务官。2012年底首次当选众议员。2013年及2016年两度担任安倍晋三内阁的外务副大臣。

岸信夫长年担任“日台青年议联”会长，被视为在台湾拥有深厚人脉，曾是安倍“对台外交”的关键人物。

“超级友台”

2015年10月蔡英文以民进党主席身份造访安倍晋三的故乡山口县，全程由岸信夫陪同。今年1月11日台湾总统大选结果揭晓后，岸信夫12日即前往总统蔡英文官邸表示祝贺。今年5月，岸信夫又率团到台北祝贺蔡英文就职。7月30日台湾前总统李登輝逝世后，岸信夫第一时间在脸书上传他与李登辉的合照，并写道：“台湾民主之父、亚洲伟大的哲人李登辉前总统辞世，谨致哀悼之诚。”今年8月，他还随同前首相森喜朗赴台悼唁李登辉。

去年底，岸信夫在日本产经新闻发行的杂志“正论”上表示，期待美日台进行安全保障对话。他说，对于美国政府比以往更支持台湾，他给予高度肯定，但他知道这可能让中国不悦，可能会因此转而向台湾施压，在此情况下，日本该怎么做变得很重要。他认为，日台应直接进行安保对话，并促成美日台安保对话。他还建议仿效美国，派遣主力级自卫队员进驻在台北的日本台湾交流协会，与台湾军方建立关系，以防意外事件发生。在台湾的国际参与上，岸信夫认为应确保台湾国际活动空间，例如支持台湾参加世界卫生组织(WHO)、国际民航组织(ICAO)等。

岸信夫是日本卸任首相安倍晋三胞弟

蔡英文当选连任后，岸信夫表示，对去年的香港反送中問題，以及中國在區域的舉動等，日方都高度關注。日本与台湾、美国一样，都著眼自由、民主的印太战略，相信这是维护此区域自由民主非常重要的基础，他期盼台湾在维护区域和平稳定的过程中，能够扮演更重要的角色。

对于岸信夫出任防卫相，台湾抱以相当的期待。台湾駐日代表謝長廷16日發文表示，通常我們是不會具體講出哪幾位對台灣較友善，以免造成當事人不必要的困擾。不過，剛剛NHK（日本广播协会，编者注）報導新任防衛大臣岸信夫時，使用了他陪同蔡英文總統在山口縣參觀的畫面，因此“算是媒體認證的台灣好友。”也有台湾媒体用“超级友台”来形容岸信夫。

而北京方面也对岸信夫出任防卫相第一时间做出反应。9月16日，在外交部发言人汪文斌主持的例行记者会，有记者就岸信夫就任防卫大臣提问。据报道，汪文斌表示，我们对岸信夫先生就任防卫大臣表示祝贺。希望两国防务部门加强对话交流，持续增进安全互信，推动构建建设性的双边安全关系，共同维护国际和地区的和平稳定。我们也希望日方恪守一个中国的原则，避免和台湾方面进行任何形式的官方往来。

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