北溪二号线：德俄直通 欧美瞪眼

什么是北溪2号线（Nord Stream 2）？

用途：这是一条天然气输气管道，建成后德国从俄罗斯输入的天然气将可翻倍。2017年德国从俄罗斯进口了530亿立方米天然气，占德国天然气消费总量的40%。北溪2号线的设计能力是每年输送550亿立方米天然气。

位置：这条长度为1200公里的管线将连接圣彼得堡附近的乌斯季-卢加地区（Ust-Luga）和德国东北部的格莱夫斯瓦尔德（Greifswald）。线路将穿越波罗的海，大部分路段沿用2011年投入使用的北溪1号线的走向。

出资：俄罗斯天然气巨头俄罗斯天然气公司（Gazprom）是北溪2线股份公司的独家持股者，负责实施这一耗资95亿欧元的项目，并承担一半的费用。余下的一半由5家西方公司出资，分别是ENGIE、OMV、皇家荷兰壳牌公司、Uniper和Wintershall。

争议从何而来？

欧盟：计划的线路绕过了陆路的中东欧国家如斯洛伐克、波兰等，使这些国家不能收取丰厚的天然气过境费。俄罗斯则可以直接向其最重要的天然气买家德国输气，这样的话，俄罗斯政府要想切断经过东欧国家的现有管道就会更容易。

这一项目也与布鲁塞尔力图减少欧洲对俄罗斯天然气依赖性的努力背道而驰。2018年4月，欧盟委员会拒绝支持这一项目，表示该项目不能帮助欧盟实现供气来源多样化的目标。此外，环保人士批评该管线可能对波罗的海的生态造成危害。

乌克兰：有了北溪2号线，俄罗斯就能更轻易地切断通过乌克兰的现有输气管，向基辅施压。乌克兰每年收取的天然气过境费约有20亿美元，是国家财政收入的一个重要来源。过去多年间，每当俄罗斯对乌克兰"断气"，俄罗斯天然气公司和作为购买方的西欧国家都蒙受损失，因此双方都希望能有克服危机的途径。

美国：在国际舞台上，批评声音指责德国在西方与莫斯科外交冲突之际无视盟国的利益，向俄罗斯输送资金。2018年7月1日，美国总统特朗普批评德国的能源政策是让自己成为"俄罗斯的人质"，他在推特上写道："向俄罗斯输送天然气美金是不可接受的！"

北溪2号线

美国反对北溪2号线还有更实际的原因：美国公司已开始向欧洲出口通过压裂法开采的天然气，并得到美国政府机构的支持，后者称欧洲应该寻求俄罗斯以外的其他供应方。不过，美国的天然气比俄罗斯通过管道输送的要昂贵得多。

何去何从

目前为止，德国无意改变计划，并强调该项目是一个纯经济议题。柏林官员表示，德国需要可靠的能源供应，以实现向可再生能源转型的长期目标。同时，德国总理默克尔试图打消乌克兰的顾虑。她在今年5月同俄罗斯总统普京会面时表示，德国认为，在北溪2号线建成后，乌克兰作为天然气过境国的角色不应改变，"这具有重要的战略意义"。

普京则仅仅承诺，途径乌克兰的天然气输送不会中断，前提是这样做从经济上说得过去。

德国政府部门已经完成了工程所需的所有审批程序。2018年5月，在德国格莱夫斯瓦尔德附近的管道终点站开始动工。沿岸国家芬兰和瑞典也已批准了这一项目，只有丹麦因环保方面的考虑尚未开放绿灯。不过项目组织方表示，即使丹麦投下否决票，管线改道也不复杂。根据目前的计划，北溪2号线将在2019年年底前建成。