创下新高 特斯拉全年售出130万辆车

（德国之声中文网）特斯拉2021年总销量为93.6万辆，假如要实现马斯克的增长目标，2022年的销量就必须达到140万辆。不过，130万辆的销量意味着已经增长了约39%。同时，特斯拉的总产量则比上一年增长了47%，达到了137万辆。

尽管在年底推出了7500美元折扣（美国市场）等一系列促销手段，特斯拉依然没能实现其年度销量目标。中国爆发的新一轮新冠疫情也造成了特斯拉上海工厂减产，对公司的年度目标实现也构成了挑战。

2022年第四季度，在美国市场的特别推动下，特斯拉全球交付量超过了40.5万辆，但是该数字依然低于华尔街的预期。金融数据分析机构慧甚(FactSet)此前曾预计，第四季度交付量可以达到42.7万辆，全年交付量则为133万。

而在美国市场提供的12月促销折扣，则让外界怀疑特斯拉产品的市场需求是否正因美联储不断升息而遭到抑制。

面临挑战

特斯拉公司在1月2日发布声明，对全体客户、员工、股东、支持者表示感谢，"他们帮助我们在持续全年的疫情和供应链挑战中取得了2022年的好成绩。"

2022年，特斯拉并没有推出新车型，同时还面临来自初创企业以及传统车企越来越多的竞争，这些企业也在不断推出新的电动车型。

马斯克承诺，特斯拉将在2023年开始生产外界期待已久的电动皮卡Cybertruck。电动半挂货车也已经开始交付。

「卷王」馬斯克：工作量暴增 一周七天不停歇

被推特分心？

据《福布斯》杂志报道，由于销量增长不达标以及马斯克收购推特后引发的一系列争议，特斯拉的股价2022年跌幅超过65%，创下历史纪录。这也导致马斯克不再居于全球最富有人之行列。

马斯克本人则在12月30日发推特表示，特斯拉公司的长期基本面强健，但"短期市场的疯狂"是不可预测的。

一些投资者担心，投资推特导致马斯克分散了对特斯拉的注意力。马斯克12月表示，在找到愿意接替他的人之前，他将继续留任推特的首席执行官。

（美联社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。