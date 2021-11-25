力挺台湾惹怒北京 中驻立陶宛使馆短暂停止业务

（德国之声中文网）立陶宛持续强化与台湾关系引发中国不满，中国驻立陶宛大使馆网站周四（25日）晚间发布公告称「因技术原因」，11月25日起暂停办理领事业务，并称恢复时间另行通知，不过这项声明不到一个小时後就被移除。

根据路透社报导，中国大使馆「暂停办理领事业务」的声明是在周四（25日）格林威治时间13时36分发出，但14时该声明已经被移除。立陶宛上周允许台湾代表处正式挂牌成立，引发中国强烈反弹，决定将中立两国外交关系降为代办级。

立陶宛外长兰斯伯格斯（Gabrielius Landsbergis）24日在华府接受法新社访问时，他与美国高级官员就立陶宛如何在经济上减少对中国的依赖进行了交谈，并呼吁国际社会作出更长期的努力，帮助其他面临相同压力的国家。

他说：「我认为，立陶宛学到最大的教训是，经济胁迫不一定意味着国家需要脱离独立的外交政策决定。或许你会受到威胁，你会在中国媒体的头条新闻中被大肆批评，但尽管如此，你还是能经受住这些压力。我不得不说，民主国家的唯一弱点是不能相互帮助。」

对此发言，中国外交部发言人赵立坚周四（25日）表示，这再次表明立陶宛挑衅行径的背后，有人在撑腰打气，操盘指使，早有预谋，国际社会看得清清楚楚。

另外，针对立陶宛将与美国进出口银行签署价值6亿美元的出口信贷协议，赵立坚批评立陶宛不惜以损害中国主权为“投名状”换取贷款，这种交易不道德，而且危险。

不畏压力抗中挺台

然而，立陶宛似乎仍不畏北京压力，持续站在抗中前线力挺台湾，台湾政府更指出，立陶宛国会友台小组主席马尔德斯基（Matas Maldeikis）将在12月初访问台湾。台湾外交部24日发布新闻稿称，12月2日至3日将举办「2021年开放国会论坛」， 包括立陶宛、贝里斯、拉脱维亚及爱沙尼亚等国会议员将访问台湾参与论坛。

路透社称，这些国会议员预计会与台湾总统蔡英文及其他高级官员见面。马尔德斯基告诉路透社，即将访问台湾的6名立陶宛议员来自执政党及反对党，其中还并包括一名在3月被中国制裁的议员。他说：「我们想向台湾传递一个信号，即它在世界的这个地方还有朋友。」

对此，中国驻立陶宛大使馆的负责人瞿百华说，这些议员的行程「不是一个正确的行动」。他说：「你们只是向台湾发出了一个错误的讯息。我们反对他们这样做，并希望他们不要这样做。」

法国力挺立陶宛

中央社报导称，法国外交部在例行记者会中，有记者问及：「维尔纽斯决定加强与台湾关系後，遭到北京降级外交关系。你们希望看到欧洲做出何种反应，以协助立陶宛对抗中国的施压？」

法国外交部回覆称：「会员国间的团结是欧盟的基本原则，针对任何会员国的伤害都将伤害欧盟本身。我们和欧洲夥伴，齐声表达对立陶宛的全力支持。欧盟正全面动员，以强化打击不道德或胁迫行径的措施。」

法国外交部所指的措施是欧盟执行委员会（European Commission）正在协商的「反胁迫措施」，目的是打造新司法架构以阻止和对抗非欧盟国家的胁迫行径，像是祭出贸易、投资或限制措施。

（路透社、中央社）

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