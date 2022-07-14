 印度的困境之二：来自中国的威胁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.07.2022

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时政风云

印度的困境之二：来自中国的威胁

印度正处于戏剧性的地缘政治困境之中：中国对印度的威胁变得越来越明显，但老朋友莫斯科却日益向北京靠拢。俄乌战争迫使印度重新思考所有对外关系，面对它以前从未做过的选择。德国之声推出三集分析报道，以下是第二部分：来自中国的威胁。

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印度处于戏剧性的地缘政治困境之中：中国对印度的威胁变得越来越明显，但老朋友莫斯科却日益向北京靠拢。俄乌战争迫使印度重新思考所有对外关系，面对以前从未做过的选择。德国之声推出三集分析报道，以下是第一部分：走火入魔的老友。

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