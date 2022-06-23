加快电动车转型 宝马沈阳里达新工厂开业

（德国之声中文网）德国宝马公司周四表示，随着该汽车制造商加快电动汽车（EV）的生产，耗资150亿人民币的中国新工厂已正式开始投入生产。

产线灵活顺应市场需求

宝马表示，位于辽宁沉阳市的里达工厂是宝马在中国的第三个汽车组装厂，将使宝马在这个世界上最大汽车市场的年产量从2021年的70万辆增加到83万辆。

该工厂的设计能够根据市场需求，在其灵活的生产线上制造以电池驱动的电动汽车。

宝马指出，将从里达工厂的生产线上推出的第一款车型是i3，这是一款纯电动中型运动型轿车。明年其面向中国客户的电动车型的范围将增加到13款。

电动车崛起 通用、大众落后

特斯拉和中国汽车制造商如比亚迪等在中国蓬勃发展的电动车市场上占据主导地位，销量比一年前增加了一倍多。同时，内燃机时代的王者通用汽车和大众汽车等内燃机时代的王者开始落后。

根据中国汽车工业协会的数据，今年前五个月在中国销售的汽车中，有近四分之一是电动车。

同时，根据宝马的一份文件，该公司第一季度在其最大的市场 ── 中国销售了208,507辆车，比一年前下降了9.2%。

（路透社）

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