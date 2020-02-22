冷、热、干、湿——病毒到底怕什么?

（德国之声中文网）不少人期待春天到来能让形势好转。如果新冠病毒(SARS-CoV-2) 真的类似流感病毒那样的话，也许算是一个好消息。因为如果这样，随着春天到来，气温上升，病毒就会被杀死，疫情也就烟消云散。新冠疫情就会像每年的流感大潮那样，随着冬天的渐入尾声而逐渐退散。

不过这些还只是人们的良好愿望。病毒学家托马斯·皮茨曼（Thomas Pietschmann）坦陈，新冠病毒是否会如同人们所期望的那样，这一问题严格来说还无法回答，因为人类对这一病毒的认识还不够。

皮茨曼是汉诺威实验和临床感染研究中心的分子病毒学家。他的主攻方向是核糖核酸病毒，比如丙肝病毒。新冠病毒也是一种核糖核酸病毒。

未知病毒

"这种病毒的特殊之处在于，人类是第一次接触到它。根据我们从中国得到的数据，可以得出结论，这种病毒从某只动物传染给人类，就那么一次，然后从那里开始蔓延扩散。"

换句话说，与人人几乎都接触过的流感病毒不同，我们的免疫系统并没有为新冠病毒的入侵做好准备。

此外，目前北半球的气候条件对于病毒的快速传播堪称"完美"。首先是气温，通过呼吸道传染的病毒在气温较低的时候尤为活跃："病毒在温度较低的时候稳定性就高。就像食品在冰箱里能够存放得更久。"

怎样预防新冠病毒？ 口罩：聊胜于无 没有证据表明，戴口罩能够有效地防止病毒性感染。这个意思是说，口罩可以防止一些细菌进入你的口腔或者鼻孔。更重要的是，它能防止你自己的手乱摸嘴巴和鼻子（大多数人都会下意识地做这些事情）。如果你真的病了，戴口罩还能防止你去感染别人。

怎样预防新冠病毒？ 给你的手消毒 找遍世卫组织的推荐列表，你都不会发现口罩。排在第一位的是——勤洗手。世卫组织推荐使用酒精消毒液，就像你在医院里见到的那样。

怎样预防新冠病毒？ 肥皂和水也很重要 日常生活中更简便的方法是用肥皂洗手，如果你有的话。但是，记住一定要彻底洗净。

怎样预防新冠病毒？ 咳嗽、打喷嚏？没有关系，这样做就行 医生推荐说，咳嗽、打喷嚏的时候，用你的胳膊肘掩护。或者使用纸巾，不过记得用完即弃。也可以使用你的衬衫和背心，用完不必扔掉，但是要记得经常清洗。

怎样预防新冠病毒？ 保持距离！ 世卫组织另外一项推荐，未必人人都能做到，那就是远离发烧和咳嗽的人！如果你必须要照顾感染者，千万记住要采取保护措施。

怎样预防新冠病毒？ 发烧了？去看医生，而不是去看风景！ 如果你发烧、咳嗽并且呼吸困难，请尽快就医。别去公共场所，以免感染他人。还要告诉医生，最近你都去过什么地方。

怎样预防新冠病毒？ 别碰！ 如果你要去新近出现新冠感染病例的农贸市场，避免碰触任何动物，不管它们看上去多么可口或者可爱。也要避免碰触动物碰触过的任何物体表面。

怎样预防新冠病毒？ 煮熟点，别生吃！ 把肉煮熟。生或者半生不熟的美味暂且放下。也要避免把生肉、牛奶、动物内脏和其他食物放在一起，那样会发生交叉感染。大家都养成这些好习惯，病毒传播的机会就会少很多。 作者: Fabian Schmidt



"请冷一些，干燥一些！"

对于许多病毒来说，温度越好，日子就越不好过。"新冠病毒是被一层脂质层包裹的，"皮茨曼表示。脂质层不是特别耐热，所以病毒在温度升高后很快就被杀死。"其他一些病毒，比如诺如病毒就要稳定得多，因为它们的组成物质主要是蛋白质和遗传物质。"

对于另一些病原体来说，温度也并不是那么重要。比如登革热病毒就在热带和亚热带地区最为常见。倒不是说登革热病毒特别喜欢温暖的环境，更重要的是这一病毒的宿主--蚊子更喜欢生活在比较热的地方。"在这个例子中，温度并不在病原体传播中扮演主要角色，而是携带病毒的动物，"皮茨曼表示。

湿度对于呼吸道病毒的传染性也起到重大作用。病原体在人猛烈打喷嚏后被送到体外，就会漂浮在空中。"相比高湿度的环境下，在大部分较为干燥的寒冷冬日，带有病毒的小小飞沫停留在空中的时间会更长，"皮茨曼表示。

病原体这样就会得到快速传播。不过，它们在起初阶段会保持"低调"。从第一次结束到病原体到首次出现症状往往会经过几周时间。这段潜伏期的长短与病毒的特性和生物学特征有关。

1月21日至2月27日新型冠状病毒疫情曲线图：蓝色为中国大陆感染病例数，绿色为康复人数，深蓝色为其它国家感染人数

双X染色体和雌激素

病毒感染的典型症状是发烧、疼痛和畏寒，这也是肌体在与入侵者作战的信号。这场战斗是否成功，不仅与被感染者的年龄和健康状态相关，还取决于性别。在新冠疫情中，人们也可以从数据中得知，女性明显比男性更容易存活：男性的死亡率为2.8%，明显高于女性的1.7%。

皮茨曼表示："这一方面有遗传学上的原因，因为一些与免疫系统有关的基因，比如负责识别病原体的基因，是在X染色体上进行编码的。"由于女性有两个X染色体，而男性只有一个，因此女性在这方面显然更有优势。

他指出，雌激素也能够帮助女性抵御病毒："一些与免疫相关的基因与雌激素也有结合位点，也就是说这些基因可以可以通过荷尔蒙加以调控。"

也许，当北半球春暖花开的时候，新冠疫情便会真的结束。但是，根据世卫组织的说法，目前澳大利亚至少发现了20多个新冠病例，巴西也有了，这两个国家可都是在南半球。那里的冬天还没开始。