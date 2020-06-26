印裔美国少女拉奥获《时代》周刊首位“本年度风云儿童”称号

（德国之声中文网）本周五（12月4日），《时代》以首位“本年度风云儿童”照片作为封面。她就是现年15岁的印裔美籍少女拉奥。 这位少女科学家和发明家从5000多名8到16岁的获竞选提名的美国儿童中脱颖而出。来自其家乡科罗拉多州丹佛市的女演员和活动人士朱莉采访了她。

拉奥的成就包括能在饮用水中测得铅含量的装置及凭籍人工智能发现网络霸凌言论的应用软件。

另一种科学家形象

在谈到自己对全球问题的科学解决办法的热情时，拉奥表示，在还是二、三年级学生时，她就开始思考人类怎么能够用科学技术改变社会，10岁时，她对父母说，她想在丹佛水质研究实验室研究碳纳米管传感技术。

在朱莉问她对科技界女性比例较低的看法时，这位印裔美国少女表示，她看上去不像那种典型的科学家，在电视上，人们看到的科学家通常是上了年岁的男性白人。她说，人们通常根据当事人的性别、年龄、皮肤颜色判定角色，这使她觉得好笑。

她说：“要是看不到像你一样的人（也成了科学家），这让人不好受。所以，我要发出这一信息：如果我能做到，你也能做得到，所有人都能做到。”

2019年，16岁的瑞典少女格雷塔·通贝里（Greta Thunberg）被《时代》周刊评选为“本年度风云人物”。

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