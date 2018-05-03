 又是国安！美拟拒绝中国移动入境 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.07.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

又是国安！美拟拒绝中国移动入境

中兴通讯作为中国电信设备制造商龙头，因「国安问题」成为中美贸易战争议焦点。而今，因为同样原因遭美国拒绝的公司又添了一个﹕中国第一大通信商「中国移动」。华盛顿的这种做法被北京批评是“过时的冷战思维”。

China mobile (Getty Images)

中国最大的电信商「中国移动」若获得长途通话执照，就能够使用当地电信网路，而对美国国安形成威胁。

(德国之声中文网) 美国商务部辖下的国家电信与信息管理局(NTIA)，负责对特朗普提供电信通讯政策建议。7月2日，當局提交一份报告书，建议主掌执照发放的联邦通信委员会(FCC)拒绝中国移动的国际通话申请，原因是「在当今国安环境下，该项申请增加了显著且不可接受的国安与执法风险」。

目前任何外国公司想在美国发展国际电话与国际语音转售等服务，都必须先向联邦通讯委员会提出申请。2011年，中国移动提出申请，联邦通讯委员会要求行政单位就此是否符合大众利益提供意见。

事隔7年，国家电信与信息管理局代表行政团队终于提出建议，报告书长达205页，列出四項考量标准﹕

1. 申请者﹕是否可信? 过去有否违法记录? 是否容易遭到第三方胁迫和利用?

2. 外国势力﹕申请者背后是否有国家势力，可能对美国形成威胁? 申请者的母国是否会对他们施加压力，强迫他们提供数据与信息? 母国的要求是否会遵循司法程序，而其司法体系是独立的?

3. 营运计划﹕在美国的营运计划是否会威胁到美国本土企业，伤害他们的稳定性与信用? 是否有意刺探商业情报?

4. 美国司法程序: 美国行政机关能否继续透过发放证照或技术支援的方式，维持其捍卫国家安全的職能?

Bildkombo Huawei und ZTE (Getty Images/AFP)

美国认为中国可能使用华为、中兴的产品进行间谍活动

美国电信与信息助卿瑞德尔(David J. Redl)发表声明: 「与中国移动深入交流之后，执法与国安风险日渐提升的问题仍然没有办法解决。」他说: 「国家电信与信息管理局(NTIA)作为统整行政部门意见给联邦通讯委员会的单位，我们建议联邦通讯委员会(FCC)驳回中国移动的申请。」

对于美方的做法，北京周二做出回应。中国外交部发言人陆慷称，“我们敦促美国有关方面摒弃冷战思维和零和博弈过时理念，停止对中资企业的无端猜测和无理打压，为中资企业赴美投资经营提供公平良好环境，多做有利于中美互信与合作的事。这符合两国共同利益。”

中国移动是中国的骨干国有企业，換言之背后乃中国政府主控。根据中国官媒人民网今年3月的报道，中国移动用户总数为8.91亿，是中国境内用户最多的电信公司，比第二名中国联通(2.87亿)、第三名中国电信(2.55亿)高出6亿左右。

 

DW.COM

美参议院通过NDAA 中兴禁令死灰復燃

中兴通讯命徒多舛，先是被美国处以禁售令后，停止营运。再经过习近平出手相救，换来特朗普提出和解协议。重新復牌后，又遭遇美国参议案提出恢復禁售令，股价持续暴跌。 (19.06.2018)  

贸易战剑指知识产权 特朗普到底意欲何为

在美国加强打击中国涉嫌盗窃知识产权行为以及即将禁止中国投资科技领域的背景下，人们要问，保住科技霸主地位对美国有多重要？美国为什么要遏制“中国制造2025”？ (26.06.2018)  

相关内容

Symbolbild zur drohenden Zuspitzung des Handelskrieg s zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika

谈判不乐观？ 美国对中兴华为再下重手 03.05.2018

中国中兴通讯遭美禁售零组件7年，华为也正接受调查。就在各界观望美国贸易代表到北京会谈成果时，又传出美国将对中兴和华为祭出新限制。

Logo von Huawei

媒体: 先中兴再华为 美国司法部展开新调查 26.04.2018

继美国商务部禁止该国企业在未来7年向中兴通讯出售零组件后，美媒报道称中国电讯巨头华为也被锁定，将接受美国司法部刑事调查。中方也对此作出回应。

USA Senator Marco Rubio

国防授权法刚过 美国再提抗中法案 11.05.2018

美中关係因为贸易争端和区域政治议题暗潮汹涌。世界两大经济体在军事和科技领域也相互较劲。谁能奠定21世纪最终霸主地位?

媒体看中国

Verschiedene Yuan-Geldscheine (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

德语媒体：中国的危机信号增多

货币继续贬值、股市持续下跌，《法兰克福汇报》写道，北京注入数十亿计的资金救市——或许也出于对特朗普惩罚性关税的恐惧。 