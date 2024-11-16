分别会见中国和美韩领导人 日本首相都谈了什么？

在首次与中国国家主席习近平的面对面会谈中，日本新任首相石破茂表达了对中国军事活动增加的担忧。美、日、韩领导人会后的联合声明中也专门提及南中国海和台湾议题。

（德国之声中文网）中国国家主席习近平与日本首相石破茂周五（11月15日）在亚太经合组织（APEC）峰会期间举行会晤。这也是石破茂于今年10月成为日本首相后，中日领导人首次会见。

在这场于秘鲁首都利马举行的会晤中，日中首脑确认将全面推进中日“战略互惠关系”，并构建建设性、稳定的双边关系。石破茂在会后向记者表示，他在会谈中表达了对东海局势和中国军队活动增加的“极度担忧”，并称，尽管存在不同意见，但双方同意未来继续举行会谈。

据日本驻华大使馆发布的会议概要，此次会谈持续了约35分钟。两国首脑确认了将在包括首脑级别在内的所有层级和广泛领域进一步加强沟通，并为了减少课题和悬而未决问题以及扩大合作和协作共同努力。

求同存异

中国官媒新华社报道称，习近平在会谈中指出，中日关系处于改善发展的关键时期，并希望日方同中方一道，“正视历史、面向未来，妥善处理好历史、台湾等重大原则问题，建设性管控分歧，维护好两国关系政治基础”。

关于台湾问题，根据日方发布的会谈纪要，石破茂表示正在关注包括最近的军事情况在内的动向，并再次强调，台湾海峡的和平稳定对于包括日本在内的国际社会极为重要。同时，对于南中国海、香港、新疆维吾尔自治区等情况，石破茂也表明严重关切。

近期，中国发生了两起与针对日本公民的袭击事件，引发了日本国内对在华公民安全的担忧。石破茂由此要求中方需确保在华日侨的安全。此外，这名日本首相还要求尽快释放在华被拘的日本人。

针对最新的中日领导人会晤，路透社分析认为，近几个月，中日官员已开始恢复多年中断的多项磋商性会谈，显示出两国紧张关系可能趋于稳定的信号。

美、日、韩领导人举行三边会谈 图像来源: Manuel Balce Ceneta/AP Photo/picture alliance

美日韩领导人会晤

周五当天，石破茂还与美国总统拜登、韩国总统尹锡悦举行了三边会谈，试图在特朗普政府上任前巩固外交进展，并重点讨论了朝鲜与俄罗斯之间的军事合作问题。朝鲜近期向俄罗斯派遣部队参与乌克兰战争，并加快了弹道导弹测试的步伐，这引发了美日韩三国的共同警惕。

拜登在会谈中表示，世界已经“进入了一个重大政治变革的时刻”，日、韩是美国在亚洲的关键盟友。他也坦言，这将是他最后一次同日韩领导人会面，但是三边伙伴关系将长久维持下去。

另据法新社援引一位美国高级政府官员报道，在与韩国和日本领导人会谈中，拜登没有提到当选总统特朗普的名字。然而，法新社认为，特朗普“美国优先”政策的回归将威胁拜登在乌克兰、中东战争、气候变化以及贸易等问题上建立的联盟。

特朗普再度执政 美国的印太盟友将迎来什么？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

朝俄合作有悖中国利益？

据韩国官媒韩联社报道，尹锡悦在会上强调，今天的会面充分体现了三国对持续深化合作的坚定意志，面对复合型全球危机，韩美日合作不仅符合三国的利益，也是印太地区实现和平与繁荣所必需的。

美联社报道称，白宫官员对中国表达了不满，认为中国在朝鲜贸易中占据了绝大部分份额，但并未采取更多措施约束平壤。一位不愿透露姓名的高级政府官员向该通讯社透露，日美韩三方一致认为，朝鲜与俄罗斯“这种破坏稳定的合作不应符合北京的利益”。

拜登预计也将在与习近平的最后一次会晤中，敦促其劝阻朝鲜加深对俄罗斯在乌克兰战争中的支持。

也提南中国海和台湾议题

三国领导人在会后发表联合声明称，三方就设立协调安全保障领域合作等的秘书处机构达成了共识。联合声明中有一段专门提及三国在南中国海和台湾议题上的立场，韩美日表示：“强烈反对任何单方面改变印太海域现状的企图”，并强调“反对南中国海非法海洋权利主张的重要性”，“坚决反对在南中国海危险地使用海警船只和海上民兵船只以及采取胁迫性的行动”。

联合声明还强调，台湾海峡和平稳定是印太地区安全与繁荣不可或缺的要素，并表示，美日韩对台湾的基本立场没有改变，并“呼吁和平解决台海两岸问题”。

（综合报道）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

