全球汽车业：转型或走下坡？

（德国之声中文网）"汽车业正处于艰难的状况中，不仅必须向电动车等新科技注入数十亿欧元的资金，前期甚至无利可图。" 罗兰·贝格管理咨询公司（Roland Berger）汽车行业竞争力中心负责人（Roland Berger）贝莱特（Marcus Berret）如是说。"与此同时，几乎所有关键市场都在衰退，特别是在中国这个目前最能赚钱的市场。"

贝莱特表示，长远看来，汽车业还将面临更剧烈的改变，甚至将威胁到其生存。原因在于，使用内燃机的汽车以及如今的整体私人汽车模式都可能过时。

即使制造商成功将可批量生产的电动汽车引入市场，仍会有成千上万人面临失去工作的危机。因为电动车的制造比一般车辆相对容易。建造电动车的引擎只需要内燃引擎的一些零部件。大众汽车董事会主席蒂斯（Herbert Diess）表示，电动车的生产需要的劳动力比一般汽车减少30%。德国经济信息研究所（Ifo-Institut）的一份研究估算，若德国自2030年起禁止内燃机汽车，将会有62万人因此失业。

届时许多人不会再购置个人汽车，而是通过网络服务召车，自动驾驶汽车将开到召车者所在的地点，搭乘至指定目的地后将车辆停放在原地。通过拼车以及汽车共享模式将提高人潮流动量，同时减少在路上行驶的汽车数量。这不仅能减少能源消耗量以及汽车尾气，还能避免交通阻塞。慕尼黑工业大学的研究指出，若全球民众能共享自动驾驶汽车，机动车数量将大幅减少90%。

大众总裁Herbert Diess

大众汽车的策略

全球最大汽车制造商大众汽车仍受柴油车丑闻的后续效应所苦。该公司因此全心投入电动车的计划中。根据大众集团的计划，截至2025年，大众所出售的四分之一车辆将会是油电混合车或纯电动车。2023年前，约440亿欧元资金将流入电动车开发部门。由大众集团开发的平台MEB（一款采用模块化设计的汽车平台）也将开放给其它制造商使用。如此将会降低电动车的整体成本。大众董事会主席蒂斯不久前在日内瓦车展上表示："MEB将成为电动车的标准模板。"德国亚琛工大教授京特·舒（Günther Schuh）成立的纯电汽车品牌E.GO已经成为MEB的首个合作伙伴。

此外，大众与美国汽车制造商福特已就使用MEB进行了长期协商。若能获得美国第二大车企福特的授权，大众将能取得极大优势。双方有意共同打造运输车和皮卡。

与其它制造商协力合作已经成为德国汽车业的新趋势。罗兰·贝格管理咨询公司的贝莱特认为这是正确的道路。"即使是业界龙头也不可能包揽所有投资。10家或15家企业同时开发全新的驱动杆或底盘也没有意义。"

大众所组成的联盟也正朝电子化迈进。在美国科技巨头亚马逊的协助下，大众将调动储备并提升电动车的生产量。这两家全球康采恩希望合力设立"工业云端"，以便汇集全球122家大众工厂所有机器、设备和系统的数据。这个平台同样也将开放给其他企业使用。而这也不是大众与美国科技业巨头的唯一合作项目：大众还同微软公司共同建立云端服务，将所有旗下汽车联网。

在投资数十亿欧元的同时，大众也推行缩减开支计划并进行裁员。未来五年内，大众将缩减5000至7000个工作岗位。通过自动化常规作业、节省原料以及减少车型多样性，自2023年起大众的生产成本将进一步降低，每年的利润将增加59亿欧元。

其它企业如何应对？

与此同时，宝马的生意正在下滑。过去生意红火的宝马也宣布今年的利润将出现萎缩，并将再度压低成本，以支付电动车及自动驾驶汽车的高昂投资费用。

"汽车业正在全速转型"，宝马首席财务官尼彼得（Nicolas Peter）表示："在这样的环境下，唯有可持续的高盈利状态，才能成为变革的驱动力。"宝马计划实施紧缩方案并缩减人力，在2022年底之前至少节约120亿欧元。人员裁减也是计划的一部分，宝马希望以符合社会责任的方式裁员。迄今已有1500名员工接受提早退休的建议，还有2500人也可能加入退休行列。

到目前为止，都是符合外界预期的做法。但今年2月，之前看似不可思议的情况成为了现实。德国老牌车商兼竞争对手宝马和戴姆勒未来将在部分生意上进行合作。在双方合并旗下的汽车共享平台一周后，宝马和戴姆勒二月底又宣布将在自动驾驶汽车方面也展开合作。

宝马集团正在慕尼黑以及全球各地测试70辆自动驾驶汽车。这是宝马与英特尔、Mobileye、菲亚特克莱斯勒汽车集团、德国马牌以及麦格纳合作开发的成果。

戴姆勒集团今年将在美国硅谷与供应商博世合作，让没有方向盘及油门的自动驾驶汽车行驶在城市的街道上。

在宝马和戴姆勒合并汽车共享及拼车服务后，使用者未来也能获得双方共同推出的服务。戴姆勒与宝马试图在这个竞争激烈而且日益壮大的市场中拓展其全球地位。这两家企业在柏林宣布整合移动出行服务时已表示，将投资约10亿欧元扩张并结合现有服务。通过业务合并，全球超过6000万活跃用户被纳入其客户群中。

宝马与戴姆勒的合作意向似乎不仅止于此。虽然双方没有共同的汽车工程计划，而且看似毫无此类意愿，但若目前的动力持续，终有一天可能松口合作。宝马总裁克吕格尔（Harald Krüger ）表示，如今的产业变迁速度太快，"我已经习惯，在这个产业内不去想象五年之后的光景"。

新登场的竞争者

汽车共享领域如今也加入了新成员--德国最大租车公司Sixt。这家慕尼黑企业成立了专属的汽车共享公司，通过手机软件推出服务网。Sixt战略负责人亚历山大·席克斯特（Alexander Sixt）强调："我们的Sixt Share不仅是汽车共享品牌，而是结合租车以及汽车共享自成一个新服务类别。"该公司创办人兼首席执行官埃里希·席克斯特（Erich Sixt）指出，该公司距离"成为个人出行服务全球供应商的目标又迈出了一大步"。

埃里希·席克斯特认为，汽车共享只是一个"零碎项目"和被细分出的"利基市场"，汽车出租则拥有580亿美元的市场规模，出租车和私人拼车的市场价值甚至高达2850亿美元。整合这些服务后所开创的是庞大的潜在商机。

未来该何去何从？

汽车专家布拉策尔（Stefan Bratzel）指出，要防止德国汽车业发生严重危机，除了企业采取的激烈措施外，政策上还需要新倡议。

他表示："为了汽车业的未来生存着想，政策上必须制定正确的框架条件，并对此进行严格控管和制裁。"这意味着严格的空气污染数值限制以及气候保护规范，而非赞助电动车等特定技术。

机动性的未来将逐步朝无废气以及复合运输靠拢，软件及服务将成为主体元素。布拉策尔指出，汽车交通在长远发展上无碳化是车商们一致同意的目标。有关单位必须制定监管方针以支持除碳的目标。目前看来，采用零排放汽车配额系统是不错的选择，中国未来也将规范零排放新车的比例。

同时，推动具有前瞻性的新型复合交通也是有效办法，具体实施方式包括鼓励汽车共享与拼车，并在市区试点推动机器人出租车。布拉策尔表示："德国政策应该表现出更强势的态度，尤其是在那些经常堵车以及空气品质不良的城市中。"