印度的困境之二：来自中国的威胁

专访: 金砖国家不会成为和西方抗衡的政治力量

第十四次金砖峰会周五闭幕，各国领导人通过线上会谈达成了一份《北京宣言》。作为主办方，中国希望利用峰会达到什么政治目标？和北京一直关系冷淡的印度在这次峰会上起到了什么作用？而金砖国家是否能像普京声称的那样，构成和西方工业国家相抗衡的力量？德国之声就这些问题采访了德国全球及区域问题研究所（GIGA）的学者普利斯-汉森博士。