（德国之声中文网）"死亡简直是生命最好的发明。它是生命变迁的推手。淘汰旧世代，为新生代开路。"苹果创办人乔布斯的这段话触动了许多人。在他的生命走向尽头时，财富、划时代的成就以及人脉都无法帮助他对抗死神。这名科技业先驱常年受病魔折磨，年仅56岁便死于癌症。

为何无可避免死亡？

死亡是为了替新事物开创空间。由数万亿细胞组成的人体也是如此。人体中的细胞每日会发生分裂，促使身体不断生长。有机体能通过"细胞程序性死亡"的有效防御机制，破坏细菌或癌细胞等多余或具有潜在危险的细胞。老旧细胞则被相同的新细胞取代。不过细胞分裂会逐渐减缓，终有一日完全终止。造成此种现象的很可能是染色体末端的端粒。端粒像是帽子般盖住染色体两端，维持染色体完整性，确保细胞正常分裂。当端粒随着细胞分裂缩短到一定程度时，细胞就会停止分裂。新细胞不再出现，老旧细胞最终死亡。

虽然端粒酶能帮助细胞继续分裂，但也可能加速癌细胞生长，因此从生物学的角度来看，端粒酶只活跃于少数细胞中是合理的状况。当细胞分裂过程发生问题--例如有"细胞发电站"之称的线粒体功能异常时，将对身体各个组织造成影响。

单纯由生物学推算，人体机能约能维持120年。但真正具有指标性的是实际预期寿命，这可能因为生活及卫生条件的改善而延长。以德国为例，国民的预期寿命每年增加约3个月。

世界上最长寿的人都有哪些爱好？ 最长寿德国人去世 冯·格斯多夫（Edelgard Huber von Gersdorff）经历了德意志帝国、纳粹德国以及德意志联邦共和国“三代王朝”。2018年4月10日，作为当代德国最长寿者的她以112岁高龄在位于卡尔斯鲁厄的家中与世长辞。

世界上最长寿的人都有哪些爱好？ 一生坚持体育锻炼 冯·格斯多夫1905年生于图林根一个军官家庭，年幼时曾患小儿麻痹症，但这没有阻挡她对体育的热爱，骑自行车成了她终生的爱好。一直到生命的最后，她每天坚持不懈地进行锻炼。

世界上最长寿的人都有哪些爱好？ 活到老，好奇到老 在已故先生的鼓励下，冯·格斯多夫不仅克服小儿麻痹带来的身体上的不便，还正式注册上了大学，先主修化学，然后又转到法学。直到退休，她一直在一家银行从事法律工作。冯·格斯多夫非常关心天下大事，最后不能亲自读书看报了，她就请别人为她阅读报纸。

世界上最长寿的人都有哪些爱好？ 他是一名大屠杀幸存者 2017年8月11日，当年全世界最长寿者克里斯塔尔（Israel Kristal）以113岁的高龄与世长辞。很难想象，这名长者是一名纳粹大屠杀的幸存者。1903年9月15日，犹太人克里斯塔尔生于波兰，1944年被纳粹驱赶进奥斯威辛集中营，他在那里失去了前妻和两个孩子。1950年定居以色列。2016年，吉尼斯世界纪录授予他“世界最长者”称号。

世界上最长寿的人都有哪些爱好？ 113岁的成人礼 在克里斯塔尔113岁的寿辰之日，他的家人为他庆祝了“成人礼”（Bar Mitzwa）。信仰犹太教的男孩，在13岁时，家人都会举办这一礼仪，庆祝少年走向成年的成熟。图上看到的是在耶路撒冷哭墙前，以色列家庭在庆祝成人礼。

世界上最长寿的人都有哪些爱好？ 甜食是他一生的召唤 克里斯塔尔乐观自信，是一名出色的甜点蛋糕师。被迫搬进波兰罗兹市的犹太人居住区后，他再次开了一家甜食店，除了当地犹太人，德国人也来他的店里购买甜食，正因如此，克里斯塔尔得到某种保护，也能得到做甜食用的食材。在以色列海法市定居后，克里斯塔尔重操旧业，又干起了老本行。

世界上最长寿的人都有哪些爱好？ 目前最长寿的男人在日本北海道 2018年4月10日，吉尼斯世界纪录宣布，现年112岁259天、来自日本的野中正造（Masazo Nonaka）成为“在世最年长的男性”。 野中生活在北海道，出生于1905年7月25日。

世界上最长寿的人都有哪些爱好？ 奶油蛋糕是最爱 问到长寿的秘诀时，野中说，他最爱吃奶油蛋糕。对其它甜食，他也是来者不拒。吉尼斯为他颁发世界最长男性证书时，也同时带来了一盒大蛋糕。

世界上最长寿的人都有哪些爱好？ 另一个爱好是泡温泉 野中另一个爱好是泡温泉。他曾经营一个家庭温泉酒店，现在同家人居住在这个有着100多年历史的温泉酒店里。更早的时候，野中是农民和伐木人，不折不扣的体力劳动者。



如何定义死亡？

身体的老化过程经常是以循环系统、肺部和脑部等多重器官衰竭画下句点。死亡便在此时降临。医学角度上，死亡分为不同种类。"临床死亡"指的是心血管系统衰竭，脉搏及呼吸停止，器官无法获得氧气和养分。但处于"临床死亡"状态的病人是可以通过人工呼吸和心脏按摩被复苏，而且成功的案例不在少数。

"脑死"则是不可逆转的状态，此时大脑、小脑和脑干完全失去功能。虽然脑死病人的深层脑细胞可能还在活动，但已经丧失"意识"。尽管如此，脑死状态的患者能长期依靠人工呼吸器维持生命，脑死的孕妇甚至还能产下胎儿。部分被宣告脑死的病人仍对外界的刺激有所反应，例如接受手术时。不过从医学观点看来，这只是脊髓反射，病人并没有疼痛感。德国医学协会等机构对脑死的判定有严格规定，但脑死的定义仍然存在争议。

身体死亡的过程？

首先，人体器官在缺乏氧气及养分供给的情况下还能断暂运作。当细胞分裂完全停止后，细胞才会死亡。随着大量细胞死亡，器官便无法再生。大脑的反应最为迅速，大约是在细胞死亡3至5分钟后。心脏则最多能坚持半小时。一旦血液停止循环，身体机能便停摆，皮肤上开始出现"尸斑"。法医在鉴定尸体时，便是以尸斑判断死亡原因及地点。

经过两小时后，由于体内不再制造三磷酸腺苷，尸体开始僵硬。这种高能量化合物是生物体内重要的能量来源，当身体缺乏三磷酸腺苷时，肌肉会发生僵硬。尸僵的情况一般在数日后消失。肠胃道则是在两三天后才完全死亡，里头的细菌会加速身体腐化。而人体内的部分病原体仍能构成威胁性。例如肝炎病菌还能存活多日，肺结核病菌甚至能存活多年。总体而言，人体的分解过程约需时30年。

许多有濒死经验的人都说自己在隧道的那头看到了一束强光

濒死经验带来的启示？

依照学术定义，濒死经验是发生在临床死亡及抢救复苏之间。不仅是学术界，宗教界和密教都通过经历者的描述对濒死经验进行密切研究，而这样的经验可能因为文化或地域特征有极大的差异。不过，许多经历过濒死状态的病患并没有濒死经验。而濒死经历人士则讲述自己看到潮水般的回忆、灵魂出窍、（在隧道尽头）看到景色或亮光。也有人表示，他们感到了无比的幸福，或是经历了恐惧和慌乱。

濒死经历似乎多发生在心肺复苏及大脑缺氧时间较长的患者身上。大脑供氧不足时，主要会对大脑中的颞叶、顶叶以及位于两者间的角回造成影响。濒死经验是否发生在这个区域，科学目前还未有定论。

此外，科学家也在探索濒死经验是否与生活中类似的经历相关联。部分偏头痛患者也会看到亮光，有些癫痫病患则经历过"灵魂出窍"的情况。

量子物理学与灵魂的关联？

不仅神学家和密教对濒死经验这样的神秘现象充满好奇，物理学家也积极从事相关研究。"以物理学描述灵魂"的基础是来自量子力学中"量子纠缠"的现象。爱因斯坦也论述过这种奇特的现象，但以"鬼魅般的超距作用"予以驳斥。根据量子纠缠所描述的现象，两个纠缠的粒子无论实际距离有多远，仍像一对有"心灵感应"的双胞胎。

如果测量其中一个粒子的特性，就能立即确定另一个粒子的量子状态。许多量子物理学家至今坚信，这样的效应真实存在。如同粒子般，身体和灵魂之间也存在着二元论。但若要探讨量子物理是否能"证明"人类灵魂的存在，无论是学术或宗教角度出发，最终又会被归结为信仰问题。