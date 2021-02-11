华春莹：为啥中国人不能用推特脸书？

（德国之声中文网）在中国外交部周四（2月18日）举行的例行记者会上，有记者援引美联社与大西洋理事会共同开展的一项调查结果询问，据称“中国发起了可能是其首次全球虚假数字信息运动，制作并传播关于美国制造新冠病毒作为生物武器的故事。报道还称2019年以来，中国在推特和脸书上的外交账号数量分别增加了三倍和两倍。中方对此有何评论？”

华春莹回答道：“我不知道这个调查是怎么做的。什么是虚假信息？到底是谁在散布虚假信息？我们看到疫情发生以来，西方社交媒体上充斥着大量的疫情阴谋论，美国有些官员、议员、媒体、机构在拿不出任何证据的情况下，炮制和散布了大量针对中国的虚假信息，无视基本事实，对中国进行‘ 有罪推定’式的抹黑和攻击。”

说到推特账号数量，华春莹表示：“不知道他们有没有调查过有多少外国媒体和外交官使用微信、微博？为什么外国人可以使用中国的社交媒体平台，而中国人就不可以使用推特和脸书呢？这只是增加一种同外国民众分享信息、沟通交流的渠道而已。”

网民：“问得好！”

中国外交部网站对于当天记者会的文字记录中依旧可以看到上述问答，但是中国媒体和社交媒体上鲜有相关报道和讨论。一篇不加评论、单纯引述中国外交部相关文字的微信文章下，有用户追问：“是啊！问谁呢？”；也有用户“恍然大悟”：“今天我才明白原来是西方不让我们用”；还有人写道：“我觉得要么语文不好，要么智商欠费，一直没明白为什么。”

而在被中国封锁的推特平台上，有关华春莹“一时说漏嘴”、“明知故问”的讨论则分外热闹。有人满脸错愕，有人捧腹大笑，也有人嘲讽“华春莹代表广大网民提出了他们不敢提的问题。”

作为中国外交部发言人，华春莹本人确实拥有推特账号，基本只发表英文推文，较为活跃。此外，中国外交部发言人办公室也拥有自己的专属账号。就此有网民问道：“华大妈是不是最近年纪大了，说话是语不惊人死不休了。她自己是可以随意使用推和脸的，估计当时一下子忘了屁民并不能。”

还有推特用户解读道：“结合上下文，华春莹的意思应该是为什么（外国媒体和外交官）可以使用中国的通讯平台，而（中国媒体和外交官）不能使用推特和脸书呢？ 中国普通老百姓能算中国人？”

资深媒体人东方则在推特上分析认为：“原因很简单，因为你们建防火墙，不让普通中国人用。和当年只有共产党员才能看参考消息一样，使用推特和脸书，也成为当代的信息特权。那些冒险翻墙上脸书和推特的普通中国人，有的竟然被抓捕和判刑。华春莹的这个反问之所以产生如此巨大的反响，就是因为她一语道破了中国的独裁体制。”

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