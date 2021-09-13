北京希望与阿富汗建立稳定关系

（德国之声中文网）北京方面承诺向阿富汗提供总价值达2亿人民币的包括新冠疫苗在内的人道主义援助。今年7月，北京高官在天津接待阿富汗塔利班高级代表的动作就已经显现出，北京方面从原则上来说已经准备好支持塔利班政权。同2015年塔利班代表团访华时的情况不同，这一次中国国家新闻媒体对塔利班高级代表访问天津进行了全面详细的报道。

中国外长王毅在会晤时表示：“阿富汗属于阿富汗人民，阿富汗的前途命运应该掌握在阿富汗人民手中。…… 阿人民有了稳定和发展自己国家的重要机遇。”

塔利班的魅力攻势

王毅传递了一个清晰的信号：中国不会干涉邻国阿富汗的内政。德国墨卡托研究中心（MERICS）分析员李爱玲（Helena Legarda）指出，这种态度与中国在外交政策上的实用主义和意识形态的灵活性相吻合。李爱玲说，虽然北京和阿富汗塔利班之间存在明显的意识形态和政治差别，塔利班现在在阿富汗掌权并控制了整个国家，北京方面对此未必满意，“但是因为塔利班现在已经上台了，中国就得准备好与塔利班合作”。

塔利班夺权之后不久就开始向北京发起魅力攻势。塔利班发言人穆贾希德（ Sabiullah Mudschahid ）在接受意大利《共和国报》（ La Repubblica，9月2日版）采访时说：“中国是我们最重要的伙伴，对我们来说这是一个根本的和不寻常的机会，因为中国愿意投资，重建我们的国家。”

事实上塔利班的确可以给中国人回馈不少好处，从地区安全到阿富汗境内的矿产，从石油到对信息科技发展来说尤为重要的锂矿和钴矿，不一而足。阿富汗和中国之间是否真的会建立起活跃的经济活动，目前还有待观察。2008年中冶集团就获得了阿富汗艾娜克（Aynak）铜矿的开采权，但是项目进展十分缓慢。另外据路透社报道，中石油集团已经退出了阿富汗东北部阿姆河盆地（Amu Darya）石油开采项目。

安全利益重于经济机会

中国官方媒体《环球时报》的看法甚是乐观。这家报纸认为，只要（阿富汗）安全局势稳定下来，中国企业就会去那里投资，无论是国家资金还是私人资本都会积极地行动起来。“中国的很多邻国都和中国建立起紧密的经贸往来，从长远看，阿富汗不会成为例外。”

对中国来说，阿富汗原材料矿藏虽然很重要，但是经济效益尚不清楚，与这些矿藏相比同样重要的是阿富汗国内的稳定以及与新疆接壤地区的边境安全。近十年来，外界一再指责北京方面监视、打压新疆维吾尔人并将他们关入再教育营。北京方面这么做的主要原因是担心新疆分离主义和极端势力扩大发展。避免出现塔利班为维吾尔人提供外交支持和避难保护的情况，对于北京来说最具急迫性。

除此之外，阿富汗国内局势稳定也符合北京的利益。9月8日，中国外长王毅在出席阿富汗邻国外长会议时再次强调，“我们要引导敦促阿富汗塔利班团结各民族、各派别，搭建广泛包容的政治架构，奉行温和稳健的内外政策，同恐怖势力划清界限，同各国特别是邻国建立和发展友好关系”。但事实上，上周塔利班公布的过渡政府人员组成中却只有塔利班成员，普什图之外的其它民族以及女性代表都被排除在外。如果这种情况维持下去，被排除在过渡政府之外的群体的失望情绪就会转变为不稳定因素。但是北京方面对塔利班介绍过渡政府表示欢迎。中国外交部一名发言人说，过渡政府成立，也终于结束了“长达三周的无政府状态”。

拭目以待

德国墨卡托研究中心分析员李爱玲认为，北京政府目前的策略是等待和观察。她说，他们会先看一看塔利班政府会多大程度地维护阿富汗国内的和平与稳定，另外塔利班政府是否能够确保中国在国内以及在地区的利益不受损。“中国虽然会有所行动，但是我认为，中国不会过度公开表示支持塔利班。就目前而言不会超出已经宣布的提供人道主义救援的范畴。”她说。

上周，中俄两国均向美国施压，要求解冻阿富汗海外资产。中国常驻联合国副代表耿爽在联合国安理会9月9日举行的阿富汗问题公开辩论会上表示，阿富汗海外资产被冻结是阿当前经济困难的重要原因之一。这些资产属于阿富汗，应用于阿富汗，而不应被用作威胁和牵制的筹码。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 喀布尔发生血腥袭击事件 8月26日，阿富汗喀布尔机场外发生两起自杀式炸弹袭击事件。截至27日，爆炸已经造成95名阿富汗平民丧生、140人受伤，也有13名美军士兵在袭击中遇难。这是十年来美军在阿富汗伤亡最严重的事件。 爆炸事件后，“伊斯兰国”（IS）的一个分支组织声称对这次袭击负责。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 “伊斯兰国呼罗珊分支” 宣布对袭击事件负责的是IS在中亚地区的分支“伊斯兰国呼罗珊”（Islamic State Khorasan）。该组织此前也曾发动致命袭击，认为塔利班过于温和。“伊斯兰国”属于伊斯兰教的萨拉菲主义运动；而塔利班主要是德奧班迪教派。一段时间以来，塔利班与“伊斯兰国呼罗珊”多次交火。塔利班方面表示，至少28名塔利班成员在周四的爆炸事件中丧生。在这次爆炸事件前，据通讯社援引军方消息，塔利班曾在检查站拦截并杀死了几名IS刺客。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 “我们会让你们付出代价” 拜登在8月26日晚的电视演说中表示，“我们不会原谅，也不会忘记。我们将追捕你们，让你们付出代价。”他表示美国的疏散行动将继续进行，维持在8月31日前撤离的目标。五角大楼也对喀布尔可能发生新的恐怖袭击保持高度警惕。在塔利班接管后，美国及其盟国紧急撤离其在阿富汗的公民、当地员工。截至8月26日，德国已经结束了相关救援撤离行动，比8月31日的最后期限提前了5天。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 塔利班接管了总统府 国际驻阿部队开始撤军后还不到三个月，极端伊斯兰主义的塔利班就已经接管了全国大部分地区。8月15日，塔利班武装占领了位于首都喀布尔的总统府。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 极端伊斯兰主义者宣称要“解决问题” 塔利班发言人纳伊姆（Mohammad Naeem）说：”阿富汗战争已经结束。我们恳请各国和国际机构和我们坐下来开展对话，以便解决所有尚存的问题。” 他表示，阿富汗很快就会建立新政府。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 塔利班旗帜几乎插满全境 阿富汗全境很多地方已经插上了塔利班的旗帜，这是昆都士市中心的场景。8月初，塔利班几乎不费吹灰之力轻取这一东北重镇，曾令西方国家震惊和不解。德国联邦军曾长期在这里驻防。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 警车成了塔利班的战利品 过去20年里，美国斥资无数，为阿富汗政府军和警察力量提供培训和装备。大批政府军官兵缴械投降后，这些先进装备就成了塔利班的战利品。图为喀布尔机场附近，塔利班武装人员驾驶缴获的警车正在巡逻。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 阿富汗总统加尼已逃亡境外 上图是8月14日阿富汗总统加尼在电视上发表安民告示的画面，而一天之后，据半岛电视台援引总统保镖的消息报道称，加尼总统已经逃往乌兹别克斯坦首都。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 西式广告隐身 听说塔利班已攻入喀布尔，当地一家美容院急忙遮盖橱窗上有性感画面的广告。民众意识到，在推崇伊斯兰极端主义的塔利班管制下，此类图像可能引来麻烦。喀布尔街头几乎已看不到女性的身影。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 大逃亡 成千上百的阿富汗人涌向喀布尔机场，希望能搭乘西方国家的撤侨专机离开。其中有很多人曾为西方驻军、国际机构和发展援助项目工作，担心因此遭到塔利班的报复。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 悲剧性一幕 8月16日，令人难以置信的画面震惊全球：一家美军飞机启动后，很多绝望的阿富汗人在跑道上追跑，甚至爬到飞机底部，最后造成7人死亡。

紧急撤离、恐惧逃亡、血腥袭击：喀布尔乱象 撤离：争分夺秒 西方国家加快撤离侨民、机构和需要保护的阿富汗人。美国与塔利班达成的撤离最后期限是8月31日，后者拒绝延长。一旦没有美军的安全保障，其他国家的人员也无法继续留在当地。法国宣布于26日结束撤离行动，德国预计27日起不再执行撤离飞行。



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