凛冬将至？车商纷纷“勒紧裤腰带”

(德国之声中文网)美国汽车制造商福特计划在德国减少5000多个工作岗位。该公司一位发言人周五（3月15日）在科隆表示，福特公司向其员工通报了补偿和提前退休方案。今年年初福特公司就已经宣布了裁员计划，但是没有透露裁减人数。

福特在德国总共拥有约2.4万名员工，其中在科隆将近18, 000人，亚琛200人，萨尔路易斯6000人。这些员工是公司的固定雇员，除此之外还有具体数量不详的临时工。裁减的就业岗位既包括固定员工也包括临时工。

福特在德国科隆的厂家

福特在决定实施该方案之前就已经取缔了大量临时工，因此这次裁员额度并不是特别高。

据公司管理层给员工的一份信中说，公司计划以此节约5亿美元的开支。被裁减员工年龄在49岁以下的将获得补偿，年龄超过50者将按提前退休处理。

福特公司发言人在谈到1月份开始实施的整治方案时强调，目的在于"尽快在欧洲重振昔日辉煌。"

"可能还没到最糟糕的地步"

很久以来，福特汽车公司在欧洲一直处于困境。成本相对较高，销售不温不火。2018年，该美国汽车制造商在欧洲经营亏损约4亿美元，在欧洲的汽车销售量也减少了3%，下降到153万3千辆。

公司员工代表认为公司负债是管理不善的原因。例如福特欧洲公司监事会负责人赫尼格（Martin Hennig）就对领导层的错误结构提出批评。而且他认为欧洲的福特公司要比美国的福特公司为零部件供应商支付更多的钱不公平。

汽车专家对福特大幅度减员的措施并不感到惊讶。杜伊斯堡-埃森大学的专家杜登霍夫说（Ferdinand Dudenhöffer）说，"这是意料之中的事情。"而且他对公司是否通过裁员就能达到重新盈利的目的持怀疑态度。他认为欧洲福特目前"可能还没有发展到最糟糕的地步"，公司也有可能彻底关张，停止在欧洲的生意。不过杜登霍夫也称，较难走到这一步，因为与欧宝情况不同的是，福特不会出售其品牌。

大众和奥迪大举裁员

德国大众周三（3月13日）宣布削减5000至7000个行政管理职位。继大众汽车公司之后, 集团子公司奥迪也宣布将实行更严厉的紧缩措施。奥迪首席财务官塞茨 （Alexander Seitz ）周四表示， 奥迪品牌需要更多的资金进行电动汽车这样的未来投资。据 《德国商报》的一份报告, 未来五年，就业岗位可能会减少15%。

大众和奥迪都已经同企业职工委员会签署就业保障条约至 2025年, 但是因企业状况不佳被迫削减岗位除外。

因中国市场疲软，大众汽车公司上个月的汽车销售量下降。与去年同期相比，今年2月份的汽车销售下降1.8%， 降至72万4千400辆。中国的汽车销售则下降了7.4%。中国是大众最重要的单个市场，几乎40%的汽车是在中国市场销售的。

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李京慧/王凡（德新社，法新社等）