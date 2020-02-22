冷、热、干、湿——病毒到底怕什么?

气温一旦回升，新冠病毒就会退散？为何春天确实可能是福音，为何女性在抵御病毒侵袭方面明显占有优势？我们一起来听听一位德国病毒学家是怎么说的。
（德国之声中文网）不少人期待春天到来能让形势好转。如果新冠病毒(SARS-CoV-2) 真的类似流感病毒那样的话，也许算是一个好消息。因为如果这样，随着春天到来，气温上升，病毒就会被杀死，疫情也就烟消云散。新冠疫情就会像每年的流感大潮那样，随着冬天的渐入尾声而逐渐退散。
不过这些还只是人们的良好愿望。病毒学家托马斯·皮茨曼（Thomas Pietschmann）坦陈，新冠病毒是否会如同人们所期望的那样，这一问题严格来说还无法回答，因为人类对这一病毒的认识还不够。
皮茨曼是汉诺威实验和临床感染研究中心的分子病毒学家。他的主攻方向是核糖核酸病毒，比如丙肝病毒。新冠病毒也是一种核糖核酸病毒。
未知病毒
"这种病毒的特殊之处在于，人类是第一次接触到它。根据我们从中国得到的数据，可以得出结论，这种病毒从某只动物传染给人类，就那么一次，然后从那里开始蔓延扩散。"
换句话说，与人人几乎都接触过的流感病毒不同，我们的免疫系统并没有为新冠病毒的入侵做好准备。
此外，目前北半球的气候条件对于病毒的快速传播堪称"完美"。首先是气温，通过呼吸道传染的病毒在气温较低的时候尤为活跃："病毒在温度较低的时候稳定性就高。就像食品在冰箱里能够存放得更久。"
"请冷一些，干燥一些！"
对于许多病毒来说，温度越好，日子就越不好过。"新冠病毒是被一层脂质层包裹的，"皮茨曼表示。脂质层不是特别耐热，所以病毒在温度升高后很快就被杀死。"其他一些病毒，比如诺如病毒就要稳定得多，因为它们的组成物质主要是蛋白质和遗传物质。"
对于另一些病原体来说，温度也并不是那么重要。比如登革热病毒就在热带和亚热带地区最为常见。倒不是说登革热病毒特别喜欢温暖的环境，更重要的是这一病毒的宿主--蚊子更喜欢生活在比较热的地方。"在这个例子中，温度并不在病原体传播中扮演主要角色，而是携带病毒的动物，"皮茨曼表示。
湿度对于呼吸道病毒的传染性也起到重大作用。病原体在人猛烈打喷嚏后被送到体外，就会漂浮在空中。"相比高湿度的环境下，在大部分较为干燥的寒冷冬日，带有病毒的小小飞沫停留在空中的时间会更长，"皮茨曼表示。
病原体这样就会得到快速传播。不过，它们在起初阶段会保持"低调"。从第一次结束到病原体到首次出现症状往往会经过几周时间。这段潜伏期的长短与病毒的特性和生物学特征有关。
1月21日至2月27日新型冠状病毒疫情曲线图：蓝色为中国大陆感染病例数，绿色为康复人数，深蓝色为其它国家感染人数
双X染色体和雌激素
病毒感染的典型症状是发烧、疼痛和畏寒，这也是肌体在与入侵者作战的信号。这场战斗是否成功，不仅与被感染者的年龄和健康状态相关，还取决于性别。在新冠疫情中，人们也可以从数据中得知，女性明显比男性更容易存活：男性的死亡率为2.8%，明显高于女性的1.7%。
皮茨曼表示："这一方面有遗传学上的原因，因为一些与免疫系统有关的基因，比如负责识别病原体的基因，是在X染色体上进行编码的。"由于女性有两个X染色体，而男性只有一个，因此女性在这方面显然更有优势。
他指出，雌激素也能够帮助女性抵御病毒："一些与免疫相关的基因与雌激素也有结合位点，也就是说这些基因可以可以通过荷尔蒙加以调控。"
也许，当北半球春暖花开的时候，新冠疫情便会真的结束。但是，根据世卫组织的说法，目前澳大利亚至少发现了20多个新冠病例，巴西也有了，这两个国家可都是在南半球。那里的冬天还没开始。