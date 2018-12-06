 华为+孟晚舟：未上热搜的热搜话题 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.12.2018

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时政风云

华为+孟晚舟：未上热搜的热搜话题

连热搜排名前十都没有上的“华为”和“CFO孟晚舟加拿大被捕”实际上已经成为目前中国民众关注的首要话题。在言论空间被严格管制的社交媒体上，竟也出现了许多质疑孟晚舟和华为的声音。

Screenshot Sina Weibo

12月7日的新浪微博热搜 没有孟晚舟

（德国之声中文网）虽然没有上热搜，但"华为"和"孟晚舟"已经成为中国社交媒体上关注度最高的两个关键词。在新浪微博上，众多中国主流官方媒体的有关报道的评论和转发数量均轻松达到数万水平。而在12月7日登上新浪热搜排名第一话题"曝张柏芝第三胎生父"的相关博文评论数量大多在一位至两位数之间。

以宣扬中国式民粹思想著称的《环球时报》主编胡锡进在第一时间发微博表示："作为一家中国媒体的总编辑，我要说，美国在市场上打不垮华为，请不要采取卑鄙的流氓手段。"，随后他又表态称："中国面临的是一场非常复杂的博弈，我们不仅要坚定，更要拼智慧。 华为这件事，美方绝对是在恶意找茬，试图用美国的法律体系整华为。那么现在不是中国政府出手与美国竞赛流氓手段的时候，华为应首先认真同美国打一场法律战争，争取在法律上驳倒美方的所有指控。"

微博上的理性声音

胡锡进"美国在市场上打不垮华为，请不要采取卑鄙的流氓手段"的表态发出后，迅速成为中国各大官方媒体争先转发的目标。在对用户评论进行严格审查的新浪微博上，虽然有许多支持华为，声讨美国和加拿大逮捕孟晚舟的声音，但也不乏许多质疑盲目愤怒，探求事件真相的评论。

名为"台独只怕枪杆子"的新浪微博用户表示："美国带领跟班，疯狂围攻华为。加拿大向美帝输城，诱捕任正非女儿、华为副董事长孟晚舟，且将引渡至美国。美国市场隔绝华为，澳大利亚、新西兰及英国等紧随其后。华为5G技术与美国分庭抗礼，美帝怀恨在心、变本加厉围剿。中国以德报厌，市场大门越开越大。美帝定点清除中国高端制造企业，华为只是开始。"

名为"龙行天下千万里"的用户表示："美国欲故伎重演-华为之于中兴；刘强东也很可能是美国人给设的局？暗战已经由美国人不宣而打响？新时代的珍珠港：中兴-刘强东-华为，越来越赤裸裸？""湘军一卒2001"问道："为什么中国不对向台湾卖武器的西方公司提出制裁，对他们的公司官员实行刑事调查？"

Russland, Moskau: Meng Wanzhou (picture-alliance/dpa/M. Shipenkov)

华为掌门人任正非的这个女儿已经被网民封为华为“公主”

但同时也有像"Flak-88-2018"这样的新浪微博用户发出质疑："华为有没有把美国设备转口给伊朗？如果有，实在也是没话说……"。"西蒙艾斯"对此回应称："关键是华为卖给伊朗的设备上有美国生产的零部件 这在当初购买时是有end-user（最终用户）的协议的"。名为"rackafly"的用户也指出："人家是调查过，已经有证据了，华为这么大这么有影响力的集团，美国没有实锤也不敢轻易动手的"。

孟晚舟：美国护照？加拿大公民？中国公民！

除了质疑孟晚舟为什么不随父亲任正非同姓以外，目前舆论关注的另外一个焦点就是孟晚舟本人的国籍问题。在12月7日中国外交部举行的例行记者会上，有记者提问，孟晚舟的身份到底是不是中国公民？当天与会的外交部发言人耿爽对此表示，虽然无法提供关于此案的具体细节,但有一点非常明确："根据《中华人民共和国国籍法》，孟晚舟是中国公民。"

在官媒"中国新闻网"官方微博帐号上述最新报道消息的评论区中，有网民发出了质疑的声音。名为"很简单的Walter-Siu"的用户发言称："她用不着脱离中国国籍，她爸和任何一届领导人都混的很好。"名为"DW-潮牌"的用户虽然呼吁："孟晚舟是中国公民！赶紧放人"，但用户"红顶1039"却认为："她可能也是加拿大人!""ppoksf23"质疑："难道中国可以有双国籍？为什么要根据国籍法，还无法提供细节，国籍的问题都可以模糊，是就是，不是就不是。"

"人权"、"太监"和"性高潮"

但纵观在中国被屏蔽，用户结构更加多元化的脸书和推特，能够看到针对孟晚舟被捕事件的另外一种民意。尤其是针对中国官方如今从保障人权的角度呼吁加拿大方面释放孟晚舟的相关表态，脸书用户"Tim Sith"写道："中国在讲人权＝太监在演讲性高潮"。名为"Peter Ko "的脸书用户指出："中共早已将无辜当人质作为与民主国家利益交换的筹码，刘霞去德国是活生生的例子。中共此时谈人权是天大笑话……"用户"Kye Kuan"则质疑："还没审就说无罪要求放人，这不是摆明怕大家不知道华为是中国政府单位？"

名为"Jack"的推特用户表示："客观上说，华为现在是不是间谍不知道，也没有证据，但它有随时可以拿到情报的能力和条件，即使不愿也完全可能被迫干这事，所以中共政体不变，华为很难取得信任。"推特用户"波哥"则指出："现在关键的是我忠告加拿大公民，进入赵国小心自己在网上的言论，因为垬很有可能会针对性抓加国人报复。"

  • Huawei (picture-alliance/dpa/Blanches)

    华为海外屡遭“难题”为哪般？

    华为争议

    华为公司创立于1987年，创始人任正非现年74岁，曾是军人。有关华为与中国政府的关系、以及作为非上市公司所有权关系的不明朗，在美国等国家引起质疑。

  • Huawei (picture-alliance/dpa/N. H. Guan)

    华为海外屡遭“难题”为哪般？

    涉伊朗？任正非之女被扣留

    华为CFO、创始人任正非之女孟晚舟于2018年12月1日在加拿大转机时被扣留，加司法部长称，美国正寻求引渡她，但没有透露详情。有媒体引述匿名消息人士称，这与华为涉嫌违反美国对伊朗制裁有关。华为发声明称，孟面临“未指明的指控”；华为并不知晓她有任何不当行为；华为遵守包括美国在内的出口管制与制裁法律法规。中国驻加使馆则表示“坚决反对并强烈抗议”。

  • Huawei (picture-alliance/dpa/H-C. Dittrich)

    华为海外屡遭“难题”为哪般？

    “对美国国家安全构成威胁”

    2012年，美国众议院情报委员会称，经过一年调查后得出结论，华为与中兴对美国国家安全构成威胁。该委员会称，这两家公司被指与中国政府关系密切，并获得大量补贴。此外，华为被指为中国军方提供服务。华为否认这一说法。《纽约时报》报道称，美国官方实质上阻止了华为向美国销售其电讯基础设备。

  • Bildkombo Huawei und ZTE (Getty Images/AFP)

    华为海外屡遭“难题”为哪般？

    “违反制裁令”

    据《纽约时报》报道，2016年、2017年，美国商务部和财政部先后向华为发行政传票，调查有关该公司是否向古巴、伊朗、朝鲜、苏丹和叙利亚出口美国技术。2017年3月，中兴承认违反制裁令，被罚款逾10亿美元。美商务部称，中兴向伊朗、朝鲜出口了相关产品。

  • Huawei (picture-alliance/dpa/M. Schiefelbein)

    华为海外屡遭“难题”为哪般？

    5G网络

    2018年8月，华为称，澳大利亚政府已禁止华为、中兴参与该国5G无线网络基础设施建设。澳政府的一份声明中则没有点名这两家公司，而是称必须将某些特定供应商排除在该国的5G网络外，“可能受到外国政府法外指示”的公司构成了不可接受的安全风险。2018年11月，新西兰也禁止华为为该国提供5G网络设备。

  • Mark Zuckerberg (picture-alliance/dpa/AP Photo/J. Sanchez)

    华为海外屡遭“难题”为哪般？

    “共享数据”

    除此之外，华为在海外还曾经历一些其它“难题”，比如，2018年6月，Facebook表示与包括华为在内的四家中国电子公司有数据共享合作关系。Facebook称，与华为的合作提供的所有信息都存储在移动设备上，而不是华为的服务器上。Facebook还宣布会终止与华为的协议。


 

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华为海外屡遭“难题”为哪般？

华为创始人之女在加拿大被扣留，或被引渡至美国。消息人士称，这或与华为涉违反伊朗制裁有关。近些年来，华为受到“威胁美国国家安全”指控，受到“违反制裁令”调查，被澳大利亚等国禁止参与5G网络建设。来回顾一下。 (06.12.2018)  

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