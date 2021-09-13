北京希望与阿富汗建立稳定关系

对北京而言，阿富汗国内的矿产资源能带来的经济利益虽然重要，但是更重要的是阿富汗国内局势的稳定以及中国边境地区的安全。专家认为，北京方面对阿富汗塔利班采取的依旧是观望的态度。
（德国之声中文网）北京方面承诺向阿富汗提供总价值达2亿人民币的包括新冠疫苗在内的人道主义援助。今年7月，北京高官在天津接待阿富汗塔利班高级代表的动作就已经显现出，北京方面从原则上来说已经准备好支持塔利班政权。同2015年塔利班代表团访华时的情况不同，这一次中国国家新闻媒体对塔利班高级代表访问天津进行了全面详细的报道。
中国外长王毅在会晤时表示：“阿富汗属于阿富汗人民，阿富汗的前途命运应该掌握在阿富汗人民手中。…… 阿人民有了稳定和发展自己国家的重要机遇。”
王毅传递了一个清晰的信号：中国不会干涉邻国阿富汗的内政。德国墨卡托研究中心（MERICS）分析员李爱玲（Helena Legarda）指出，这种态度与中国在外交政策上的实用主义和意识形态的灵活性相吻合。李爱玲说，虽然北京和阿富汗塔利班之间存在明显的意识形态和政治差别，塔利班现在在阿富汗掌权并控制了整个国家，北京方面对此未必满意，“但是因为塔利班现在已经上台了，中国就得准备好与塔利班合作”。
塔利班夺权之后不久就开始向北京发起魅力攻势。塔利班发言人穆贾希德（ Sabiullah Mudschahid ）在接受意大利《共和国报》（ La Repubblica，9月2日版）采访时说：“中国是我们最重要的伙伴，对我们来说这是一个根本的和不寻常的机会，因为中国愿意投资，重建我们的国家。”
事实上塔利班的确可以给中国人回馈不少好处，从地区安全到阿富汗境内的矿产，从石油到对信息科技发展来说尤为重要的锂矿和钴矿，不一而足。阿富汗和中国之间是否真的会建立起活跃的经济活动，目前还有待观察。2008年中冶集团就获得了阿富汗艾娜克（Aynak）铜矿的开采权，但是项目进展十分缓慢。另外据路透社报道，中石油集团已经退出了阿富汗东北部阿姆河盆地（Amu Darya）石油开采项目。
中国官方媒体《环球时报》的看法甚是乐观。这家报纸认为，只要（阿富汗）安全局势稳定下来，中国企业就会去那里投资，无论是国家资金还是私人资本都会积极地行动起来。“中国的很多邻国都和中国建立起紧密的经贸往来，从长远看，阿富汗不会成为例外。”
对中国来说，阿富汗原材料矿藏虽然很重要，但是经济效益尚不清楚，与这些矿藏相比同样重要的是阿富汗国内的稳定以及与新疆接壤地区的边境安全。近十年来，外界一再指责北京方面监视、打压新疆维吾尔人并将他们关入再教育营。北京方面这么做的主要原因是担心新疆分离主义和极端势力扩大发展。避免出现塔利班为维吾尔人提供外交支持和避难保护的情况，对于北京来说最具急迫性。
除此之外，阿富汗国内局势稳定也符合北京的利益。9月8日，中国外长王毅在出席阿富汗邻国外长会议时再次强调，“我们要引导敦促阿富汗塔利班团结各民族、各派别，搭建广泛包容的政治架构，奉行温和稳健的内外政策，同恐怖势力划清界限，同各国特别是邻国建立和发展友好关系”。但事实上，上周塔利班公布的过渡政府人员组成中却只有塔利班成员，普什图之外的其它民族以及女性代表都被排除在外。如果这种情况维持下去，被排除在过渡政府之外的群体的失望情绪就会转变为不稳定因素。但是北京方面对塔利班介绍过渡政府表示欢迎。中国外交部一名发言人说，过渡政府成立，也终于结束了“长达三周的无政府状态”。
德国墨卡托研究中心分析员李爱玲认为，北京政府目前的策略是等待和观察。她说，他们会先看一看塔利班政府会多大程度地维护阿富汗国内的和平与稳定，另外塔利班政府是否能够确保中国在国内以及在地区的利益不受损。“中国虽然会有所行动，但是我认为，中国不会过度公开表示支持塔利班。就目前而言不会超出已经宣布的提供人道主义救援的范畴。”她说。
上周，中俄两国均向美国施压，要求解冻阿富汗海外资产。中国常驻联合国副代表耿爽在联合国安理会9月9日举行的阿富汗问题公开辩论会上表示，阿富汗海外资产被冻结是阿当前经济困难的重要原因之一。这些资产属于阿富汗，应用于阿富汗，而不应被用作威胁和牵制的筹码。
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