制裁加疫情，金正恩寻创收之道

（德国之声中文网）《朝鲜新报》（Choson Sinbo）每天刊发来自朝鲜的新闻，颇受侨居日本的大约15万朝鲜人的欢迎。该报宣誓效忠平壤。

该报很多读者都是"朝鲜总联"的成员。这是旅日朝鲜人组成的协会，其成员通过该组织定期向平壤的劳动党捐款。

10月，该报网站推出了订阅服务，每月收取高达17美元的访问费用。

这家位于东京的报纸的总编辑崔光益（Choe Kwan-ik）告诉德国之声记者说，网站收费是因为经营亏损。

日本的朝鲜分析人士认为，新冠疫情带来全球经济危机，受到国际制裁的朝鲜日子不好过，平壤政权正在向所有资金来源施加压力，要求他们加大贡献，维持国家的生存。

日本早稻田大学国际关系教授、朝鲜政治问题专家重村智计（Toshimitsu Shigemura）出版过多本有关金家王朝的著作，他告诉德国之声记者说，平壤 "依靠 "侨居海外的朝鲜人送钱维持生存。

崔光益表示，该报的网站收费并无他意。"全世界的每家报纸都面临着财政困难，"他说，"销售和广告都支撑不起运营成本。"

为了让收费更加合理，崔光益说，该报网站进行了重新设计，扩充了热门栏目。该报有40名员工，但崔光益拒绝透露订户数量或读者量下降率。

金正恩现金吃紧？

自2006年进行首次核武器试验后，朝鲜遭到联合国主导的日益严厉的制裁，其经济状况堪忧。

目前，这些制裁包括限制石油进口，禁止矿产、煤炭、纺织品和海产品的出口，限制其金融机构进入国际银行系统。

朝鲜政权的其他经济来源也是制裁的目标。这包括向海外派遣劳工为政府挣外汇，主要目的地是俄罗斯和中国。还经常有报道说，朝鲜政府走私毒品，制造假货。

随着这些通道被国际社会关闭，朝鲜正在寻求新的收入来源，目标人群包括侨居日本的朝鲜人。

"他们被要求寄回更多的钱，但由于国际制裁，这很不容易。这些钱都是通过中国或东南亚国家转汇去的。"重村说。

分析人士称，寄回朝鲜的钱被用于核武器和远程弹道导弹。金正恩声称，这是为了保卫国家，防止美国入侵。

重村说，最近几个月有迹象表明，金正恩正在重新强调经济，部分原因是他需要安抚民众。

冬季正在来临，粮食短缺的问题更加明显。饥荒可能导致动乱，威胁政权的稳定。

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平壤 "精英 "不开心？

金正日特别关注的是朝鲜的 "精英 "们。他们在平壤的生活相对奢侈，享受着一些福利，诸如外出就餐、在外国商品店购物等。目前，外国商品供货量减少了。

如果精英们感觉国家危困，奢侈生活方式受到影响，他们可能会对挑战领导人的想法持开放态度。

重村说，为了确保这种情况不会发生，金正恩正在四处开辟收入来源。这或许可以解释为什么之前免费浏览的《朝鲜新报》网站开始收费了。

特朗普败选，朝美两国达成协议减少制裁的可能性微乎其微。重生说，"金正恩正在寻找任何可能帮助他的东西。"

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