 到底谁需要北溪2号线？ | 经济纵横 | DW | 13.09.2020

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经济纵横

到底谁需要北溪2号线？

在俄罗斯反对派人士纳瓦尔尼（Alexei Navalny）中毒之后，欧洲面临着艰难抉择：是否叫停来自俄罗斯的天然气管道项目？终止北溪2号线到底意味着什么？

Deutschland Mukran | Rohre für Nord Stream 2 Pipeline (Imago Images/C. Schroedter)

（德国之声中文网）尽管德国总理默克尔一直宣称北溪2号线是一个"纯商业"项目，但事实并非如此。

诚然，商业在其中扮演重要的角色。其背景是：欧洲天然气储量迅速枯竭，德国正在从煤炭和核能转向可再生能源；俄罗斯也一直想让天然气直接进入德国的巨大市场，以避免花费昂贵地绕行乌克兰和波兰。

九年多来，俄罗斯天然气一直流经波罗的海的北溪1号线来到德国。它的孪生兄弟北溪2号线接近完工，距离德国海岸仅剩大约160公里。完工之后，这两条管道将使俄罗斯通过波罗的海出口的天然气增加一倍，达到每年约1,100亿立方米。

德国杜伊斯堡－埃森大学能源经济学教授韦伯（Christoph Weber）认为，没有必要增加更多供气能力。他对德国之声表示："北溪2号线对于维持德国的能源安全并非必不可少"， "挪威、美国和北非都有足够的天然气资源。"

没有必要，破坏环境，效率低下

贝特曲格（Marc Oliver Bettzüge）也认为，北溪2号线的终止不会加大欧洲的供应缺口。他同时承认，如果这条管道建成输气，那么欧洲的天然气价格将"明显下降，但不会大幅下降"。

这位科隆大学能源研究所所长在接受德国《法兰克福汇报》采访时说，根据他们的专家团队在4月份发表的一项研究报告中的结论，届时天然气价格可能下跌5％左右。

相比之下，德国经济研究所（DIW）的判断更不客气。该机构高级能源专家肯福尔特（Claudia Kemfert）告诉德国之声，就德国的能源政策而言，北溪2号线"没有必要"，并且"对环境造成破坏性影响，经济效率低下"。她说，连俄罗斯能源专家都怀疑该项目能否让俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）赢利。该公司是得到克里姆林宫支持的俄罗斯能源巨头。

Russland Moskau Eröffnung Fußball WM 2018 | Gerhard Schröder und Wladimir Putin (picture-alliance/TASS/A. Druzhinin)

德国前总理施罗德与俄罗斯总统普京在北溪1号项目中走得很近

有别于德国的E.ON和法国的Engie等欧洲能源公司共同参与经营北溪1号线，北溪2号线由俄罗斯天然气工业股份公司独家拥有。

负担会转嫁给纳税人吗？

如果要终止北溪2号线，遭受损失的不仅是俄罗斯天然气工业股份公司，欧洲五家主要能源公司总共为该项目提供了约10％的资金，总价值达100亿欧元。

它们是德国的Uniper和Wintershall DEA，英荷集团的荷兰皇家壳牌（Royal Dutch Shell），奥地利的OMV和法国的Engie。

韦伯（Christoph Weber）认为，如果有政治人物决定终结该项目，这些公司可能向他们寻求赔偿。他说，这些钱最终可能由纳税人来支付。

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柏林夏里特医院周一解除了俄罗斯反对派人士纳瓦尔尼的人工昏迷状态，他可对外界作出反应。对纳瓦尔尼的未遂毒杀在德国引发是否应终止与俄罗斯的北溪2号天然气管道项目的争议。

俄罗斯反对派活动人士阿列克谢·纳瓦尔尼遭投毒之后，德国执政党和在野党内都有人提出，德国前总理施罗德应该辞去他在俄罗斯国有能源企业担任的多个职务，其中就包括北溪2号股东委员会主席一职。 

美国对于连接俄罗斯和德国的北溪二号天然气管道项目一直如芒在背。美国国务卿蓬佩奥周四宣布，扩大对北溪项目的制裁措施。

他指出，欧洲政府的处境恶化可能正中莫斯科下怀。 "俄罗斯将强调它始终是可靠的供应商，并将开始质疑德国作为合作伙伴是否可靠。"

那么，在未来，俄罗斯使用其能源供应作为武器的可能性会增加吗？

未来天然气集团（Zukunft Gas）高级董事会成员凯勒（Timm Kehler）认为这是可能的。在接受德国《商报》（ Handelsblatt）采访时，他指出来自俄罗斯的天然气份额巨大，大约占欧洲总供应量的40％。

他说："如此巨量的天然气无法迅速替代。"他指出，来自俄罗斯的天然气占了德国总消费量将近一半，尤其重要。

欧洲应该做什么？

能源专家韦伯认为，这个"棘手的问题"只能在政治层面解决。政治人物必须决定他们要站在哪一边，以及与谁"结盟"。

他告诉德国之声说："作为科学家，你只能就某些方面指点迷津。"他认为，在多边框架协议中明确二氧化碳排放价格可能会有所帮助。 "这将使各方深思熟虑，三思而行。"

韦伯说，就个人而言，他理解为何公众要求终止北溪2号线的呼声越来越高，因为他认为作为"基于共同价值观"的共同体，德国和欧洲需要坚持这些价值观。他说："在极端情况下，必须艰难抉择。"

然而，这并不是德国政客们第一次回避艰难抉择。正如2018年沙特异议记者卡舒吉（Jamal Khashoggi）在伊斯坦布尔被沙特特工杀害之后一样，尽管有证据表明利雅得政府参与了谋杀，德国政府只是短暂地中断了对沙特的武器出口，并早早地将终止购买沙特石油的呼声抛诸脑后。

 

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