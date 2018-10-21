(德国之声中文网) 美国《纽约时报》上周日（10月21日）就在报道中指出，华盛顿有意退出《中导条约》，除了针对俄国，其另一大目标就是中国。文章引述一美国官员说，条约限制了美国在西太平洋地区部署中程导弹，这导致了中国军队在该领域的打击优势。英国《卫报》今年3月也引述美国太平洋司令部时任司令哈里斯(Harry Binkley Harris, Jr)在国会参议院的发言指出，因为《中导条约》的限制，美国缺乏威胁中国的能力。

中国人民大学的中美关系专家时殷弘在接受德国之声采访时，则借用美国蒙特雷国际研究院东亚不扩散项目主任刘易斯(Jeffrey Lewis)的观点强调，这条理由并不成立，日本等美国盟友，完全可以用海基、空基导弹来对付中国据说在大力发展的中程导弹。

条约之外遍地开花

《中导条约》由美国与苏联在1987年正式签署，规定双方全部销毁、并不得生产或试验新的射程介于500-5500公里之间的导弹。这是冷战后期美苏双方的一项重要妥协。该条约仅仅约束美俄两国，间接使得中国成了冷战末期全球唯一能出口相关类型导弹的国家。迄今唯一一笔中程导弹跨国军售交易，就是由中国与沙特阿拉伯在1988年达成的。

该条约主要针对的是美俄两国的陆基中程导弹，空基、海基导弹并没有受到禁止。一份九十年代签署的补充协议也只是规定美军舰艇上的战术核武器(载有核弹头的巡航导弹)应当撤除。

早在60年代后期，中国就成为了美苏之外首个部署中程导弹(东风2系列)的国家。而在美苏签署《中导条约》之后，中国又陆续研发、部署了多种中程导弹，其中大部分都能够使用发射车机动发射。

除了美、俄、中，近年来，巴基斯坦、印度、以色列、伊朗、朝鲜等国也纷纷研发了自己的中程导弹。

中国或加强核威慑能力

中国导弹技术专家杨承军日前在接受中国官方背景的《环球时报》采访时强调，中国在周边地区面临着严峻的安全威胁，"我们必须根据维护国家安全的需要，适度发展中程和中近程导弹，这是维护中国国家核心利益的需要。"他认为，《中导条约》一旦被废除，将对中国的国家安全带来负面影响。

人民大学的政治学者时殷弘则对德国之声说："中国当然会进一步加强中程导弹建设来进行回应。这就是军备竞赛的逻辑。"他指出，如果美国在关岛或其他太平洋岛屿构筑针对中国的中程导弹，中国就会把针对这些美国导弹的威慑和必要的第二次打击能力放在一个更重要的地位，"也会让中国这些年疾速发展的中程导弹建设进一步大大加强。"

时殷弘认为，条约一旦被取消，将会大大加剧美国与中俄之间的军备竞赛。"总体而言，这会加剧中美在太平洋地区的军事对峙。"

《环球时报》的社论则强调，尽管没有条约约束，但是中国在发展导弹、核弹等战略武器时"一直很克制"，但是"美国充满疑虑的眼睛仍始终盯着中国"。文章认为，"随着美国对中国崛起越来越猜疑，中国的战略风险不断上升，成为了美国霸权主义最主要的承受者和美国极限施压思维的主要冲击方向。"社论呼吁，由于"中国核力量的增加速度显然慢于我国战略风险的升高速度，中国需加强防范这一风险的能力"，"应针对自己国家安全面临的风险相应提高自己的核威慑力"。