华为+孟晚舟：未上热搜的热搜话题

（德国之声中文网）虽然没有上热搜，但"华为"和"孟晚舟"已经成为中国社交媒体上关注度最高的两个关键词。在新浪微博上，众多中国主流官方媒体的有关报道的评论和转发数量均轻松达到数万水平。而在12月7日登上新浪热搜排名第一话题"曝张柏芝第三胎生父"的相关博文评论数量大多在一位至两位数之间。

以宣扬中国式民粹思想著称的《环球时报》主编胡锡进在第一时间发微博表示："作为一家中国媒体的总编辑，我要说，美国在市场上打不垮华为，请不要采取卑鄙的流氓手段。"，随后他又表态称："中国面临的是一场非常复杂的博弈，我们不仅要坚定，更要拼智慧。 华为这件事，美方绝对是在恶意找茬，试图用美国的法律体系整华为。那么现在不是中国政府出手与美国竞赛流氓手段的时候，华为应首先认真同美国打一场法律战争，争取在法律上驳倒美方的所有指控。"

微博上的理性声音

胡锡进"美国在市场上打不垮华为，请不要采取卑鄙的流氓手段"的表态发出后，迅速成为中国各大官方媒体争先转发的目标。在对用户评论进行严格审查的新浪微博上，虽然有许多支持华为，声讨美国和加拿大逮捕孟晚舟的声音，但也不乏许多质疑盲目愤怒，探求事件真相的评论。

名为"台独只怕枪杆子"的新浪微博用户表示："美国带领跟班，疯狂围攻华为。加拿大向美帝输城，诱捕任正非女儿、华为副董事长孟晚舟，且将引渡至美国。美国市场隔绝华为，澳大利亚、新西兰及英国等紧随其后。华为5G技术与美国分庭抗礼，美帝怀恨在心、变本加厉围剿。中国以德报厌，市场大门越开越大。美帝定点清除中国高端制造企业，华为只是开始。"

名为"龙行天下千万里"的用户表示："美国欲故伎重演-华为之于中兴；刘强东也很可能是美国人给设的局？暗战已经由美国人不宣而打响？新时代的珍珠港：中兴-刘强东-华为，越来越赤裸裸？""湘军一卒2001"问道："为什么中国不对向台湾卖武器的西方公司提出制裁，对他们的公司官员实行刑事调查？"

但同时也有像"Flak-88-2018"这样的新浪微博用户发出质疑："华为有没有把美国设备转口给伊朗？如果有，实在也是没话说……"。"西蒙艾斯"对此回应称："关键是华为卖给伊朗的设备上有美国生产的零部件 这在当初购买时是有end-user（最终用户）的协议的"。名为"rackafly"的用户也指出："人家是调查过，已经有证据了，华为这么大这么有影响力的集团，美国没有实锤也不敢轻易动手的"。

孟晚舟：美国护照？加拿大公民？中国公民！

除了质疑孟晚舟为什么不随父亲任正非同姓以外，目前舆论关注的另外一个焦点就是孟晚舟本人的国籍问题。在12月7日中国外交部举行的例行记者会上，有记者提问，孟晚舟的身份到底是不是中国公民？当天与会的外交部发言人耿爽对此表示，虽然无法提供关于此案的具体细节,但有一点非常明确："根据《中华人民共和国国籍法》，孟晚舟是中国公民。"

在官媒"中国新闻网"官方微博帐号上述最新报道消息的评论区中，有网民发出了质疑的声音。名为"很简单的Walter-Siu"的用户发言称："她用不着脱离中国国籍，她爸和任何一届领导人都混的很好。"名为"DW-潮牌"的用户虽然呼吁："孟晚舟是中国公民！赶紧放人"，但用户"红顶1039"却认为："她可能也是加拿大人!""ppoksf23"质疑："难道中国可以有双国籍？为什么要根据国籍法，还无法提供细节，国籍的问题都可以模糊，是就是，不是就不是。"

"人权"、"太监"和"性高潮"

但纵观在中国被屏蔽，用户结构更加多元化的脸书和推特，能够看到针对孟晚舟被捕事件的另外一种民意。尤其是针对中国官方如今从保障人权的角度呼吁加拿大方面释放孟晚舟的相关表态，脸书用户"Tim Sith"写道："中国在讲人权＝太监在演讲性高潮"。名为"Peter Ko "的脸书用户指出："中共早已将无辜当人质作为与民主国家利益交换的筹码，刘霞去德国是活生生的例子。中共此时谈人权是天大笑话……"用户"Kye Kuan"则质疑："还没审就说无罪要求放人，这不是摆明怕大家不知道华为是中国政府单位？"

名为"Jack"的推特用户表示："客观上说，华为现在是不是间谍不知道，也没有证据，但它有随时可以拿到情报的能力和条件，即使不愿也完全可能被迫干这事，所以中共政体不变，华为很难取得信任。"推特用户"波哥"则指出："现在关键的是我忠告加拿大公民，进入赵国小心自己在网上的言论，因为垬很有可能会针对性抓加国人报复。"