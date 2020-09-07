到底谁需要北溪2号线？

（德国之声中文网）尽管德国总理默克尔一直宣称北溪2号线是一个"纯商业"项目，但事实并非如此。

诚然，商业在其中扮演重要的角色。其背景是：欧洲天然气储量迅速枯竭，德国正在从煤炭和核能转向可再生能源；俄罗斯也一直想让天然气直接进入德国的巨大市场，以避免花费昂贵地绕行乌克兰和波兰。

九年多来，俄罗斯天然气一直流经波罗的海的北溪1号线来到德国。它的孪生兄弟北溪2号线接近完工，距离德国海岸仅剩大约160公里。完工之后，这两条管道将使俄罗斯通过波罗的海出口的天然气增加一倍，达到每年约1,100亿立方米。

德国杜伊斯堡－埃森大学能源经济学教授韦伯（Christoph Weber）认为，没有必要增加更多供气能力。他对德国之声表示："北溪2号线对于维持德国的能源安全并非必不可少"， "挪威、美国和北非都有足够的天然气资源。"

没有必要，破坏环境，效率低下

贝特曲格（Marc Oliver Bettzüge）也认为，北溪2号线的终止不会加大欧洲的供应缺口。他同时承认，如果这条管道建成输气，那么欧洲的天然气价格将"明显下降，但不会大幅下降"。

这位科隆大学能源研究所所长在接受德国《法兰克福汇报》采访时说，根据他们的专家团队在4月份发表的一项研究报告中的结论，届时天然气价格可能下跌5％左右。

相比之下，德国经济研究所（DIW）的判断更不客气。该机构高级能源专家肯福尔特（Claudia Kemfert）告诉德国之声，就德国的能源政策而言，北溪2号线"没有必要"，并且"对环境造成破坏性影响，经济效率低下"。她说，连俄罗斯能源专家都怀疑该项目能否让俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）赢利。该公司是得到克里姆林宫支持的俄罗斯能源巨头。

德国前总理施罗德与俄罗斯总统普京在北溪1号项目中走得很近

有别于德国的E.ON和法国的Engie等欧洲能源公司共同参与经营北溪1号线，北溪2号线由俄罗斯天然气工业股份公司独家拥有。

负担会转嫁给纳税人吗？

如果要终止北溪2号线，遭受损失的不仅是俄罗斯天然气工业股份公司，欧洲五家主要能源公司总共为该项目提供了约10％的资金，总价值达100亿欧元。

它们是德国的Uniper和Wintershall DEA，英荷集团的荷兰皇家壳牌（Royal Dutch Shell），奥地利的OMV和法国的Engie。

韦伯（Christoph Weber）认为，如果有政治人物决定终结该项目，这些公司可能向他们寻求赔偿。他说，这些钱最终可能由纳税人来支付。

他指出，欧洲政府的处境恶化可能正中莫斯科下怀。 "俄罗斯将强调它始终是可靠的供应商，并将开始质疑德国作为合作伙伴是否可靠。"

那么，在未来，俄罗斯使用其能源供应作为武器的可能性会增加吗？

未来天然气集团（Zukunft Gas）高级董事会成员凯勒（Timm Kehler）认为这是可能的。在接受德国《商报》（ Handelsblatt）采访时，他指出来自俄罗斯的天然气份额巨大，大约占欧洲总供应量的40％。

他说："如此巨量的天然气无法迅速替代。"他指出，来自俄罗斯的天然气占了德国总消费量将近一半，尤其重要。

欧洲应该做什么？

能源专家韦伯认为，这个"棘手的问题"只能在政治层面解决。政治人物必须决定他们要站在哪一边，以及与谁"结盟"。

他告诉德国之声说："作为科学家，你只能就某些方面指点迷津。"他认为，在多边框架协议中明确二氧化碳排放价格可能会有所帮助。 "这将使各方深思熟虑，三思而行。"

韦伯说，就个人而言，他理解为何公众要求终止北溪2号线的呼声越来越高，因为他认为作为"基于共同价值观"的共同体，德国和欧洲需要坚持这些价值观。他说："在极端情况下，必须艰难抉择。"

然而，这并不是德国政客们第一次回避艰难抉择。正如2018年沙特异议记者卡舒吉（Jamal Khashoggi）在伊斯坦布尔被沙特特工杀害之后一样，尽管有证据表明利雅得政府参与了谋杀，德国政府只是短暂地中断了对沙特的武器出口，并早早地将终止购买沙特石油的呼声抛诸脑后。

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