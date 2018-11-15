南中国海以后，中国剑指南太平洋？

（德国之声中文网）亚太经合组织首次在21个成员国中的最贫穷国家-巴布亚新几内亚召开领导人会议。此次峰会直接与在新加坡举行的东南亚峰会和东亚峰会相接。两个东道主之间的区别再大不过了：按购买力计算，新加坡的人均国内生产总值约为8.8万美元；巴布亚-新几内亚约为3500美元。

对于巴-新，此次峰会乃是一桩面子工程，数亿美元费用中的一大部分由中国和澳大利亚分担。中澳两国均加大努力，增加对这个位于澳大利亚以北，虽落后但自然资源丰富、地缘战略重要岛国的影响力。2017年，中国向太平洋诸岛国提供了总额约40亿美元的经济援助贷款和补贴，大部由巴-新获得，主要用于公路建设。澳大利亚对2017/18财年的贷款许诺额度为8.15亿美元。本月初，堪培拉政府刚追加了20亿，用于基础设施建设和贸易融资。

中国已是最大给款国

不仅在巴-新，而且在整个地区，中国如今已在发展援助国中名列前茅：2014年，澳大利亚、美国、新西兰尚排在中国前，是太平洋诸岛国的最大给款国；2017年，就承诺数字而言，中国已排名第一，在实际供资数量上，位居第二。

澳大利亚国立大学中国问题专家倪凌超（Adam Ni）在接受德国之声采访时指出，"很长时间里，澳、新、美把这些岛屿国家视为自家后院，中国在地区越来越明显的存在让人惊醒"。他称，为保障其影响力，这三国必须加强其活动。他认为，中国在太平洋岛国扩大其行动，可能会是一个福音："强化竞争的结果可能意味着对岛国更多的经济援助、投资和合作。"

然而，各方在峰会前夕发表的声明却明确显示出，竞争、以至潜在的对抗决定着各给款国领导层的思维。代表特朗普出席本年度亚洲各峰会的美国副总统彭斯便在新加坡表示，"印太地区""不是扩张国力及侵略之地"。

军事层面

中国问题专家倪凌超这样看待中国部长的表态："中国不是地区和平与发展的无私监护人。它是在该地区有着具体战略利益的一个处于上升状态的大国。一旦它在南太平洋能在军事上立足，则一旦发生冲突，美国的军事行动将更加危险、更为昂贵。"

的确，澳大利亚在最后一分钟使中国的一项计划泡了汤。中国曾计划扩建位于俾斯麦群岛（ Bismarck-Archipel）的隶属巴-新的曼纳斯岛（Manus）港。在巴-新政府今年6月宣布了中方的相关计划后，堪培拉迅速提出了自己的协议，并让在亚太经合峰会期间正式签署。

新丝绸之路也经由太平洋岛国海域

在亚太经合峰会之前，习近平主席在周五的一个小型峰会上会晤了多个岛国元首。这些国家正式加入中国的"一带一路动议"（亦称"新丝绸之路"）也在此次小峰会上得到落实。除巴-新外，它们分别是斐济、瓦努阿图、萨摩亚、密克罗尼西亚、库克岛、汤加和纽埃。迄今仍与台湾建交的6个岛国不在其中，分别是极力把体、马歇尔岛、瑙鲁、帕劳、所罗门群岛以及图瓦卢。据路透社报道，来自巴-新和地区的多数新闻界代表未被允许采访此次小峰会。尽管得到了东道国巴-新的邀请，数十名获采访证的记者被挡了回来，批评者们指出，中国似乎是要限制自己，只求"购买影响力，而非赢得影响力"。