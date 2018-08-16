 全球每年有25万人死于枪支 | 文化经纬 | DW | 02.09.2018

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文化经纬

全球每年有25万人死于枪支

美国医学会公布的研究报告指出，枪支剥夺了许多人的性命，已然成为人类重大健康问题。

Pistole P 99 (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

水能在舟，亦能覆舟；枪能护人，亦能杀人

(德国之声中文网) 美国医学会杂志(Journal of the American Medical Association) 研究指出，每年共有25万人在世界各地因枪支死亡。这个数字包含自杀与他杀: 他杀占了三分之二。

期刊编辑在一旁附加，这揭露了「人类重大的健康问题」。

这份研究在195个国家进行调查，时间横跨1990到2016年。1990年，一年内有20万人在枪口下丧命，到2016年上升到25万人。

其中，64%死于他杀，27%死于自杀，其他9%是意外死亡。

巴西、哥伦比亚、危地马拉、墨西哥、委内瑞拉与美国六国加总，就占了死亡人口的一半。

平均来看，每十万人就有4人死于枪支，这个数字在多年间大多持平不变。然而，如果把地理区域分开来看，枪支死亡率在中南美洲有逐渐上升的趋势。

萨尔瓦多的枪支死亡率是世界第一高，大约每十万人就有40人死于枪支。最低的是新加坡，每十万人只有0.1人死于枪支。

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德国2016年有1220人死于枪支，但他的枪支死亡率在25年间下降了一半，从1990年的每十万人1.7人下降到2016年的0.9人。

德国在过去十年间多次实施武器大赦，让民众上缴或登记他们持有的枪支，以降低境内非法持枪的数字。

美国的大规模枪击案近年陆续登上新闻头条，成为严重的社会问题。本周一，佛州就有电竞比赛遭到持枪份子袭击，造成多名死伤。

但是，这份研究报告也强调，「在许多国家，枪支被用来自杀的案件可能比他杀还多。」美国目前是全世界枪支自杀率第二高的国家，每十万人就有6人。

格陵兰的枪支他杀率每十万人只有11人，倒是以每十万人22人之数，成为世界第一高持枪自杀国。

罗法/夏立民(美联社)

USA 3D Waffen (picture-alliance/AP/Austin-American-Statesman/J. Janner)

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