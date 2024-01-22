列宁 - 是狂热分子，还是革命家？

（德国之声中文网）在俄罗斯，无论是列宁的生日，还是忌日，都很少会有人再去纪念这位世界无产者的领袖了。在俄罗斯总统普京看来，列宁是"乌克兰的设计师"，没有列宁的布尔什维克政策，就不会有乌克兰这个国家。

2022年2月，俄罗斯对乌克兰发动侵略战争前几天，普京曾表示，他必须要消除列宁错误行为的恶果。他表示，列宁主张各个民族都应当被赋予自决权，并坚信民族文化最终会消亡。

普京认为，列宁是葬送了强大俄罗斯帝国的罪魁祸首。奥地利历史学家以及2023年出版的《列宁生平以及对他的新评估》一书的作者莱丁格（Hannes Leidinger）表示，正是由于列宁的革命者本性，导致了普京及其同僚们对列宁的排斥："列宁是动荡和不和谐的象征，这也正是俄罗斯自我形象定位中最不想看到的景象。"

莱丁格接受德国之声专访时表示："列宁被批评的原因之一，是他在一战期间有部分投敌行为，即同德国开展合作。而更重要的原因，则是列宁的民族政策，作为一名阶级斗争积极倡导者，他认为，全世界无产者已经联合起来了。但是他认为解决苏联的民族问题，必须实行联邦制，并多次在讲话中提出了民族自决和独立建国的号召。" 莱丁格认为，正是这一点，使列宁成了普京的眼中钉。

在俄罗斯，列宁作为一名历史人物，早已经被推下了神坛，"但在另一方面，列宁却是苏联的象征，是苏联帝国扩张和强大的象征。"而从恢复帝国伟业的角度来看，特别是在对乌战争中，列宁又满足了克里姆林宫的需求。

红场上的列宁墓

1924年设立在红场上的列宁墓最初本是一个临时性建筑，目的是让所有人都能同列宁的遗体道别。但没想到这个道别仪式一直持续到了现在，列宁的遗体一直还存放在红场上。

那俄罗斯领导层为什么不将列宁遗体下葬呢？ 莱丁格说："列宁仍有一定程度的象征意义，这并不是因为他是政治家或者历史人物，而是因为他是苏联的象征。"列宁墓依旧矗立在红场上，但这里已经不再举行大型纪念活动了。可以说，列宁墓已经成了历史纪念碑，成了旧时代的遗存。"但最重要的是，列宁现在处于某种介于彻底告别和苏联象征的不死状态，也就是说，列宁还没有完全死去。"

德国的列宁纪念碑

《列宁还活着》一书是由"五月八日出版社"发行的，该出版社还负责发行列宁选集以及"青年世界报"。这部书的主要内容就是介绍德国境内的列宁纪念碑，不过这类纪念碑当中的很多已经严重损毁，被人遗忘了。

该书作者戈麦斯（ Carlos Gomes）出生在葡萄牙。他说："无论从个人层面，还是政治层面，我一直都对苏联历史非常感兴趣，尤其是对十月革命的历史，因为它曾对劳工权利、妇女权利、反殖民主义，甚至是反犹主义，都发生过巨大的潜在影响。十年前，当我在德国看到一座列宁纪念碑时，我感到非常惊讶，由此萌生了写书的念头。在德国，列宁并没有完全消失。

前民主德国曾有过很多列宁纪念碑

2014年，戈麦斯在温斯多夫（Wünsdorf ）的驻德苏军总部旧址发现了一处列宁纪念碑，从此他开始了寻找前民主德国境内列宁纪念碑和壁画的行动。《列宁还活着》一书出版后，他获得了更多相关的信息。于是，该书的增补版于2023年再度发行。戈麦斯在接受德国之声专访时表示："温斯多夫苏军驻地的列宁纪念碑给我留下了深刻的印象。这座列宁雕像即保留了当年的气魄和魅力，但也有明显的时间痕迹。"现如今，这座纪念碑已经成了德国境内最大的列宁雕像， 因为其他雕像都已经被移除了。

还有一些列宁雕像，则是二战时德军作为战利品从苏联运回德国的，原本是要将这些雕像熔化后生产武器。戈麦斯说："这些雕像不仅让人们想起列宁，也会想起二战时的战争罪行。"

斯大林是列宁理所当然的继承者

有关列宁的书籍和论文可谓浩如烟海。上述两位作者都有一个共同观点，那就是列宁不仅改变了俄罗斯，也改变了世界。他狂热地追求自己的政治理念，而且他不惜让身边所有的一切都服从于这一理想的实现。

历史学家莱丁格对德国之声表示："总体而言，我认为苏联就是列宁一手缔造的。他为这一国家奠定了基石。而斯大林也绝不是什么离经叛道者，而是列宁理所当然的继承者。"他说，苏联后来的发展道路，1917年十月就已确定。十月革命掌握政权之后，一切都是为了维持政权，这是苏联之后几十年的既定路线。

列宁弥留之际，并没有指定接班人。""在某种程度上，这种情况一再重演。当党的领袖在未指定接班人的情况下去世后，一小撮党内高层每次都不得不就谁来领导这个国家做出决定"。

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