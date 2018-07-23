厄齐尔事件：德足协反击 赫内斯恶评 默克尔力挺

（德国之声中文网）拜仁足球俱乐部主席赫内斯（Uli Hoeneß）对厄齐尔（Mesut Özil）的事件语出惊人："我很高兴，这件诡异的事情终于过去了。他好几年都踢得很烂。上次他在一对一拼抢中获胜还是2014年世界杯之前的事。"赫内斯对《图片报》如此说道。

赫内斯还说："我们国家的这一发展是一场灾难。我们必须不断回到事情原本的性质上：体育。而从体育来看，厄齐尔多年来在国家队毫无建树。"

赫内斯的表态等于不但批评了厄齐尔，也批评了德国国家队教练勒夫（Joachim Löw）。如果赫内斯言之有理，那么，勒夫挑选厄齐尔进国家队就等于犯了大错。

默克尔的表态

德国总理默克尔则对厄齐尔退出国家队的决定表示了理解，并对厄齐尔表达赞许，感谢他对德国国家队做出的贡献。默克尔通过一位政府发言人表示：“厄齐尔是一位出色的足球运动员，为德国国家足球队做出了很多贡献”。她认为厄齐尔做出的有关决定应该得到尊重。

政府发言人还补充说，体育对德国的移民融入发挥了巨大作用。“德国是一个向世界开放的国家，促进有移民背景的人士融入德国社会是联邦政府的一项关键任务。”

德国足协的反击

德国足协周一举行主席团会议后对外表示，德国足协以尊重态度对待一名贡献卓著的国家队成员，对于他一些在语气和内容上令人无法认同的说法，足协方面并不想做出公开评论。

“但是，为维护足协成员、工作人员、各家俱乐部以及数百万志愿者的辛劳付出，我们明确驳回将DFB与种族歧视联系起来的所有相关指控。 ”

德国足协对于厄齐尔退出国家队感到遗憾，但会继续积极投身已取得成效的融合工作，并对此充满信心。

厄齐尔表现真的那么糟？

本届俄罗斯世界杯上，厄齐尔所在的德国队在小组赛阶段即遭淘汰。和队友们一样，他的发挥不如人们的期待。不过，根据“明镜在线”的报道，很多专家一致认为：29岁的厄齐尔仍属于本届世界杯赛上表现较好的德国球员，他在对韩国一场比赛中的数据便显示了这一点：是役乃小组赛第三场比赛，多数射门机会都由他制造，7次使队友得以射门；来自阿森纳队的这位职业球员在个人拼抢中的胜率达62.5%，这对一名进攻型中场队员而言是相当不错的。“不过，赫内斯无视这些数字”，文章结尾写道。

“如果我们输了，我就是移民”

刚刚过去的周日（7月22日），厄齐尔在推特上发表了一则声明，称"我以沉重的心情、经过长时间的考虑，决定因为新近的事件，不再为德国国家队参加国际赛事，只要我仍感觉到这种种族主义和缺乏尊重。"他说，感觉受到德国足协、特别是其主席格林德尔（Reinhard Grindel）的恶劣对待。29岁的厄齐尔指责格林德尔说："我不会再当他无能的替罪羊。"

厄齐尔声称，在德国足协看到仇外的趋势："不应再允许有种族歧视背景的人在世界最大的足球协会工作，这里许多球员来自不同的家庭背景。"这位出生在德国盖尔森基兴的有土耳其移民背景的职业球员在社交网络上有上千万粉丝。厄齐尔批评说，在格林德尔及其支持者看来，"如果我们赢了，我就是德国人，如果我们输了，我就是移民。"他说，前国脚波多尔斯基和克洛泽从没被称为"德国波兰人"，"为什么我是德国土耳其人？"

这位效力于阿森纳俱乐部的球员此前对他与土耳其总统埃尔多安的争议合影作出激烈辩护。他说，他是对"自己家庭所来自国家的最高职位表示尊敬"。

引起争议的合影

厄齐尔及另一名德国球员京多安（Ilkay Gündogan）在土耳其大选前数周与埃尔多安会面，在德国引发愤怒，因为这被视为为埃尔多安的选战造势。而在德国队世界杯小组赛失利后，这一事件再次成为讨论的话题。

厄齐尔退出德国国家队的消息在土耳其受到赞誉。土耳其体育部长卡萨珀格鲁（Mehmet Kasapoglu）在推特上表示："我们衷心支持我们厄齐尔兄弟令人尊重的立场。"埃尔多安的发言人对厄齐尔表示愿意再次会晤埃尔多安表示欢迎。这名发言人写道："可是您想象一下，厄齐尔先生在这个过程中承受了什么。礼貌、宽容、多样化都到哪儿去了？"土耳其司法部长居尔（Abdulhamit Gül）向厄齐尔表示祝贺，称他的退出是"对法西斯病毒进得最漂亮的一球"。

英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路 一鸣惊人 厄齐尔于2005年加入家乡盖尔森基兴(Gelsenkirchen)的沙尔克德甲青年队。此后入选国家青年队，并代表德国赢得2009年的欧洲U-21足球锦标赛冠军。

英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路 球队生涯 厄齐尔的足坛表现没有让那些形容他是“下一位巨星”的人感到失望。在与沙尔克队加薪谈判破裂后，他转而加入不莱梅队。厄齐尔在2010年世界杯上的表现引起欧洲各知名球队的关注，并于当年与西甲球队皇家马德里签约。2013年，英格兰球队阿森纳更以5000万欧元的高价签下厄齐尔。

英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路 种族融合的典范 2010年，厄齐尔获颁德国最高媒体奖─斑比奖，表彰他为外籍人士融入德国社会的最佳典范。厄齐尔是第三代土耳其裔德国人，并一向以土耳其血统感到自豪，但2007年年底选择德国为唯一国籍。作为一名虔诚的穆斯林，他在2016年张贴了自己前往麦加朝圣的照片。

英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路 天使般的心 图为2012年德国击败土耳其后厄齐尔与总理默克尔会面。这位进攻型的中场球员，因他腼腆、谦逊性格及其慈善事业的投入，吸引了大批忠实粉丝。 他将2014年世界杯获得的奖金捐给巴西需要手术的孩童，且在约旦与叙利亚儿童难民见面。

英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路 世界冠军 厄齐尔在2014年的世界杯足球赛中，参与德国队的每一场比赛(共七场)。他与德国国家队教练勒夫(Joachim Löw)有着密切的关係，被称为“勒夫的组织核心(Löw's playmaker)”。 他在该届赛事中，创造17次入球机会（17次），仅次于梅西的23次。

英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路 与埃尔多安合影争议 今年5月，俄罗斯世界杯开赛前不久，厄齐尔与土耳其总统与埃尔多会面，两人的合影遭到许多人的强烈抨击。政界左派认为这是支持独裁领袖的表态，右派则质疑他对德国的忠诚度。

英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路 事过境迁 德国国家队在俄罗斯世界杯上遭受历史性重挫，小组未能出线。德国足协主席格林德尔(Reinhard Grindel)暗批厄齐尔与埃尔多安的会面对球队起到破坏性影响。格林德尔的这番言论引发德国政界和足球圈的强烈反弹。

英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路 “赢球德国人；输球变移民” 厄齐尔于2018年7月22日在推特上发表声明，宣布退出德国国家队。他在贴文中对足协主席作出严厉回应：“我不会再为他的无能与失职当代罪羔羊。”他谴责格林德尔的种族主义，但感谢教练勒夫和国家队队友的支持。 自入选国家队以来，厄齐尔一共为德国出战92场比赛，攻入23球，并送出40次助攻。 作者: Elizabeth Schumacher



苗子/石涛（德新社、法新社、体育通讯社）