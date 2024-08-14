“去风险”？德国对华直接投资上升

据报道，德国对华直接投资今年上半年同比上升，主要归功于德国车企的大举投资。柏林政府则一直对与中国市场相关的地缘政治风险发出警告。与此同时，中国整体的外商直接投资则下降。

（德国之声中文网）据《金融时报》8月13日报道，德国央行德意志联邦银行的数据显示，今年第一季度德国对华直接投资24.8亿欧元，第二季度升至48亿欧元。由此，今年上半年总额达到73亿欧元，去年同期为65亿欧元。

报道称，这一投资主要是受到德国大型车企的驱动，尽管柏林政府一直对与中国市场相关的地缘政治风险增加发出警告。

报道引述专家称，大部分投资是来自在中国赚取的利润。科隆经济研究所（IW Köln）的研究显示，去年德国企业在华利润额190亿欧元，其中半数以上用于那里的再投资。

报道分析称，德国直接投资的上升，反映出大众等公司向中国转移生产的“在华为华”战略。但科隆经济研究所专家马特斯（Jürgen Matthes）指出，这一战略可能损害德国国内经济和劳工市场。“我们向中国的出口将减少，更多的生产是在中国由中国工人进行。”

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大众、宝马各投资25亿欧元

近来数月，德国车企在华大举投资。4月11日，大众宣布向中国合肥的工厂投资25亿欧元。大众表示，这笔投资将用于提升在华研发能力，并为两款与小鹏汽车联合开发的车型做准备。

4月26日，宝马宣布将向沈阳的工厂投资25亿欧元，用于生产“新世代”（Neue Klasse）电动汽车，计划2026年投产。宝马总裁齐普策（Oliver Zipse）表示，这毫无疑问是该企业迄今为止最大的一笔投资。

美国荣鼎集团分析师Danielle Goh向《金融时报》表示：“过去五年，德国对华投资持续占到欧盟27国对华投资总额的一半以上，主要归功于德国汽车制造商。”

而据中国商务部7月12日公布的数字，今年上半年，中国实际利用外资为4989亿元人民币（约合687.7亿美元），比去年同期下降29.1%。

（综合报道）

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