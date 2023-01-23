 再见中国，你好土耳其？乌干达取消与中企合作 | 经济纵横 | DW | 29.01.2023

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经济纵横

再见中国，你好土耳其？乌干达取消与中企合作

乌干达取消了与一家中企的合作，转而向土耳其公司抛出橄榄枝。有土耳其非洲关系专家指出，土耳其近年来增加了在非洲的存在，作为合作伙伴，该国公司不仅在价格，还是在速度和质量方面都不逊色于中国公司。

土耳其已与45个非洲国家签订了贸易协定

土耳其已与45个非洲国家签订了贸易协定

（德国之声中文网）项目涉及到数十亿的资金。但这并没有让乌干达感到担心。即使拖延多年，这个东非国家仍然没有放弃标准轨距铁路项目SGR。项目发言人穆加贝（David Mugabe）接受德国之声采访时说：“SGR为大规模运输提供了可能，可靠且更快……可以在一天内到达蒙巴萨。”  

乌干达不久前刚取消了与一家中国公司签署的合同。2015年，中国港湾工程公司（CHEC）拿到补贴，以22亿美元与乌干达签订协议，获得了从坎帕拉到肯尼亚边境城镇马拉巴的路建合同。然而之后几经风波。疫情的出现更是雪上加霜。最终，项目没有拿到中国进出口银行的融资。 

再见中国，你好土耳其？ 

乌干达记者基贝戈（John Kibego）说，如果其合作伙伴不能推进项目，政府完全有理由退出协议：“政府是为人民服务的，如果它谈判的结果不好，人民就会承担。”多年来，中国资助了乌干达最重要的基础设施项目由中国公司实施建设。现在，事情出现了变化。政府正在与土耳其就合作进行接触，项目发言人穆加贝证实表示："我们已经签署了一份谅解备忘录。现在正在进行合同最后的技术和资金筹备准备工作”。 

位于安卡拉哈吉拜拉姆韦利大学（Hacı Bayram Veli）研究土耳其-非洲关系的图尔汗（Yunus Turhan）指出，土耳其增加了在非洲的存在："如今，土耳其与45个非洲国家签订了贸易协定，有1500多家土耳其公司在非洲投资，总额达700亿美元。”他还进行比较，指出，土耳其合作伙伴不仅在价格比较，在速度和质量方面都能比中国公司更加分。 

中国对非洲贷款：有赞有弹

事实上，区域竞争的确在SGR铁路项目中展开。比如乌干达连接坦桑尼亚一段构成了通往非洲大陆内部的“中央走廊”。乌干达经济学家希萨（Isaac Khisa）告诉德国之声：“东非的所有国家都在投资SGR路线，为了能够促进经济发展……肯尼亚、坦桑尼亚、卢旺达和刚果都投资了。从这方面来看，位于所有这些国家之间的乌干达将自己视为区域贸易的枢纽。” 

无论肯尼亚或是乌干达，铁路项目还有一点考量：为了尽快实现与刚果和南苏丹的畅通链接，投资一些资金一点一点地修复殖民时期的窄轨铁路。当然这并不像SGR那么先进。肯尼亚经济学家希克瓦蒂（ James Shikwati ）表示，从长远来看，对新铁路项目的投资将得到回报。接受德国之声采访时他说：“债务不一定是一件坏事……企业也会贷款运营”他认为，更重要的是，这种债务服务于”正确的”目标，即促进发展。 

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