北京这样应对Libra和比特币

（德国之声中文网）中国国际经济交流中心（CCIEE）副主任黄奇帆没有透露细节。几天前在上海举行的一次专家会议上他明确表示：中国将发行国家数字货币。

黄奇帆说："中国央行对数字货币的研究已经有5、6年，趋于成熟。中国人民银行很可能是全球第一个推出数字货币的央行。"

中国国际经济交流中心（CCIEE）是总部位于北京的一个隶属于政府的智囊团。该经济交流中心副主任的这番讲话在人们看来不仅是一位专家所做的分析，而且从更多的意义上来说，是官方正式发出的一个公告。

黄奇帆在出席商务论坛时还明确表示：中国的数字货币与分散的基于区块链的比特币或美国公司Facebook的天秤座计划无关。他不相信这种非国家发行的加密货币会成功。

他说："一些公司正试图通过发行比特币或天秤币（Libra）来挑战主权货币。但这是行不通的。"

在中国这肯定行不通。大约两年来，官方明文禁止使用比特币之类的非国家加密货币进行交易。原因是中国领导人当时意识到，无论是比特币的价格还是交易都无法控制。但这恰恰是中国金融和货币政策的最终目标：共产党领导层绝不希望失去对何人何时从何地将多少钱转移到何处的控制，尤其是对汇往国外的款项。

因此，分析家怀疑，使用计划中的中国数字货币可以全面跟踪付款情况。上海金融科技咨询公司Kapronasia的西拉科夫（Alexander Sirakov）表示，中国的数字货币显然与比特币和其他加密货币的去中心化方案无关。

西拉科夫说： "这不会是西方模式的去中心化加密货币，而是一种高度集中控制的数字货币。"

目前尚不清楚的是，中国央行何时会引入新的数字货币，以及如何运作。但是它可能很快被人们所接受。因为如今在中国的城镇地区，现金在大多数人的生活中已经无足轻重。几乎人人都可以通过智能手机应用程序支付各种费用。

金融顾问西拉科夫表示："中国政府和央行可以轻而易举地修改现有的手机支付系统，将国家货币人民币转换为新的中国数字货币。对于大多数公民来说，这种过渡可能在不知不觉中的就完成了。"

尽管中国当局计划通过新的国家数字货币来应对现有的区块链货币，然而在最近几天，最著名的加密货币比特币却价格飙升。原因是中国党和国家领导人习近平发出指示，要求相关部门及其领导人今后要注意区块链技术的发展现状和趋势，使区块链技术在建设网络强国、发展数字经济和其它信息技术领域发挥更大作用。