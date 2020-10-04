 历时178年：格林兄弟《德语辞典》诞生记  | 文化经纬 | DW | 10.01.2021

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文化经纬

历时178年：格林兄弟《德语辞典》诞生记 

当年，格林兄弟打算花费10载编撰一部《德语辞典》。而当1961年该辞典最后一卷问世时，斯人已长眠百年矣。    

Brüder Jakob und Wilhelm Grimm

时人所绘格林兄弟像（右为哥哥雅各布）

（德国之声中文网）永远沉重、绵长：格林兄弟的《德语辞典》乃是超级著作。雅各布·格林（Jacob Grimm  ）和威廉·格林（Wilhelm Grimm）这两个民俗学家称字母“A”是“所有语音里最高贵、最原初的”。他们著名的《德语辞典》自然起始于对这个字母的语言学历史之详尽描述。     在撰写第二个词条时，两人便遇上了“AA”这一字母连接，在德国多地，都有以此命名的河流。其后，是小写的“aa!”或“aa machen”（均意为“拉屎”）；接下来，还有“Aal”（鳗），但也有“aalglatt”（油滑）和“aalglatter Heuchler”（油滑的奉承者）。      

这是格林兄弟1838年在卡塞尔启动的一个宏大语言学项目的开始。他们有心要彻底探究从路德到歌德的全部新高地德语中的每个德语字的来源和应用。这可是一个雄心勃勃的计划，一项世纪工程。

Grimm's Deutsches Wörterbuch

简称《格林》的《格林兄弟德语辞典》   

一切是怎么开始的    

这两名语言学教授当时出乎预料正有很多时间：因和另外几名教授组成的“哥廷根七子”声援制定一部更自由的宪法，兄弟两人双双被哥廷根大学开除教职。就在两人闲赋家中之时，莱比锡出版家希策尔（Salomon Hirzel）鼓励他们编写一部“新的德语大辞典”。希策尔许诺，出版社方面将对这一巨大项目提供支持。1838年，兄弟俩启动了德语辞典的编撰。一桩在其有生之年将不能完成的恢宏事业。

德意志帝国的一项政治议程  

这整个项目也有一个特殊的政治和民族层面的意义。它要在语言上将当时分散零落的德意志帝国统一起来。威廉·格林表示，应保持口语的多样性，而书面语言是连接所有族群的共同物。工作启动了，最后扩展到了80多名雇员。他们很快就和格林兄弟一起搜集到了约50万个语言学证据。

Jacob Grimm, Manuskript zum „Deutschen Wörterbuch”

雅各布·格林编撰的《德语辞典》的一页手稿    

1846年举行的聚集了语言学专家的日耳曼语言文学学者大会上，威廉·格林恳请同事们拿出耐心。他告知，预告的辞典尚未完成，“这一形式的著作需要长期的和费力的前期工作，它何时能结束是不能强求的。”  

此言不虚。1854年，《格林辞典》首卷出版。但5年后，弟弟威廉病逝。他编写到了字母“D”篇。哥哥雅各布得以完成A, B, C 和 E 等字母篇。但在他1863年逝世时，正着手编写“Frucht”（果实）这个字。  

格林兄弟只编撰到字母“F”条    

首卷出版107年后，整部《德语辞典》方告完工。格林兄弟去世后，数代日耳曼语学者接过这一巨大工程。从俾斯麦时代起，普鲁斯科学院主管该项目的落实，冷战期间，甚至横跨东、西两个德国，直到1961年1月4日，以字母“Z”词条下的最后一例“Zyypressenzweig”（侧柏枝）作结，最后一卷出版。

Das Deutsche Wörterbuch der Brüder Grimm

1854年，格林兄弟亲眼见证了自己的煌煌巨著《德语辞典》的首卷 

    

此时，格林兄弟撰于19世纪的内容已属陈旧，不得不予以修改。2016年，对从“Aal”到“Zahlenmystik”（数秘术）的所有条目的重新撰写工作终告完成：历时178年，《雅各布和威廉·格林德语辞典》划上了句号。  

这部重84公斤的大辞典如今只有数字版。特里尔大学免费提供《数字格林》在线服务。  

这一德国语言巨著，举世无双，载入吉尼斯纪录大全。

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