 删帖封账号：推特脸书再向特朗普发难 | 文化经纬 | DW | 06.08.2020

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删帖封账号：推特脸书再向特朗普发难

美国总统特朗普传播了有关新冠疫情的虚假信息吗？推特认为是，并暂时封锁了他的帐户。 Facebook也删除了总统的一条信息。

USA Präsident Trump (picture-alliance/AP Photo/E. Vucci)

对特朗普的言论采取行动

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脸书屏蔽了特朗普竞选团队的一个广告，推特也再次向特朗普总统发难：在其一条视频帖子下方推特标上"遭加工的媒体资料"的警示。

社交网络平台推特（Twitter）将美国总统特朗普发的一条有关明尼阿波利斯市大规模抗议活动的推文标记为“美化暴力”。在这条推文中，特朗普威胁对示威者采用暴力镇压的方式。

（德国之声中文网）推特暂时封锁了美国总统特朗普竞选团队的帐户，并解释说，采取该措施的原因是该帐户传播了一条关于新冠疫情的虚假信息。

特朗普竞选团队此前推文称，儿童对新冠病毒几乎"免疫"。推特公司发言人说，该推文违反了不得在平台上传播有关新冠病毒"虚假信息"的短信服务规定。只有在竞选团队删除推文后，该帐户才会重新解封。

"有害的"虚假信息

此前不久，脸书也删除了特朗普有关新冠疫情的一条消息。这是福克斯新闻台采访特朗普的一段视频。特朗普在接受采访时辩称，儿童对新冠病毒几乎"免疫"。脸书发言人说，该讲话传播了有关新冠病毒的"有害"的虚假信息，因此违反了相关规则。

一段时间以来，推特和脸书一直在采取行动试图阻止其页面上的误导性和操纵性内容。过程中，特朗普的信息也数次被删。

脸书受到压力

脸书和推特上周删除了特朗普上传的一段视频，该视频呼吁医生使用疟疾药物羟氯喹对抗冠状病毒。然而许多研究人员对使用羟氯喹治疗冠状病毒的疗效强烈质疑。

尤其是脸书在对虚假和操纵性内容采取行动方面承受着巨大压力。为了清除这类消息，全球正在掀起一场抵制脸书广告的运动。许多大型公司也参加了这一行动。

 

李京慧/凝炼 (法新社、德新社)

 

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