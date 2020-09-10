冬季猪瘟增加 中国猪肉产量难恢复？

（德国之声中文网）路透社援引业内人士和分析师报道，今年冬季中国养猪业疫情增多，影响到产业复苏。

报道引述官方统计数据称，2020年中国生猪存栏量上升了31%。但一家养猪场物资供应企业的经理对路透社透露，东北和北方各省冬季的猪瘟更加频繁，同时猪流行性腹泻（PED）爆发率高于往年。

官方媒体对养猪业的疫情少有报道，但业内人士和分析师注意到，生猪传染病的爆发有所增加。作为全球最大猪肉消费国，中国政府要面对保障猪肉供应、平抑价格的压力。但一段时间来猪肉价格居高不下，导致通货膨胀以及进口量创新高。

荷兰合作银行（Rabobank）在北京的资深分析师潘晨君（音，Pan Chenjun）表示，除了还在传播的非洲猪瘟，又有更多其它疾病，例如口蹄疫和流行性腹泻。

一位与养猪场打交道的兽医指出，猪流行性腹泻对成年猪并不致命，但幼猪易于感染。由于许多养猪场为了弥补非洲猪瘟造成的损失，去年新购进大批母猪，新产下的猪仔大量死亡。

中国是全球最大的猪肉消费国

“疫苗病毒”

可能因使用未经批准的疫苗而出现的猪瘟新病毒株，也导致了更难以发现的慢性疾病。山东永益咨询公司（Yongyi Consulting）上周在一份简报中指出，这种所谓的“疫苗病毒”以及过去一年生猪存栏量增加，对非洲猪瘟的传播起到推波助澜的作用。

该报告称，去年疫情基本集中在北方，而今年疫苗病毒的危害在南方也相当普遍，影响到今年一月全国猪肉产量。

中国农业部没有回应路透社就近期养猪业疫情的有关问询。

今年一月，中国官方不同寻常地报道了广东省发现的猪瘟疫情。这是去年6月以来被确认的首例爆发。

去年12月，中国政府表示，因非洲猪瘟而减少生猪存栏量在2021年上半年将完全恢复。至11月，存栏量已经达到非洲猪瘟首次爆发前水平的90%。

然而不断上升的猪仔价格显示，紧缺仍然存在，这将反映在今年稍后的猪肉产量上。

山东一家养猪场的代理商告诉路透社：“为什么需求量这么高？因为害怕猪瘟，很多没长足分量的幼猪早早被送去了屠宰场。”他说，眼下农户都急于卖掉养殖场里的猪。

永益咨询公布的数据显示，1月最后一周被送进屠宰场的生猪中，17%的猪重量低于90公斤，而不是惯常的120到140公斤。

叶宣/李鱼（据路透社）

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